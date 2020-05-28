Son dakika! Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor! "İmza atmasını bekliyoruz..."
Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı’nın yeni takımıyla ilgili flaş gelişmeler...
EMRE BELÖZOĞLU'NUN REKORUNU KIRDI
Geçen sezon Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta oyuna giren Mustafa Kapı 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu. Galatasaray'da bu rekor Emre Belözoğlu'na aitti.
SÖZLEŞME UZATMADIĞI İÇİN KADRO DIŞI BIRAKILDI
17 Şubat 2020 günü Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçsuz kalması sebebiyle Mustafa Kapı'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
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