Son dakika | Michael Schumacher ile ilgili umutlandıran açıklama: Televizyondan oğlunu izliyor
Michael Schumacher'i sık sık ziyaret eden FIA Başkanı Jean Todt'tan efsane pilotun son durumuyla ilgili umut verici bir açıklama geldi.
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Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.
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Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.
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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.
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SON DURUMU AÇIKLANMADI
Ocak ayında 52. yaşına girecek olan efsane Michael Schumacher'le ilgili yeni bir haber bulunmuyor.
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Alman pilotun son durumu hakkında hiçbir bilgi verilmedi.
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Şu anda belli isimlerin Schumacher'i görmesine izin veriliyor ve bu isimlerden bir tanesi de FIA Başkanı Jean Todt.
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JEAN TODT: SCHUMACHER SAVAŞIYOR
Todt, Alman RTL ile yaptığı son röportajda Schumacher ile ilgili olarak şunları söyledi:
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"Michael'ı çok sık görüyorum. Onu hemen hemen ayda bir veya iki kez görüyorum. Cevabım her zaman aynı: Michael savaşıyor.
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Sadece işlerin hem kendisi hem de ailesi için daha iyi olmasını dileyebiliriz."
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Koronavirüs tecritinin Michael için bir yük olup olmadığı sorusuna Todt, "Hayır. Hiç de değil. O çok iyi destekleniyor ve yeterince rahat olduğu bir ortamda" yanıtını verdi.
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"SCHUMI ELBETTE OĞLU MICK'İ TAKİP EDİYOR"
Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, yeni sezonda Haas ile F1'e geçmeye hazırlanıyor.
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Michael'ın, oğlu Mick'in başarılarını takip edip etmediği sorusuna Todt, "Elbette Mick'i takip ediyor. Mick Formula 2'de, muhtemelen gelecek yıl Formula 1'de yarışacak.
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Bu güzel bir mücadele olacak ve motor sporlarının zirvesinde bir başka Schumacher'e sahip olmak heyecan verici" yanıtını verdi.
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"SCHUMACHER'İN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"
Formula 1 uzmanı Kai Ebel de geçtiğimiz ay Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada Michael Schumacher hakkında acı itiraflarda bulunmuştu.
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Ebel, efsane pilotun son durumu hakkında "Gerçeği söylemek gerekirse durumu hiç iyi değil. Eğer küçücük bir gelişme olsa bile bunu duyardık. Ancak maalesef böyle bir durum yok. Şu an için yapabileceğimiz tek şey sadece ümit edebilmek. Ama bir açıklama gelmemesi durumun kötü olduğunu gösteriyor" demişti.