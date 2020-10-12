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GeriBasketbol Son Dakika | NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers! İşte şampiyonluk fotoğrafları...
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Basketbol
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 09:48 | 

Son Dakika | NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers! İşte şampiyonluk fotoğrafları...

NBA final serisi altıncı maçında Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazandı ve 17. şampiyonluğuna ulaştı. İşte Los Angeles Lakers'ın 10 yıl sonra gelen şampiyonluğunun fotoğrafları...

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NBA final serisi altıncı maçında Los Angeles Lakers ile Miami Heat karşı karşıya geldi.

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ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede parkeden 106-93 galip ayrılan Los Angeles Lakers, seride durumu 4-2 yaparak şampiyon oldu.

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Los Angeles temsilcisi böylece 10 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Los Angeles temsilcisinin toplam şampiyonluk sayısı ise 17'ye yükseldi.

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Öte yandan LeBron James, kariyerinin dördüncü şampiyonluk yüzüğünü kazandı.

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35 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca NBA tarihinde üç farklı takımla (Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers) hem şampiyon olup hem de MVP ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu.

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