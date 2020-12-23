Son Dakika | Michael Schumacher'in son durumunu eşi açıkladı!

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.
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BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.
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Ocak ayında 52. yaşına girecek olan efsane Michael Schumacher'in son durumu sır gibi saklanıyor.
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EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun ödül törenine Jean Todt'un konuğu olarak katılan ve Michael Schumacher adına onur ödülü alan Alman pilotun eşi Corinna Schumacher ise ödül konuşmasında eşi hakkında açıklamalarda bulundu.
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ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU
İsviçre'de Schumacher ailesinin evine yakın bir bölgede gerçekleşen ödül töreninde konuşan Corinna Schumacher, şu sözleri kullandı;
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'BÜYÜK BİR KALBE SAHİP'
Michael her zaman çok büyük bir kalbe sahip. Her zaman yardıma ihtiyacı olan insanlara yardıma koşar. Bunu yapmak onun için bir zevkti.
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'BU TRAJİK KAZAYA RAĞMEN...'
Bu trajik kazaya rağmen başlattığı işe devam etmek istedik. Anahtar burada. Onun isteklerini yerine getirmeye çaba gösteriyoruz.
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Corinna Schumacher, geçtiğimiz aylarda da bir açıklama yapmış ve Michael Schumacher taraftarlarına seslenmişti.
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'BÜYÜK ŞEYLER KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAR'
Efsane pilotun eşi, ''Büyük şeyler, küçük adımlarla başlar. Birçok küçük parça, büyük bir mozaik haline gelebilir. Birlikte ne kadar güçlü olursak, birbirimizi ne kadar cesaretlendirirsek tedavi o kadar kolay olur.'' sözlerini kullanmıştı.
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'BAZEN YARIŞLARI İZLİYORUZ'
Schumacher'in yakın dostu olan FIA Başkanı Jean Todt ise ''"Michael ailesi ve doktorlarıyla birlikte savaşmaya devam ediyor. Onu evinde sık sık ziyaret ediyorum. Birlikte televizyon izliyoruz. Bazen yarış günlerine denk gelirsek birlikte yarış izliyoruz.'' şeklinde konuşmuştu.
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'SİZE BUNU DİYEMEM...'
Son durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söyleyen Todt, ''Schumacher ile ilgili çıkan kötü, umutsuz haberlerin farkındayım. Durumuyla ilgili çok fazla detay veremem. Ailesi gizliliğe çok önem veriyor. Savaşmaya devam ettiğini söyleyebilirim.'' demişti.
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OĞLU FORMULA 1'E GEÇMİŞTİ
Michael Schumacher'in oğlu Mick ise geçtiğimiz günlerde Formula 1 takımlarından Haas ile anlaşmıştı. Todt, "Genç ve yetenekli bir sürücü. İsminden doğan bir çekiciliği de var ama zaman lazım. Babası gibi olup olmayacağını söyleyemem. Hamilton veya Verstappen ile mücadele edip etmeyeceğini görmek lazım. Şu anda bunu bilemeyiz." sözleriyle Mick Schumacher'i değerlendirmişti.