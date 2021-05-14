Son dakika: Michael Schumacher'in ailesinden flaş karar! Florentino Perez detayı...

"BU TRAJİK KAZAYA RAĞMEN..." Corinna Schumacher, şu sözleri kullanmıştı: "Michael her zaman çok büyük bir kalbe sahip. Her zaman yardıma ihtiyacı olan insanlara yardıma koşar. Bunu yapmak onun için bir zevkti. Bu trajik kazaya rağmen başlattığı işe devam etmek istedik. Anahtar burada. Onun isteklerini yerine getirmeye çaba gösteriyoruz."