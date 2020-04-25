Son Dakika | Michael Schumacher için flaş açıklama: "Geri dönüşü..."

Bitkisel hayatta yaşamını sürdüren efsane pilotla ilgili eski menajerinden önemli açıklamalar geldi.
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2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için flaş bir itiraf yapıldı.
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7 YIL ÖNCE HASTANE KALDIRILMIŞTI
Alman efsane, bundan 7 yıl önce 29 Aralık 2013 tarihinde Meribel'de tek başına kayak yaparken kaza geçirmiş ve kafasını kötü bir şekilde çarptığı için Grenoble’da bir hastaneye kaldırılmıştı.
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Michael Schumacher, Formula 1 kariyeri boyunca Benetton ve Ferrari'de yarıştıı. Her iki takımla da harika başarılar ve şampiyonluklar yaşayan Alman pilot, 2006 sonunda Formula 1'den emekli oldu.
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2009 sonunda üç yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen efsane pilot, tamamen farklı bir teknoloji ve pilot jenerasyonuyla karşı karşıya kaldı. 2012 yılında ise tekrar emekli oldu.
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MENAJERİ AÇIKLADI
Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Alman pilot ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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SORUNLAR YAŞADI
Willi Weber, "Michael'ın aracın sürüş tarzıyla ilgili sorun yaşadığına %100 katılıyorum. Michael, sürüş tarzı için özel araç ayarlarına ihtiyaç duyuyor ve Mercedes'ten bunu sağlayamadı." şeklinde konuştu.
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Weber sözlerini "Yeni araçlar tamamen farklı bir yönde gelişti ve Michael teknolojiyi Benetton ve Ferrari'de olduğu kadar etkileyemedi. Elbette bu doğru. Fakat Ross Brawn, eski Honda aracı için zekice tasarlanmış bir difüzörle [2009'da] kazandı ve Jenson Button'ı dünya şampiyonu yaptı." ifadeleriyle sürdürdü.
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GERİ DÖNÜŞÜ GEREKSİZDİ
Weber, Schumacher'e dönmemeyi tavsiye ettiğini ancak efsane pilotun bunu dinlemediğini belirtti.
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Ünlü menajeri konuşmasını "Michael, Mercedes'te başarısız oldu. Keşke bu sefer beni dinleseydi. Her şeyi denedi ve Mercedes'in arka arkaya dünya şampiyonlukları kazanabilmesi için Rosberg ile birlikte aracı daha hızlı hale getirdi. Ama yine de geri dönüşü gereksizdi." diyerek tamamladı.