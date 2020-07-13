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GeriFutbol Son Dakika | MKE Ankaragücü maçından sonra Galatasaray'da gündem Arda Turan! Sözleşme detayları...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 08:37,

Son Dakika | MKE Ankaragücü maçından sonra Galatasaray'da gündem Arda Turan! Sözleşme detayları...

MKE Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından transfer kulisleri hareketlendi. İspanya'da ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

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1İSPANYOLLAR DUYURDU
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İSPANYOLLAR DUYURDU

Galatasaray'ın Avrupa yolunda ağır yara aldığı MKE Ankaragücü maçından sonra İspanyol basını, Arda Turan'ın imzasını duyurdu. İşte sözleşmenin çok konuşulacak detayları...

2GALATASARAY KAYIP
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GALATASARAY KAYIP

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Avrupa şansını sürdürmek isteyen Galatasaray ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen son sıradaki MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

3ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN
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ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi takım MKE Ankaragücü oldu. Başkent ekibine altın değerinde 3 puanı getiren golü 62. dakikada penaltıdan Ezequiel Oscar Scarione attı.

4SÜRPRİZ KARAR
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SÜRPRİZ KARAR

Teknik direktör Fatih Terim, Avrupa yolunda hayati bir 3 puanın kaybedildiği Ankara deplasmanında sürpriz bir karara imza attı.

517 YAŞINDA KAPTAN OLDU
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17 YAŞINDA KAPTAN OLDU

Deneyimli çalıştırıcı, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkardı. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de oynayan Emin Bayram'a kaptanlık pazubandı verildi.

6EMİN BAYRAM TARİHE GEÇTİ
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EMİN BAYRAM TARİHE GEÇTİ

Emin Bayram bu kararla birlikte Galatasaray'da kulüp tarihine geçmeyi başardı. 17 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Galatasaray'da sahaya çıkan en genç kaptan oldu.

7MEVCUT KADRO İÇİN BİR MESAJ MI
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MEVCUT KADRO İÇİN BİR MESAJ MI?

Fatih Terim bu kararı spor kamuoyu tarafından mevcut kadrodaki oyunculara mesaj olarak yorumlansa da kendisi bu iddiaları net bir dille yalanladı. Bu kararın yalnızca Emin Bayram için bir mesaj olduğunu ifade etti.

8KİMSEYE MESAJ İÇİN YAPMADIM
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"KİMSEYE MESAJ İÇİN YAPMADIM"

"Kimseye mesaj için Emin Bayram'ı kaptan yapmadım. 9 senedir Galatasaray'da. Ben ona dedim ki, "Bugün kaptan çıkma sırası senin. Bugün talihsiz bir gün olabilir Emin için. Ancak ona tolerans sağlayacak camia, taraftar ve hocaya sahip."

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10ARDA TURAN YENİDEN GÜNDEM OLDU
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ARDA TURAN YENİDEN GÜNDEM OLDU

Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubandını 17 yaşındaki Emin Bayram'ın takmasının ardından sarı kırmızılı takıma geri döneceği konuşulan Arda Turan yeniden gündem oldu.

11İLK DEĞİŞİKLİK 77. DAKİKADA GELDİ
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İLK DEĞİŞİKLİK 77. DAKİKADA GELDİ

Aynı mücadelede Fatih Terim'in oyuncu değişikliği için 77 dakika beklemesi de deneyimli teknik adamın mevcut kadrodaki öğrencilerine güvenmediği yorumları yapılmasına sebebiyet verdi.

12KENARDAKİ OYUNCULARINA GÜVENMİYOR
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"KENARDAKİ OYUNCULARINA GÜVENMİYOR"

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, "İşler bu kadar kötü giderken Fatih Terim’in oyuncu değişiklikleri için 77 dakika beklemesi ise şaşırtıcıydı. Görünen o ki Terim kenardaki oyuncuların hiçbirine güvenmiyor." dedi.

13ARDA TURANA GÜVENİYOR
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ARDA TURAN'A GÜVENİYOR

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın emekli olduktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını dahi yapabileceği öne sürülmüştü.

14YARDIMCISI BİLE OLABİLİR
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YARDIMCISI BİLE OLABİLİR

A Spor'da yer alan habere; "33 yaşındaki yıldız isim Florya'ya geri dönüyor. Milli yıldız makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacak, futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak..." denilmişti.

15SON İDDİA İSPANYADAN
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SON İDDİA İSPANYA'DAN

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan'ın yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi.

161+1 YILLIK İMZA
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1+1 YILLIK İMZA

AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

17MAÇ BAŞINA 194 BİN TL
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MAÇ BAŞINA 194 BİN TL

Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin avro kazanacağı belirtildi.

18500 BİN AVRO BONUS
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500 BİN AVRO BONUS

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak.

19YENİ KAPTAN
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YENİ KAPTAN

AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.

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