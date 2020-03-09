Son Dakika | Milli sporcu İrem Yaman 'Sessiz kalmayacağım' demişti.. Federasyon'dan flaş açıklama

"Biz de onun için bu tabloyu uyguluyoruz. Çok da keyif almıyoruz bu tabloyu uygulamaktan çünkü İrem de çok iyi bir sporcu. Onun da keşke farklı bir sikleti olsa da yarıştırabilsek. Bazen aynı siklette iki iyi sporcu olunca böyle kırgınlıklar ve sıkıntılar meydana gelebiliyor. Federasyonun yüksek sporcu kalitesinin olması birbirine yakın tutması bu sonuçları doğurabiliyor. Final ne demek; Olimpiyatlara katılmak için en son müsabaka demek. Bu finalde de başarılı olan olimpiyatta da başarılı olma olasılığı yüksektir, böyle düşünülerek yola çıkıldı. Ne bir sporcuyu tuttuk ne de taraf olduk. Bu sonuç ortaya çıkınca insanların üzüntüleri ve serzenişleri olacaktır."