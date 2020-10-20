Son Dakika | Mircea Lucescu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Tesadüfün böylesi, Andrea Pirlo...

İki teknik direktör, maç öncesi sarılırken uzun süre sohbet etti. Lucescu, maç öncesinde ise 'Onun çok aklı başında biri olduğunu hemen fark etmiştim. Yaratıcı olmasının yanı sıra çok organize birisi. Bu onun Juventus gibi harika bir takımın teknik direktörü olmasına yardımcı oldu' şeklinde konuşmuştu.