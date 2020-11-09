Son Dakika | Ne yaptın Caner Erkin! Fenerbahçe... Abdullah Avcı bir kez daha...
Caner Erkin, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye harika bir dönüş yaptı. Ancak Milli Takım'a da çağırılan tecrübeli isim bir kez daha tartışma konusu oldu. Avcı'nın sözleri bir kez daha gündem oldu.
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32 yaşındaki sol bek, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye harika bir dönüş yaptı. Tecrübeli futbolcu, ilk 7 haftada sadece takımının değil, ligin en flaş performanslarından birine imza attı.
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Tecrübeli futbolcu, ilk 7 haftada sadece takımının değil, ligin en flaş performanslarından birine imza attı ve soldan yaptığı bindirmelerle ve tehlikeli ortalarıyla rakiplerin kâbusu oldu.
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SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Uzun bir aradan sonra Milli Takım daveti alarak maça moralli çıkan Caner, Konyaspor karşısında unutmak isteyeceği bir performans sergiledi.
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Arkadaşlarına 25 şut pası verip 3 asist üreten Caner Erkin Ancak Konyaspor mücadelesinde bu sezonki en kötü performansını sergiledi.
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OFSAYTI BOZDU
Defansta da aksayan Caner, ilk golde gelen hava topuna yükselmedi, Shengelia üzerinden kafayla Jevtoviç’e asisti yaptı. Milli sol bek, yenen ikinci golde ise arkadaşları ofsayt taktiği yaparken ofsaytı bozan isim oldu.
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14 KAYIP
Caner Erkin’in Konyaspor maçında 23 ortasının sadece 2’si isabetliydi. Tecrübeli oyuncu ayrıca 14 top kaybı yaptı.
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Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, zor anlar yaşadı. Takımın kötü performansını ve yenilen iki golü büyük üzüntüyle izleyen Belözoğlu, bitiş düdüğünün ardından duvara yaslanıp öylece kaldı.
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AKAN OYUNDA ORTA MI, HÜCUM ORGANİZASYONU MU?
Fenerbahçe'nin sol kanattan orta ağırlıklı hücumları yeniden o tartışmanın fitilini ateşledi.
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TÜMER METİN DESTEK ÇIKTI AMA...
Geçtiğimiz Antalyaspor maçı sonrası Tümer Metin, "Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor." şeklinde konuşmuştu.
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'ASİSTİ VAR MI YOK'
Ancak Abdullah Avcı “Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı, yok!" şeklinde bir yorum yapmıştı. Bu sözler bir kez daha gündem oldu.
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'HÜCUM ORGAİZASYONLARINI ETKİLEDİ'
Çoğunluk, akan oyun hücum organizasyonlarının modern futbola daha uygun olduğunu belirtirken; duran toplar dışında kanat ortalarının verimine dikkat çeken yorumlar da yapıldı.
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10 BU NEDENLE KANATTA OYNATTIM
Avcı ayrıca Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemle ilgili örnekler verirken, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım." ifadelerini kullanmıştı.
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EROL BULUT NE DEDİ?
Erol Bulut ise maçın ardından "Sürekli ortalarla gol atmaya çalışmak diye bir şey yok. Antrenmanlarda başka varyasyonlar üzerine de çalışma yaptık ama bunu sahaya yansıtamadık" şeklinde konuştu.