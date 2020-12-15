Son Dakika | Jean Todt Fransız basınına açıkladı: Ne yazık ki Michael Schumacher...

NE YAZIK Kİ BU KAZA CİDDİ SONUÇLAR DOĞURDU Ouest France gazetesine bir röportaj veren Jean Todt, “Ben bu konuda biraz ketum biriyim ama gayet iyi biliyoruz ki Michael çok ciddi bir kaza geçirdi ve ne yazık ki bu kaza ona ciddi sonuçlar doğurdu” diyerek şöyle devam etti: