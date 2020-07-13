Son Dakika | MKE Ankaragücü maçından sonra Galatasaray'da gündem Arda Turan! Sözleşme detayları...
MKE Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından transfer kulisleri hareketlendi. İspanya'da ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.
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İSPANYOLLAR DUYURDU
Galatasaray'ın Avrupa yolunda ağır yara aldığı MKE Ankaragücü maçından sonra İspanyol basını, Arda Turan'ın imzasını duyurdu. İşte sözleşmenin çok konuşulacak detayları...
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GALATASARAY KAYIP
Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Avrupa şansını sürdürmek isteyen Galatasaray ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen son sıradaki MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.
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ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi takım MKE Ankaragücü oldu. Başkent ekibine altın değerinde 3 puanı getiren golü 62. dakikada penaltıdan Ezequiel Oscar Scarione attı.
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SÜRPRİZ KARAR
Teknik direktör Fatih Terim, Avrupa yolunda hayati bir 3 puanın kaybedildiği Ankara deplasmanında sürpriz bir karara imza attı.
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17 YAŞINDA KAPTAN OLDU
Deneyimli çalıştırıcı, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkardı. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de oynayan Emin Bayram'a kaptanlık pazubandı verildi.
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EMİN BAYRAM TARİHE GEÇTİ
Emin Bayram bu kararla birlikte Galatasaray'da kulüp tarihine geçmeyi başardı. 17 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Galatasaray'da sahaya çıkan en genç kaptan oldu.
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MEVCUT KADRO İÇİN BİR MESAJ MI?
Fatih Terim bu kararı spor kamuoyu tarafından mevcut kadrodaki oyunculara mesaj olarak yorumlansa da kendisi bu iddiaları net bir dille yalanladı. Bu kararın yalnızca Emin Bayram için bir mesaj olduğunu ifade etti.
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"KİMSEYE MESAJ İÇİN YAPMADIM"
"Kimseye mesaj için Emin Bayram'ı kaptan yapmadım. 9 senedir Galatasaray'da. Ben ona dedim ki, "Bugün kaptan çıkma sırası senin. Bugün talihsiz bir gün olabilir Emin için. Ancak ona tolerans sağlayacak camia, taraftar ve hocaya sahip."
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ARDA TURAN YENİDEN GÜNDEM OLDU
Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubandını 17 yaşındaki Emin Bayram'ın takmasının ardından sarı kırmızılı takıma geri döneceği konuşulan Arda Turan yeniden gündem oldu.
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İLK DEĞİŞİKLİK 77. DAKİKADA GELDİ
Aynı mücadelede Fatih Terim'in oyuncu değişikliği için 77 dakika beklemesi de deneyimli teknik adamın mevcut kadrodaki öğrencilerine güvenmediği yorumları yapılmasına sebebiyet verdi.
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"KENARDAKİ OYUNCULARINA GÜVENMİYOR"
Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, "İşler bu kadar kötü giderken Fatih Terim’in oyuncu değişiklikleri için 77 dakika beklemesi ise şaşırtıcıydı. Görünen o ki Terim kenardaki oyuncuların hiçbirine güvenmiyor." dedi.
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ARDA TURAN'A GÜVENİYOR
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın emekli olduktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını dahi yapabileceği öne sürülmüştü.
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YARDIMCISI BİLE OLABİLİR
A Spor'da yer alan habere; "33 yaşındaki yıldız isim Florya'ya geri dönüyor. Milli yıldız makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacak, futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak..." denilmişti.
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SON İDDİA İSPANYA'DAN
Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan'ın yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi.
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1+1 YILLIK İMZA
AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
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MAÇ BAŞINA 194 BİN TL
Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin avro kazanacağı belirtildi.
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500 BİN AVRO BONUS
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak.
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YENİ KAPTAN
AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.