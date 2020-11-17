MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriSon dakika | Michael Schumacher ile ilgili umutlandıran açıklama: Televizyondan oğlunu izliyor
GeriMotor Sporları Son dakika | Michael Schumacher ile ilgili umutlandıran açıklama: Televizyondan oğlunu izliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Motor Sporları
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 09:31 | 

Son dakika | Michael Schumacher ile ilgili umutlandıran açıklama: Televizyondan oğlunu izliyor

Michael Schumacher'i sık sık ziyaret eden FIA Başkanı Jean Todt'tan efsane pilotun son durumuyla ilgili umut verici bir açıklama geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.

2
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

4SON DURUMU AÇIKLANMADI
Abone Olgoogle-news

SON DURUMU AÇIKLANMADI

Ocak ayında 52. yaşına girecek olan efsane Michael Schumacher'le ilgili yeni bir haber bulunmuyor.

5
Abone Olgoogle-news

Alman pilotun son durumu hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

6
Abone Olgoogle-news

Şu anda belli isimlerin Schumacher'i görmesine izin veriliyor ve bu isimlerden bir tanesi de FIA Başkanı Jean Todt.

7JEAN TODT: SCHUMACHER SAVAŞIYOR
Abone Olgoogle-news

JEAN TODT: SCHUMACHER SAVAŞIYOR

Todt, Alman RTL ile yaptığı son röportajda Schumacher ile ilgili olarak şunları söyledi:

8
Abone Olgoogle-news

"Michael'ı çok sık görüyorum. Onu hemen hemen ayda bir veya iki kez görüyorum. Cevabım her zaman aynı: Michael savaşıyor.

9
Abone Olgoogle-news

Sadece işlerin hem kendisi hem de ailesi için daha iyi olmasını dileyebiliriz."

10
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tecritinin Michael için bir yük olup olmadığı sorusuna Todt, "Hayır. Hiç de değil. O çok iyi destekleniyor ve yeterince rahat olduğu bir ortamda" yanıtını verdi.

11SCHUMI ELBETTE OĞLU MICKİ TAKİP EDİYOR
Abone Olgoogle-news

"SCHUMI ELBETTE OĞLU MICK'İ TAKİP EDİYOR"

Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, yeni sezonda Haas ile F1'e geçmeye hazırlanıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Michael'ın, oğlu Mick'in başarılarını takip edip etmediği sorusuna Todt, "Elbette Mick'i takip ediyor. Mick Formula 2'de, muhtemelen gelecek yıl Formula 1'de yarışacak.

13
Abone Olgoogle-news

Bu güzel bir mücadele olacak ve motor sporlarının zirvesinde bir başka Schumacher'e sahip olmak heyecan verici" yanıtını verdi.

14SCHUMACHERİN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL
Abone Olgoogle-news

"SCHUMACHER'İN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Formula 1 uzmanı Kai Ebel de geçtiğimiz ay Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada Michael Schumacher hakkında acı itiraflarda bulunmuştu.

15
Abone Olgoogle-news

Ebel, efsane pilotun son durumu hakkında "Gerçeği söylemek gerekirse durumu hiç iyi değil. Eğer küçücük bir gelişme olsa bile bunu duyardık. Ancak maalesef böyle bir durum yok. Şu an için yapabileceğimiz tek şey sadece ümit edebilmek. Ama bir açıklama gelmemesi durumun kötü olduğunu gösteriyor" demişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi