Son Dakika | Mustafa Denizli derbiden sonra açıkladı! Arda Turan, Jose Sosa, Burak Yılmaz...

Galatasaray ve Fenerbahçe maça nasıl başladı? Her iki takım da beklediğim gibi maça başladı. Heyecanı yüksek bir maç oldu ilk yarıda ama kalite aynı seviyede değildi. Yine de tempolu bir maç oldu ilk yarı itibariyle. Galatasaray’ın ilk yarıda sol kanatta Arda, Linnes ve Emre ile yaşadığı atağa çıkma sıkıntısı Fenerbahçe’yi daha etkili kıldı. Fenerbahçe, her iki kanadı da Galatasaray’dan daha fazla kullandı. Ancak top kayıpları beklenenin oldukça üzerinde oldu. Fazla gol pozisyonu olmayan ama heyecan olan bir 45 dakikaydı diyebiliriz.