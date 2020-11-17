Son dakika | Michael Schumacher ile ilgili umutlandıran açıklama: Televizyondan oğlunu izliyor

Ebel, efsane pilotun son durumu hakkında "Gerçeği söylemek gerekirse durumu hiç iyi değil. Eğer küçücük bir gelişme olsa bile bunu duyardık. Ancak maalesef böyle bir durum yok. Şu an için yapabileceğimiz tek şey sadece ümit edebilmek. Ama bir açıklama gelmemesi durumun kötü olduğunu gösteriyor" demişti.