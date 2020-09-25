Son Dakika | Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili sırları ifşa etti!

"ÇOK ÜNLÜ BİR KİŞİLİK OLDUĞU İÇİN..." Schumacher'in ilk ameliyatının kazadan iki saat sonra yapıldığının belirtildiği belgeselde doktor Riederer, doktorların efsane pilotu ameliyatı için bazı haklı sebeplerden ötürü çok beklediklerini iddia etti. "Schumacher ünlü bir kişilik. Onun durumuyla ilgili hata yapma olasılıkları yoktu. Bu yüzden fazladan bekleyip her şeyi planlamaya çalıştılar" dedi.