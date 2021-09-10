Son dakika: Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Öne çıkan iki teknik direktör...
A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelecek teknik adamın kim olacağı merak konusu haline geldi. Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen veya sosyal medyada göreve layık görülen isimleri derledik.
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1
Milli Takım'ın başına kim geçecek?
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından gözler Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için TFF'nin vereceği karara çevrildi. Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde kalan 4 maçının ikisini Ekim, ikisini ise Kasım'da oynayacak. Milli Takım teknik direktörlüğü için öne çıkan isimleri derledik...
2
YILMAZ VURAL - BOŞTA
68 yaşındaki Yılmaz Vural son olarak BB Erzurumspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, büyük takım veya milli takım çalıştırmak istediğini sık sık dile getirmişti.
3
SERGEN YALÇIN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş ile şampiyonluk ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sergen Yalçın, sosyal medyada Milli Takım için ismi en çok geçen teknik direktörler arasında...
4
TAYFUN KORKUT - BOŞTA
Son olarak 2018 yılında Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut'un ismi sık sık Süper Lig ekipleriyle de anılıyor. Son olarak Göztepe ile anlaşma noktasına gelen Korkut, son anda çıkan pürüz sebebiyle takımın başına geçmemişti.
5
ÇAĞDAŞ ATAN - BOŞTA
Alanyaspor'a geçen sezon oynattığı futbolla beğeni toplayan ancak bu sezon başlangıcıyla görevine son verilen Çağdaş Atan, geleceği parlak genç teknik direktörler arasında gösteriliyor.
6
JOACHIM LÖW - BOŞTA
NTV'nin haberine göre TFF, Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktör arayışlarında ilk görüşmeyi Joachim Löw ile yaptı ancak Alman teknik adam, bir süre takım çalıştırmak istemediğini belirterek teklifi reddetti.
7
OKAN BURUK - BOŞTA
Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezonki kötü gidiş sonrasında takımdan ayrılan Buruk, o dönemden beri bir kulüp çalıştırmadı. Okan Buruk'un ismi Milli Takım için en önlerde geçiyor.
8
EMRE BELÖZOĞLU - BOŞTA
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Şenol Güneş'in ekibine dahil olma noktasına gelen ancak son çıkan anlaşmazlıkla bu işi iptal olan Emre Belözoğlu'nun da ismi Milli Takım için geçiyor. Belözoğlu'nun UEFA Pro lisansı bulunmuyor, UEFA A lisansı var.
9
RIZA ÇALIMBAY - SİVASSPOR
DHA'nın haberine göre TFF'nin görev için düşündüğü isimler arasında Rıza Çalımbay da yer alıyor. NTV'nin haberine göre Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde Milli Takım'dan teklif gelmesi halinde tek taraflı fesih maddesi bulunuyor.
10
SAMET AYBABA - BOŞTA
Adana Demirspor'u geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyon yapan ve Süper Lig'e yükselten Samet Aybaba, geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrılmıştı.