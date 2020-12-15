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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 12:56 | 

Son Dakika | Jean Todt Fransız basınına açıkladı: Ne yazık ki Michael Schumacher...

Uluslararası Otomobil Federasyonları Başkanı Jean Todt, en yakın dostlarından Michael Schumacher’in tedavi süreciyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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Michael Schumacher, 2013’te Fransa Alpleri’nde geçirdiği kayak kazasında başını taşa çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmış, komaya girmiş ve ardından bir dizi operasyon geçirmişti.

2CENEVRE GOLÜNDE VİLLADA
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CENEVRE GOLÜ'NDE VİLLADA

Sağlık durumu sır gibi saklanan ve bir tür bitkisel hayatta olduğu düşünülen efsane isim özel bir sağlık ekibi gözetiminde Cenevre Gölü kenarındaki villasında ailesinin yanında günlerini geçiriyor.

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Ferrari’nin eski patronu olan ve Michael Schumacher ile o dönem İtalyan devinde büyük başarıları yaşayan Todt, efsane pilotu ziyaret edebilen ender insanlardan bir tanesi olarak biliniyor.

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Schumacher ailesi ile arası iyi olan Fransız motor sporları yöneticisinin yaptığı açıklamalar bu yüzden, sağlık durumu büyük merak konusu olan isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor.

5AYDA İKİ KEZ GÖRÜYORUM
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AYDA İKİ KEZ GÖRÜYORUM

Ferrari’nin eski patronu, geçtiğimiz ay verdiği demeçte, "Michael'ı çok sık görüyorum. Onu hemen hemen ayda bir veya iki kez görüyorum. Cevabım her zaman aynı. Michael savaşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

6YENİ BİR DEMEÇ DAHA
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YENİ BİR DEMEÇ DAHA

Gelecek yıl Formula 1'de yarışacak oğlunu Schumacher'in televizyondan takip ettiğini belirten Todt, Fransız gazetesine yeni bir demeç daha verdi. 

7NE YAZIK Kİ BU KAZA CİDDİ SONUÇLAR DOĞURDU
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NE YAZIK Kİ BU KAZA CİDDİ SONUÇLAR DOĞURDU

Ouest France gazetesine bir röportaj veren Jean Todt, “Ben bu konuda biraz ketum biriyim ama gayet iyi biliyoruz ki Michael çok ciddi bir kaza geçirdi ve ne yazık ki bu kaza ona ciddi sonuçlar doğurdu” diyerek şöyle devam etti:

8UYGULANAN TEDAVİLER NORMAL HAYATA DEVAM ETMESİ İÇİN
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UYGULANAN TEDAVİLER NORMAL HAYATA DEVAM ETMESİ İÇİN

“Ondan sonrasında Michael Schumacher için uygulanan tedaviler, hep daha normal bir hayata dönebilmesini temin etmek için yapıldı."

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Ayrıca süreçle ilgili bir değişiklik bulunmadığını ifade eden Todt, sabırlı olmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

10MİCK SCHUMACHER İÇİN AÇIKLAMA
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MİCK SCHUMACHER İÇİN AÇIKLAMA

Jean Todt pistlerde yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher hakkında da açıklamalar yaptı.

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Formula 2’de şampiyon olmasının ardından gelecek sezondan itibaren F1’de yarışacak Mick için şunları söyledi:

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“Bu yüzden çok sevinçliyim çünkü Schumacher ailesi benim hayranlık duyduğum bir aile. Mick benim doğumunu gördüğüm bir çocuk. Araba kullanma konusunda gerçekten tutkulu. İşler onun için yolunda giderse bu da beni mutlu eder."

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"Elde edeceği sonuçlar nasıl bir araba kullanacağına göre de değişecektir”.

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SCHUMACHER'İN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

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