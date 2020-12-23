Son Dakika | Michael Schumacher'in son durumunu eşi açıkladı!

OĞLU FORMULA 1'E GEÇMİŞTİ Michael Schumacher'in oğlu Mick ise geçtiğimiz günlerde Formula 1 takımlarından Haas ile anlaşmıştı. Todt, "Genç ve yetenekli bir sürücü. İsminden doğan bir çekiciliği de var ama zaman lazım. Babası gibi olup olmayacağını söyleyemem. Hamilton veya Verstappen ile mücadele edip etmeyeceğini görmek lazım. Şu anda bunu bilemeyiz." sözleriyle Mick Schumacher'i değerlendirmişti.