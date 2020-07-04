Son Dakika | Monaco'dan Galatasaray'a şok cevap! Henry Onyekuru...

"15 MİLYON AVRO YATIRIM YAPTIK" “Daha bir yıl önce bu oyuncu için 15 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Yeni teknik heyetimiz önümüzdeki hafta başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru’yu görmek ve şans vermek istiyor."