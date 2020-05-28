MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika! Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor! "İmza atmasını bekliyoruz..."
GeriFutbol Son dakika! Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor! "İmza atmasını bekliyoruz..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 12:12,

Son dakika! Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor! "İmza atmasını bekliyoruz..."

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı’nın yeni takımıyla ilgili flaş gelişmeler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da yeni sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan genç futbolcu Mustafa Kapı'nın gideceği takımla ilgili yeni gelişmeler var.

2
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın 2002 doğumlu genç futbolcusu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpte tarihe geçmişti.

3EMRE BELÖZOĞLUNUN REKORUNU KIRDI
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU'NUN REKORUNU KIRDI

Geçen sezon Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta oyuna giren Mustafa Kapı 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu. Galatasaray'da bu rekor Emre Belözoğlu'na aitti.

4SÖZLEŞME UZATMADIĞI İÇİN KADRO DIŞI BIRAKILDI
Abone Olgoogle-news

SÖZLEŞME UZATMADIĞI İÇİN KADRO DIŞI BIRAKILDI

17 Şubat 2020 günü Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçsuz kalması sebebiyle Mustafa Kapı'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

5
Abone Olgoogle-news

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Galatasaray'ın bu açıklaması sosyal medyada taraftarları ikiye bölmüştü. Bir grup taraftar, genç futbolcu hakkında yapılan bu açıklamanın sert olduğunu ifade ederken; bir diğer kesim ise Mustafa Kapı'nın tutumunun Galatasaray geleneklerine yakışmadığını ve açıklamanın doğru olduğunu savunmuştu.

6FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARI
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARI

Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından Mustafa Kapı'nın geçmiş zamanda Fenerbahçe lehine yaptığı sosyal medya paylaşımları gündeme gelmiş ve genç futbolcunun Sarı-lacivertli kulübe gideceği iddia edilmişti.

7MUSTAFA KAPIDAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Abone Olgoogle-news

MUSTAFA KAPI'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Çıkan haberler sonrası açıklama yapan Mustafa Kapı şunları söylemişti: "Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10."

8SORUN: OYNAMA GARANTİSİ İSTEĞİ
Abone Olgoogle-news

SORUN: OYNAMA GARANTİSİ İSTEĞİ

Öte yandan bir diğer iddia; Mustafa Kapı'nın menajerlerinin, Galatasaray'dan oynama garantisi istemesinin ardından iplerin kopma noktası geldiği yönündeydi.

9LA LİGA İDDİALARI
Abone Olgoogle-news

LA LİGA İDDİALARI

Galatasaray'dan ayrılığı sonrası hedefini Avrupa olarak belirleyen Mustafa Kapı ile İspanyol kulüplerin ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Mustafa'nın menajeri Necdet Ergezen Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad gibi La Liga kulüplerinin oyuncu ile ilgilendiğini söylemişyi.

10BARCELONA İLGİLENİYOR
Abone Olgoogle-news

"BARCELONA İLGİLENİYOR"

Aynı dönemde İspanya basınında çıkan iddialara göre Barcelona'nın da Mustafa Kapı'nın durumunu yakından izlediği ve oyuncuyla ilgilendiği belirtilmişti.

11FENERBAHÇE SÖYLENTİLERİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE SÖYLENTİLERİ

Yetenekli oyuncu her ne kadar Fenerbahçe iddialarını o dönem yalanlasa da ismi sık sık sarı lacivertli ekiple anılıyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük dönemi için altyapıya yapılan 60 transferin ardından yeniden gündeme gelmişti.

12TRABZONSPOR İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI
Abone Olgoogle-news

"TRABZONSPOR İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI"

Dün Hürriyet gazetesinde çıkan haberde ise Mustafa Kapı'nın Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

13ALİ NACİ KÜÇÜK SPOR ARENAYA SON DURUMU ANLATTI
Abone Olgoogle-news

ALİ NACİ KÜÇÜK SPOR ARENA'YA SON DURUMU ANLATTI

Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, Mustafa Kapı transferindeki son bilgileri Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya anlattı: Mustafa Kapı Galatasaray tarihine geçen en genç unvanını kazanmıştı ama futbolcu özellikle kendi gelişimi açısında kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemiş ve kadro dışı bırakılmıştı.

14
Abone Olgoogle-news

"Trabzonspor’un Mustafa Kapı ile sözleşme detayları dahil büyük ölçüde anlaştığı bilgisini aldık, önümüzde sezon Mustafa Kapı’nın Trabzonspor’a imza atmasını bekliyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi