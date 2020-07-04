Son Dakika | Monaco'dan Galatasaray'a şok cevap! Henry Onyekuru...
Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren Onyekuru’nun bu sezon kalan maçlarda da oynaması için Monaco’ya yeni kiralama teklifinde bulundu. Fransız teklifinin cevabı soğuk duş etkisi yarattı.
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Spor Arena - Ali Naci Küçük
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibe devre arasında Monaco’dan gelen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran’da sona erdi.
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MONACO GERİ ÇAĞIRDI
Pandemi nedeniyle iptal edilen Fransa Ligi’nde maçı olmayan ve yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Monaco Kulübü de futbolcusunu geri çağırma kararı almıştı.
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"GALATASARAY'I YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"
Buna karşın Onyekuru “Galatasaray’da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum” derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurdu.
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MONACO KABUL ETMEDİ
Sarı kırmızılı yönetim, Onyekuru’nun kalması için yoğun çaba sarf etse de Monaco’lu yöneticiler, teknik direktörleri Roberto Moreno’nun Nijeryalı kanat oyuncusunu mutlaka hazırlık kampında görmek istediğini belirttiler.
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"15 MİLYON AVRO YATIRIM YAPTIK"
“Daha bir yıl önce bu oyuncu için 15 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Yeni teknik heyetimiz önümüzdeki hafta başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru’yu görmek ve şans vermek istiyor."
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"BU RİSKE GİREMEYİZ"
"İzin versek, son 5 hafta Galatasaray’da forma giyip sakatlık yaşasa ne olacak? Bu riske giremeyiz. Henry’nin muklaka Fransa’ya dönmesi gerekli” diyerek tüm kapıları kapattılar.
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GALATASARAY'DAN 1 YIL DAHA KİRALAMA TEKLİFİ
Monaco Kulübü Galatasaray’ın 1 yıl daha kiralama teklifine de “Eğer teknik direktörmüz hazırlık kampında izleyip gördükten sonra Onyekuru’yu takımda düşünmezse ancak o zaman bu konuyu görüşebilriz” yanıtı verdi.
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VEDA KESİNLEŞTİ
Bu görüşmelerin ardından Henry Onyekuru’nun vedası da kesinleşti.
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TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Dün sabahki antrenmana da katılamayan Onyekuru aynı zamanda Trabzonspor maçı öncesinde uygulanan sağlık protokollerinde de yer almadı.
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SON KEZ OYNADI
Kısaca genç yıldız, geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında Galatasaray formasını son kez giymiş oldu.
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EŞYALARINI TOPLADI
Nijeryalı oyuncunun eşyalarını topladığı ve takımla vedalaşıp yarın Fransa’ya gideceği ifade edildi.