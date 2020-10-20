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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 21:43 | 

Son Dakika | Mircea Lucescu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Tesadüfün böylesi, Andrea Pirlo...

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev - Juventus maçı tarihi anlara sahne oldu.

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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlarken Dinamo Kiev ile Juventus, Ukrayna'da karşı karşıya geldi.

2PIRLO İÇİN TARİHİ MAÇ
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PIRLO İÇİN TARİHİ MAÇ

Karşılaşmanın Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo için önemi ise bir hayli fazlaydı...

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Juventus'un yeni teknik direktörü Pirlo, 1995 yılında Brescia'da Mircea Lucescu tarafından ilk kez A takıma yükselmişti.

4KİTABINDA ANLATMIŞTI
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KİTABINDA ANLATMIŞTI

Pirlo, yazdığı kitabında o anları anlatırken Lucescu için 'Mental açıdan, tamamen dikkatsiz olmayan tek hocamdı.' sözlerini kullanmıştı.

5ŞİMDİ RAKİP OLDU...
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ŞİMDİ RAKİP OLDU...

Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise Lucescu'ya rakip oldu...

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İki teknik direktör, maç öncesi sarılırken uzun süre sohbet etti. Lucescu, maç öncesinde ise 'Onun çok aklı başında biri olduğunu hemen fark etmiştim. Yaratıcı olmasının yanı sıra çok organize birisi. Bu onun Juventus gibi harika bir takımın teknik direktörü olmasına yardımcı oldu' şeklinde konuşmuştu.

7LUCESCU TARİHE GEÇTİ
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LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Mircea Lucescu, Juventus maçıyla birlikte adını tarihe yazdırdı.

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75 yaşındaki Romanyalı teknik direktör, 72 yaşındaki Jupp Heynckes'in rekorunu kırarak Şampiyonlar Ligi tarihinde maça çıkan en yaşlı teknik direktör oldu.

9MERİH, 19DA OYUNA GİRDİ
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MERİH, 19'DA OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 19. dakikada Chiellini'nin sakatlanmasıyla oyuna dahil oldu.

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Merih Demiral, yüksek formunu Dinamo Kiev karşısında da devam ettirirken Ukranya temsilcisinin forvetlerine gol izni vermedi.

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Savunmada hem yerden hem havadan başarılı bir performans gösteren Merih, yine geçer not aldı.

12GOLLER MORATADAN
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GOLLER MORATA'DAN

Juventus, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederken İtalyan ekibine galibiyeti getiren goller Alvaro Morata'dan geldi.

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