Son dakika: Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Öne çıkan iki teknik direktör...

OKAN BURUK - BOŞTA Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezonki kötü gidiş sonrasında takımdan ayrılan Buruk, o dönemden beri bir kulüp çalıştırmadı. Okan Buruk'un ismi Milli Takım için en önlerde geçiyor.