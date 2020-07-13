Son Dakika | MKE Ankaragücü maçından sonra Galatasaray'da gündem Arda Turan! Sözleşme detayları...

MEVCUT KADRO İÇİN BİR MESAJ MI? Fatih Terim bu kararı spor kamuoyu tarafından mevcut kadrodaki oyunculara mesaj olarak yorumlansa da kendisi bu iddiaları net bir dille yalanladı. Bu kararın yalnızca Emin Bayram için bir mesaj olduğunu ifade etti.