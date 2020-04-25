Son Dakika | Michael Schumacher için flaş açıklama: "Geri dönüşü..."

Ünlü menajeri konuşmasını "Michael, Mercedes'te başarısız oldu. Keşke bu sefer beni dinleseydi. Her şeyi denedi ve Mercedes'in arka arkaya dünya şampiyonlukları kazanabilmesi için Rosberg ile birlikte aracı daha hızlı hale getirdi. Ama yine de geri dönüşü gereksizdi." diyerek tamamladı.