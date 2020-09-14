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Hürriyet
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Motor Sporları
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 13:49 | 

Son Dakika | Michael Schumacher'e en yakın isim konuştu! Son durumu...

'Yakında dünya onu görebilecek' demişti ama bu kez...

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1Spor Arena Dış Haberler
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Spor Arena Dış Haberler

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir koma, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor.

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Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

4KÖK HÜCRE AMELİYATI YAPILDI
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KÖK HÜCRE AMELİYATI YAPILDI

Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

5SON AMELİYATA KORONAVİRÜS ENGELİ
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SON AMELİYATA KORONAVİRÜS ENGELİ

Haziran başında İtalyan basınında Schumacher'in Fransız kardiyolog Dr. Philippe Menasche tarafından yeniden ameliyat edileceğini iddia etmişti.

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Ancak Schumacher'in ailesinden yapılan açıklamada ameliyatın koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken gerçekleşmeyeceğini duyuruldu.

7SCHUMACHERİ ZİYARET ETTİ
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SCHUMACHER'İ ZİYARET ETTİ

Ferrari'nin eski patronu ve Schumacher'e en yakın isimlerin başında gelen Jean Todt, Alman efsaneyi geçen hafta ziyaret ettiğini söyledi.

8Schumacherin son durumuyla ilgili konuşan Todt şu sözleri kullandı
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Schumacher'in son durumuyla ilgili konuşan Todt şu sözleri kullandı

"Michael savaşmaya devam ediyor. Çok talihsiz bir kaza geçirdi 2013'te. Bu kaza sonrası inanılmaz kötü zamanlar yaşadı hem kendisi hem de ailesi."

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"Michael şanslı ki böyle muhteşem bir eşe ve çocuklara sahip. Evinde ona çok iyi bakılıyor. Başında sürekli hemşireler var."

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"Schumacher ve ailesi için yapabileceğimiz tek şey iyi olmalarını dilemek. Ben de elimden geldiği kadar yanlarında olmaya ve üzerime düşen bir şey olursa bunu yapmaya çalışıyorum"

11UMARIM YAKINDA DÜNYA ONU GÖRECEK DEMİŞTİ AMA...
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"UMARIM YAKINDA DÜNYA ONU GÖRECEK" DEMİŞTİ AMA...

FIA Başkanı Jean Todt, Temmuz ayında Schumacher'i ziyaret etmiş ve durumunun iyi olduğunu söyleyerek; "Umarım dünya onu yakında yeniden görecek" diye konuşmuştu.

12DURUMU KÖTÜYE Mİ GİDİYOR
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DURUMU KÖTÜYE Mİ GİDİYOR?

Jean Todt'un bu kez daha temkinli konuşması, Alman efsanenin durumunun sanıldığı kadar iyi olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

13OĞLU MICK, BABASININ FORMULA 1 ARACINI KULLANDI
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OĞLU MICK, BABASININ FORMULA 1 ARACINI KULLANDI

Öte yandan haftasonu Mugello'da Ferrari'nin 1000. yarışı öncesi Schumacher'in oğlu Mick, babasının 2004 yılında şampiyonluğa ulaştığı aracı kullandı.

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Formula 2'de mücadele eden Mick Schumacher, geleceğin Formula 1 yıldızları arasında gösteriliyor.

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