Son Dakika | Mircea Lucescu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Tesadüfün böylesi, Andrea Pirlo...

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlarken Dinamo Kiev ile Juventus, Ukrayna'da karşı karşıya geldi.
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PIRLO İÇİN TARİHİ MAÇ
Karşılaşmanın Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo için önemi ise bir hayli fazlaydı...
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Juventus'un yeni teknik direktörü Pirlo, 1995 yılında Brescia'da Mircea Lucescu tarafından ilk kez A takıma yükselmişti.
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KİTABINDA ANLATMIŞTI
Pirlo, yazdığı kitabında o anları anlatırken Lucescu için 'Mental açıdan, tamamen dikkatsiz olmayan tek hocamdı.' sözlerini kullanmıştı.
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ŞİMDİ RAKİP OLDU...
Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise Lucescu'ya rakip oldu...
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İki teknik direktör, maç öncesi sarılırken uzun süre sohbet etti. Lucescu, maç öncesinde ise 'Onun çok aklı başında biri olduğunu hemen fark etmiştim. Yaratıcı olmasının yanı sıra çok organize birisi. Bu onun Juventus gibi harika bir takımın teknik direktörü olmasına yardımcı oldu' şeklinde konuşmuştu.
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LUCESCU TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Mircea Lucescu, Juventus maçıyla birlikte adını tarihe yazdırdı.
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75 yaşındaki Romanyalı teknik direktör, 72 yaşındaki Jupp Heynckes'in rekorunu kırarak Şampiyonlar Ligi tarihinde maça çıkan en yaşlı teknik direktör oldu.
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MERİH, 19'DA OYUNA GİRDİ
Milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 19. dakikada Chiellini'nin sakatlanmasıyla oyuna dahil oldu.
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Merih Demiral, yüksek formunu Dinamo Kiev karşısında da devam ettirirken Ukranya temsilcisinin forvetlerine gol izni vermedi.
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Savunmada hem yerden hem havadan başarılı bir performans gösteren Merih, yine geçer not aldı.
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GOLLER MORATA'DAN
Juventus, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederken İtalyan ekibine galibiyeti getiren goller Alvaro Morata'dan geldi.