Son Dakika | Mutasyona uğramış koronavirüs tehlikesi! Şampiyonlar Ligi krizi...

DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA Danimarka Başbakanı Frederiksen, konuyla ilgili olarak, "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da büyüttü. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" sözlerini kullanmıştı.