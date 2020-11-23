SÃ¶rloth'un menajerinin ismi ve Ã¼lkesinin yanlÄ±ÅŸ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getiren AÄŸaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu oyuncunun menajeri NorveÃ§li Morten'dir. SÃ¶rloth, gittiÄŸi zaman belirli bir sÃ¼re orada adaptasyon sorunu yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu. 7-8 maÃ§ oynadÄ±. Leipzig gibi takÄ±mda ilk 11 de hemen kendisine yer bulamadÄ± diye dÃ¶nÃ¼p baÅŸka bir takÄ±m arayÄ±ÅŸÄ±na girecek yapÄ±da bir oyuncu deÄŸil. SabÄ±rlÄ± ve savaÅŸÃ§Ä± bir futbolcudur. Belirli bir sÃ¼re geÃ§tikten sonra Yusuf YazÄ±cÄ± gibi takÄ±mda kendisine yer bulacak olup adÄ±ndan sÃ¶z ettirecektir. SÃ¶rloth, savaÅŸÃ§Ä± bir yapÄ±ya sahip oyuncudur. Ben bu Ã§Ä±kan haberlerin hiÃ§bir ÅŸekilde gerÃ§eÄŸi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na da inanmÄ±yorum."