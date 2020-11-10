MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mutasyona uğramış koronavirüs tehlikesi! Şampiyonlar Ligi krizi...
GeriFutbol Son Dakika | Mutasyona uğramış koronavirüs tehlikesi! Şampiyonlar Ligi krizi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 12:06 | 

Son Dakika | Mutasyona uğramış koronavirüs tehlikesi! Şampiyonlar Ligi krizi...

Danimarka'da koronavirüsün insanlara bulaşan ve mutasyona uğramış bir türü nedeniyle kriz yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi maçları da tehlikeye girdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Danimarka'da SARS-Cov-2'nin mutasyona uğramış hali olan "Cluster-5" virüsü tespit edildi. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insana geçtiğinden korkuluyor.

2VİZYONLARDAN İNSANLARA GEÇİYOR
Abone Olgoogle-news

VİZYONLARDAN İNSANLARA GEÇİYOR

Danimarka'daki çiftliklerde virüsün hızla yayıldığı ve mutasyona uğrayan koronavirüsün en az 200 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insanlara geçtiği düşünülüyor.

3DURUM ÇOK CİDDİ
Abone Olgoogle-news

'DURUM ÇOK CİDDİ'

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi olan Danimarka'da virüsün yayılmasının engellenmesi için Danimarka'daki vizon popülasyonunun azaltılacağı açıklanmıştı. Danimarka Başbakanı Frederiksen ise, durumun çok ciddi olarak tanımlayan bir açıklamada bulunmuştu.

4DANİMARKADAN AÇIKLAMA
Abone Olgoogle-news

DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA

Danimarka Başbakanı Frederiksen, konuyla ilgili olarak, "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da büyüttü. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" sözlerini kullanmıştı.

5İNGİLTERE SINIRLARI KAPATTI
Abone Olgoogle-news

İNGİLTERE SINIRLARI KAPATTI

17 milyon vizonun öldürüleceği tahmin edilirken şimdiye kadar 1.2 milyon vizonun öldürüldüğü açıklandı. İngiltere, koronavirüsün insanlara bulaşan ve mutasyona uğramış bir türü nedeniyle, Danimarka'dan gelecek tüm ziyaretçilere sınırlarını kapattı. İngiliz vatandaşları ya da ülkede oturum izni bulunan kişiler de, Danimarka'dan dönüşte 14 gün karantinada kalmak zorunda kalacaklar.

6İNGİLTERE FUTBOLUNDA KRİZ
Abone Olgoogle-news

İNGİLTERE FUTBOLUNDA KRİZ

Yaşanan son gelişmelerin ardından İngiliz futbolunda kriz çıktı. Danimarka’nın kadrosunda İngiltere çeşitli kulüplerinde oynayan 7 futbolcusu bulunuyor. Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen ve Pierre-Emile Höjbjerg’in Danimarka'ya gittikten sonra İngiltere'ye nasıl döneceği belirsizliğini koruyor.

7
Abone Olgoogle-news

UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu 'Özel izin talebi' konusunu değerlendirirken şimdiye kadar henüz bir sonuç çıkmadı.

8ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE
Abone Olgoogle-news

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE

İngiltere'de oynayan Danimarkalı futbolcuların akıbeti merak konusuyken Şampiyonlar Ligi'nin de tehlikeye girdiği haberlerinin çıkması krizin boyutunu daha da arttırdı.

9VİRÜSÜN YAYILMASINDAN KORKULUYOR
Abone Olgoogle-news

VİRÜSÜN YAYILMASINDAN KORKULUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'da oynanacak Midtjylland - Liverpool maçı öncesi İngiltere'de büyük bir korku yaşanıyor. Maçın oynanıp oynanmayacağı ise şimdiden tartışılmaya başlandı. Danimarka'da mutasyona uğrayan koronavirüsün Midtjylland - Liverpool maçı ile birlikte tüm Avrupa'ya yayılmasından korkuluyor.

10İLK VİRÜSÜN ÇIKIŞINI HATIRLATTI
Abone Olgoogle-news

İLK VİRÜSÜN ÇIKIŞINI HATIRLATTI

Hatırlanacağı üzere koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda Atalanta - Valencia maçı oynanmış ve bu maçın ardından hem İtalya hem de İspanya'da vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artmıştı.

11VİRÜSÜ AVRUPAYA YAYAN MAÇ
Abone Olgoogle-news

'VİRÜSÜ AVRUPA'YA YAYAN MAÇ'

Hatta sağlık uzmanları Atalanta - Valencia maçını ''Koronavirüsü tüm Avrupa'ya yayan maç'' şeklinde yorumlamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi