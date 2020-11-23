Son Dakika | Nagelsmann'dan Sörloth'a ÅŸok! Süper Lig'e transferi konuÅŸulurken...
Almanya'da Alexander SÃ¶rloth'un performansÄ± Ã§ok konuÅŸuldu. 8 haftalÄ±k durgunluÄŸun ardÄ±ndan Leipzig'in genÃ§ hocasÄ±nÄ±n SÃ¶rloth Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± olay oldu...
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RB Leipzig'in Trabzonspor'dan 20 milyon euro artÄ± bonus maddeleriyle birlikte kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Alexander SÃ¶rloth, sezonun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kendisinden beklenenleri karÅŸÄ±layamadÄ±.
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Son olarak Frankfurt ile oynanan mÃ¼cadeleye ilk 11'de baÅŸlayan NorveÃ§li golcÃ¼, 1-0 geride kapattÄ±klarÄ± ilk yarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devre arsÄ±nda teknik direktÃ¶r Nagelsmann tarafÄ±ndan kenara alÄ±ndÄ± ve yerine oyuna dahil olan Poulsen de takÄ±mÄ±na beraberliÄŸi getiren golÃ¼ attÄ±.
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YILLIK 5 MÄ°LYON EURO AMA GOLÃœ YOK
Alman basÄ±nÄ±, Alexander SÃ¶rloth'un vergilerle birlikte yÄ±llÄ±k 5 milyon euroluk bir sÃ¶zleÅŸmesi olduÄŸunu ve henÃ¼z golle tanÄ±ÅŸamamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek sayfalarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.
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BÄ°LD AÄžIR ÅžEKÄ°LDE ELEÅžTÄ°RDÄ°
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Alman gazetesi Bild, SÃ¶rloth hakkÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkÄ±sÄ± yok. TakÄ±mÄ±n en golcÃ¼ oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Alexander SÃ¶rloth'un milli takÄ±mdan arkadaÅŸÄ± Erling Haaland Ã¼zerinden yapÄ±lan eleÅŸtirilerde SÃ¶rloth'un aksine Haaland'Ä±n bu sezon 12 maÃ§ta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergilediÄŸi vurgulandÄ±.
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1-1 sona eren karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan genÃ§ teknik adam Nagelsmann SÃ¶rloth hakkÄ±nda konuÅŸtu.
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NAGELSMANN'DAN ÅžOK
Yeni oyuncularÄ±ndan katkÄ± beklediÄŸini sÃ¶yleyen genÃ§ hoca, "Yeni transferlerimiz iyi durumda ancak atmalarÄ± gereken birkaÃ§ adÄ±m daha var. OnlarÄ± 14, 15 ya da 16. oyuncumuz olsunlar diye getirmedik, herkese ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.
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FENERBAHÃ‡E, GALATASARAY Ä°DDÄ°ALARI
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde SÃ¶rloth iÃ§in FenerbahÃ§e ve Galatasaray iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.
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AÄžAOÄžLU DEVREDE
"SÃ¶rloth'un TÃ¼rkiye'ye kiralÄ±k veya satÄ±lÄ±k olarak gelmesi gibi bir durum sÃ¶z konusu olduÄŸu takdirde ilk hak Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ndÃ¼r." diyen AÄŸaoÄŸlu, "Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, bu hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± takdirde SÃ¶rloth, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nden baÅŸka hiÃ§bir kulÃ¼be gidemez. Bu, uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸÄ±larak koydurduÄŸumuz bir maddeydi. Hatta satÄ±ÅŸta Ã§Ä±kan en son pÃ¼rÃ¼z de diyebiliriz buna. Bu yÃ¼zden sÃ¼reÃ§ dahi uzamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
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SÃ¶rloth'un menajerinin ismi ve Ã¼lkesinin yanlÄ±ÅŸ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getiren AÄŸaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu oyuncunun menajeri NorveÃ§li Morten'dir. SÃ¶rloth, gittiÄŸi zaman belirli bir sÃ¼re orada adaptasyon sorunu yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu. 7-8 maÃ§ oynadÄ±. Leipzig gibi takÄ±mda ilk 11 de hemen kendisine yer bulamadÄ± diye dÃ¶nÃ¼p baÅŸka bir takÄ±m arayÄ±ÅŸÄ±na girecek yapÄ±da bir oyuncu deÄŸil. SabÄ±rlÄ± ve savaÅŸÃ§Ä± bir futbolcudur. Belirli bir sÃ¼re geÃ§tikten sonra Yusuf YazÄ±cÄ± gibi takÄ±mda kendisine yer bulacak olup adÄ±ndan sÃ¶z ettirecektir. SÃ¶rloth, savaÅŸÃ§Ä± bir yapÄ±ya sahip oyuncudur. Ben bu Ã§Ä±kan haberlerin hiÃ§bir ÅŸekilde gerÃ§eÄŸi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na da inanmÄ±yorum."
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OLACAK Ä°Åž DEÄžÄ°L! 8 MAÃ‡...
NorveÃ§li yÄ±ldÄ±z Leipzig formasÄ±yla ligde ve Åžampiyonlar Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± toplam 8 maÃ§ta skora katkÄ± yapamadÄ±. Sadece Hertha Berlin ve Gladbach maÃ§larÄ±nda 90 dakika sahada kalan NorveÃ§li futbolcu ÅŸut isabet oranlarÄ±nda da istediÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± saÄŸlayamadÄ±.
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11 ÅžUTTA YALNIZCA 2 Ä°SABETÂ
SÃ¶rloth, Leipzig formasÄ±yla Bundesliga'da oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§ta rakip kaleye 11 ÅŸut atarken, yalnÄ±zca 2 isabet yakayalabildi.GolcÃ¼ futbolcu Leverkusen, Schalke 04, Augsburg, Hertha Berlin ve son olarak oynadÄ±ÄŸÄ± Eintracht Frankfurt maÃ§larÄ±nda kaleyi bulamadÄ±.NorveÃ§li yÄ±ldÄ±z bir tek Borussia MÃ¶nchengladbach ve Freiburg mÃ¼cadelelerinde ÅŸut atabildi.