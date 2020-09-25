Son Dakika | Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili sırları ifşa etti!
Alman efsanenin ilk patronunun eski eşinden yarışma programında üzücü sözler...
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Spor Arena Dış Haberler
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir koma, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor.
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Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.
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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürerken son durumuyla ilgili sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
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BELGESELİ YAYINLANMIŞTI
Fransa'nın RMC kanalı, 29 Aralık 2013'te Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası 7 yıldır bitkisel hayat, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili bir belgesel hazırladı.
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Yayınlanan belgeselde Schumacher'in geçirdiği kaza sonrası Grenoble'da hastaneye kaldırılışından ilk ameliyatına, Fransa'dan İsviçre'ye nakledilişine kadar çeşitli olaylar detaylarıyla anlatılmıştı.
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BÜTÜN BİLİNMEYENLER...
Schumacher'in Fransa ve İsviçre'deki yoğun bakım ve ameliyat dönemleriyle ilgili bazı ünlü nörolog ve beyin cerrahlarının da açıklama yaptığı belgesel, 7 yıllık süreçte bazı bilinmeyenlere de ışık tutuyor.
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"AMELİYAT İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEDİLER"
"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." diye konuştu.
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"ÇOK ÜNLÜ BİR KİŞİLİK OLDUĞU İÇİN..."
Schumacher'in ilk ameliyatının kazadan iki saat sonra yapıldığının belirtildiği belgeselde doktor Riederer, doktorların efsane pilotu ameliyatı için bazı haklı sebeplerden ötürü çok beklediklerini iddia etti. "Schumacher ünlü bir kişilik. Onun durumuyla ilgili hata yapma olasılıkları yoktu. Bu yüzden fazladan bekleyip her şeyi planlamaya çalıştılar" dedi.
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EVİNDEN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Belgeselde Grenoble'daki üniversite hastanesinde geçen 170 günün ardından Lozan'daki hastaneye nakledilen Schumacher'in İsviçre'de çok daha iyi şartlar altında tedavi gördüğü, ardından Cenevre Gölü kenarında bulunan büyük villaya getirildiğinin aktarıldı. Ayrıca Schumacher'in şu anda bulunduğu evin dışından bazı görüntüler de yayınlandı.
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GİZLİLİĞE ÇOK ÖNEM VERİLİYOR! YALNIZCA JEAN TODT...
Schumacher'in eşi Corinna ve ailenin diğer üyelerinin gizlilik konusunda çok sıkı önlemler aldığının altının çizildiği belgeselde Schumacher'i ziyaret eden ve durumuyla ilgili dünyaya bilgi veren tek kişinin Ferrari'deki patronu ve en yakın dostu Jean Todt olduğu ifade edildi.
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Şu anda FIA Başkanı olan Jean Todt'un Schumacher ile ilgili "Onu ziyaret ediyorum, birlikte yarış izledik. Michael savaşmaya devam ediyor." şeklindeki sözlerini de doktor Riederer belgeselde şu şekilde yorumluyor:
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"SCHUMACHER BİTKİSEL HAYATTA..."
"Bence Schumacher bitkisel hayatta. Uyanık, etrafında olanı görebiliyor ama yanıt veremiyor. Nefes alıyor, kalbi atıyor, muhtemelen oturabiliyor da ama hepsi bu. Bundan fazlasını yardım almadan yapabildiğini düşünmüyorum. Bu kaza olmasa onun bu halde olduğunu düşünebilir miydik? İnanılmaz..."
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BİYOGRAFİ YAZARINDAN KAHREDEN 'ÖLÜM' SÖZLERİ
2002 yılında Schumacher'in "Bir Dahinin Yükselişi" isimli biyografisini kaleme alan yazar Luc Domenjoz da belgeselde; "Vücudunun çok zayıf olmasından dolayı hayatının yakında bir gün sona ereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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SCHUMACHER'İN İLK PATRONUNUN ESKİ EŞİ SIRLARI İFŞA ETTİ
Schumacher'in Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu kazandığı Benetton takımının o dönemki patronu olan Flavio Briatore'nin eski eşi Elisabetta Gregoraci, 'Biri Bizi Gözetliyor'un İtalyan versiyonu olan Grande Fratello(Big Brother) isimli programda Schumacher'in durumuyla ilgili konuştu.
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Yaşadıkları evde 7/24 izlenen Grande Fratello, bir yarışmacının Schumacher'in durumuyla ilgili sorduğu soruya; "Michael konuşamıyor. Sadece gözleriyle iletişim kuruyor. Sadece 3 kişi onu görmeye gidebiliyor" yanıtını verdi.
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"İSVİÇRE'DEN İSPANYA'YA TAŞINDILAR"
Elisabetta Gregoraci ayrıca Schumacher ve ailesinin İsviçre'den İspanya'ya taşındığını iddia etti. Gregoraci yine aynı yarışmada Alman efsane için; "Michael ve eşi İsviçre'den İspanya'ya taşındı. Büyük bir evi hastaneye çevirdiler." ifadelerini kullandı.
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VETTEL: 'BUNUN İÇİN ÜZGÜNÜM'
Öte yandan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel,Lewis Hamilton'un Schumacher'e ait olan 91 yarış galibiyeti rekorunu kırmak üzere olmasıyla ilgili konuştu.
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Rusya GP'si öncesi konuŞan Vettel; "Schumacher'in 91 galibiyet rekoru ulaşılamayacak bir sayı gibi gözüküyordu. Lewis'in bu rekoru egale etmesi hatta kırması inanılmaz bir şey. Bu rekorun kırılacağını görmek benim için üzücü olacak çünkü Michael hala benim çocukluk kahramanım. Diğer yandan Hamilton adına mutluyum çünkü son yıllarda gösterdiği performansla bunu hak etti." ifadelerini kullandı.