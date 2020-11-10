Son Dakika | Mutasyona uğramış koronavirüs tehlikesi! Şampiyonlar Ligi krizi...
Danimarka'da koronavirüsün insanlara bulaşan ve mutasyona uğramış bir türü nedeniyle kriz yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi maçları da tehlikeye girdi...
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Danimarka'da SARS-Cov-2'nin mutasyona uğramış hali olan "Cluster-5" virüsü tespit edildi. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insana geçtiğinden korkuluyor.
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VİZYONLARDAN İNSANLARA GEÇİYOR
Danimarka'daki çiftliklerde virüsün hızla yayıldığı ve mutasyona uğrayan koronavirüsün en az 200 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insanlara geçtiği düşünülüyor.
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'DURUM ÇOK CİDDİ'
Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi olan Danimarka'da virüsün yayılmasının engellenmesi için Danimarka'daki vizon popülasyonunun azaltılacağı açıklanmıştı. Danimarka Başbakanı Frederiksen ise, durumun çok ciddi olarak tanımlayan bir açıklamada bulunmuştu.
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DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA
Danimarka Başbakanı Frederiksen, konuyla ilgili olarak, "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da büyüttü. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" sözlerini kullanmıştı.
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İNGİLTERE SINIRLARI KAPATTI
17 milyon vizonun öldürüleceği tahmin edilirken şimdiye kadar 1.2 milyon vizonun öldürüldüğü açıklandı. İngiltere, koronavirüsün insanlara bulaşan ve mutasyona uğramış bir türü nedeniyle, Danimarka'dan gelecek tüm ziyaretçilere sınırlarını kapattı. İngiliz vatandaşları ya da ülkede oturum izni bulunan kişiler de, Danimarka'dan dönüşte 14 gün karantinada kalmak zorunda kalacaklar.
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İNGİLTERE FUTBOLUNDA KRİZ
Yaşanan son gelişmelerin ardından İngiliz futbolunda kriz çıktı. Danimarka’nın kadrosunda İngiltere çeşitli kulüplerinde oynayan 7 futbolcusu bulunuyor. Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen ve Pierre-Emile Höjbjerg’in Danimarka'ya gittikten sonra İngiltere'ye nasıl döneceği belirsizliğini koruyor.
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UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu 'Özel izin talebi' konusunu değerlendirirken şimdiye kadar henüz bir sonuç çıkmadı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE
İngiltere'de oynayan Danimarkalı futbolcuların akıbeti merak konusuyken Şampiyonlar Ligi'nin de tehlikeye girdiği haberlerinin çıkması krizin boyutunu daha da arttırdı.
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VİRÜSÜN YAYILMASINDAN KORKULUYOR
Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'da oynanacak Midtjylland - Liverpool maçı öncesi İngiltere'de büyük bir korku yaşanıyor. Maçın oynanıp oynanmayacağı ise şimdiden tartışılmaya başlandı. Danimarka'da mutasyona uğrayan koronavirüsün Midtjylland - Liverpool maçı ile birlikte tüm Avrupa'ya yayılmasından korkuluyor.
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İLK VİRÜSÜN ÇIKIŞINI HATIRLATTI
Hatırlanacağı üzere koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda Atalanta - Valencia maçı oynanmış ve bu maçın ardından hem İtalya hem de İspanya'da vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artmıştı.
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'VİRÜSÜ AVRUPA'YA YAYAN MAÇ'
Hatta sağlık uzmanları Atalanta - Valencia maçını ''Koronavirüsü tüm Avrupa'ya yayan maç'' şeklinde yorumlamıştı.