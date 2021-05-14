Son dakika: Michael Schumacher'in ailesinden flaş karar! Florentino Perez detayı...
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra sağlığına kavuşamadı. Alman efsane hakkında her geçen gün yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Bu kez Schumacher'in eşi Corinna'nın aldığı sürpriz bir karar ortaya çıktı.
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Spor Arena Dış Haber
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 8 yıldır sağlığına kavuşamadı. Alman efsanenin tedavi süreci bütün gizliliğiyle devam ediyor.
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Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından uzun süre bitkisel hayatta kalan ve sağlığına bir türlü kavuşamayan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürerken hakkındaki haberler de bitmek bilmiyor.
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Ocak ayında 52. yaşına giren efsane Michael Schumacher'in son durumu sır gibi saklanıyor.
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EŞİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun ödül törenine Jean Todt'un konuğu olarak katılan ve Michael Schumacher adına onur ödülü alan Alman pilotun eşi Corinna Schumacher ise ödül konuşmasında eşi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
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"BU TRAJİK KAZAYA RAĞMEN..."
Corinna Schumacher, şu sözleri kullanmıştı: "Michael her zaman çok büyük bir kalbe sahip. Her zaman yardıma ihtiyacı olan insanlara yardıma koşar. Bunu yapmak onun için bir zevkti. Bu trajik kazaya rağmen başlattığı işe devam etmek istedik. Anahtar burada. Onun isteklerini yerine getirmeye çaba gösteriyoruz."
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"BÜYÜK ŞEYLER KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAR"
"Büyük şeyler, küçük adımlarla başlar. Birçok küçük parça, büyük bir mozaik haline gelebilir. Birlikte ne kadar güçlü olursak, birbirimizi ne kadar cesaretlendirirsek tedavi o kadar kolay olur."
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EŞİ, İSVİÇRE'DEKİ EVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Michael Schumacher'in ismi son olarak bir emlak haberinde geçti. İngiliz basınına yansıyan haberde Schumacher'in eşi Corinna'nın, İsviçre'de bulunan Cenevre Gölü kıyısındaki evlerini 6.4 milyon pound karşılığı satışa çıkardığı ifade edildi. Schumacher, hastane sürecinin ardından geçen yılın sonlarına kadar bu evde kalmıştı.
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MAJORKA'YA TAŞINDI
Schumacher ailesi, efsane pilotun daha iyi tedavi görebilmesi ve kendi tatil fırsatlarını daha rahat bulabilmek için geçen yılın sonlarında İspanya'nın en büyük adası olan Mayorka'ya taşınmıştı.
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FLORENTINO PEREZ'İN VİLLASINI SATIN ALMIŞLARDI
Schumacher ailesi, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in Mayorka'da bulunan evini 2017 yılında 27 milyon pound karşılığı satın almıştı.
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EVİ TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEYE ÇEVİRDİLER
Taşınma işlemi yapılmadan önce Perez'in eski villasının bir kısmı Schumacher'in tedavisi için tam teşekküllü hastane standartlarında hazırlanmış ve ardından geçen yılın sonunda taşınma operasyonu yapılmıştı.
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PEREZ, EŞİ ÖLÜNCE SATMA KARARI ALDI
Florentino Perez, 2005'te yaptırdığı villayı eşi Mari Angeles Sandoval'in ölümü sonrası satılığa çıkarmış ve Schumacher ailesine 27 milyon pound karşılığında satmıştı.
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SCHUMACHER'İN YANINA GİRENLER KISITLI
Mayorka'daki villada tedavisi devam eden Michael Schumacher'in yanına çok kısıtlı bir kesim girebiliyor. Eşi Corinna ve aile üyelerinin yanı sıra ev görevlilerinin bazıları ve doktor-hemşireler efsane pilotun olduğu bölüme girebiliyor.
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YALNIZCA JEAN TODT
Formula 1 camiasından ise şimdilerde FIA Başkanı olan, Schumacher'in Ferrari'deki patronu Jean Todt efsane pilotun yanına gidebiliyor.
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Jean Todt, geçen yıl Schumacher'i ziyaretinin ardından şunları söylemişti:
"Michael ailesi ve doktorlarıyla birlikte savaşmaya devam ediyor. Onu evinde sık sık ziyaret ediyorum. Birlikte televizyon izliyoruz. Bazen yarış günlerine denk gelirsek birlikte yarış izliyoruz."
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"Schumacher ile ilgili çıkan kötü, umutsuz haberlerin farkındayım. Durumuyla ilgili çok fazla detay veremem. Ailesi gizliliğe çok önem veriyor. Savaşmaya devam ettiğini söyleyebilirim."