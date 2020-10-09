Son Dakika | Michael Schumacher için şok sözler! 'Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...'
7 yıldır komada olan Formula 1'in efsane ismi ve Almanların kahramanı Michael Schumacher hakkındaki iddialar farklı boyutlara ulaştı.
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Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir komada ve tedavi süreci hala sürüyor.
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Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürerken hakkındaki tartışmalar ise kazanın 7 yıl sonrasında dahi bitmiyor.
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"AMELİYAT İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEDİLER"
"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." diye konuştu.
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SCHUMACHER İÇİN ÇOK FAZLA BEKLENDİ
Schumacher'in Fransa ve İsviçre'deki yoğun bakım ve ameliyat dönemleriyle ilgili bazı ünlü nörolog ve beyin cerrahlarının da açıklama yaptığı belgesel, 7 yıllık süreçte bazı bilinmeyenlere de ışık tutuyor.
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"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." ifadelerini kullandı
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GİZLİLİĞE ÇOK ÖNEM VERİLİYOR! YALNIZCA JEAN TODT...
Schumacher'in eşi Corinna ve ailenin diğer üyelerinin gizlilik konusunda çok sıkı önlemler aldığının altının çizildiği belgeselde Schumacher'i ziyaret eden ve durumuyla ilgili dünyaya bilgi veren tek kişinin Ferrari'deki patronu ve en yakın dostu Jean Todt olduğu ifade ediliyor. Şu anda FIA Başkanı olan Jean Todt'un Schumacher ile ilgili "Onu ziyaret ediyorum, birlikte yarış izledik. Michael savaşmaya devam ediyor." şeklindeki sözlerini de doktor Riederer belgeselde şu şekilde yorumluyor:
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"Bence Schumacher bitkisel hayatta. Uyanık, etrafında olanı görebiliyor ama yanıt veremiyor. Nefes alıyor, kalbi atıyor, muhtemelen oturabiliyor da ama hepsi bu. Bundan fazlasını yardım almadan yapabildiğini düşünmüyorum. Bu kaza olmasa onun bu halde olduğunu düşünebilir miydik? İnanılmaz..."
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SCHUMACHER'İN İLK PATRONUNUN ESKİ EŞİ SIRLARI İFŞA ETTİ
Schumacher'in Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu kazandığı Benetton takımının o dönemki patronu olan Flavio Briatore'nin eski eşi Elisabetta Gregoraci, 'Biri Bizi Gözetliyor'un İtalyan versiyonu olan Grande Fratello(Big Brother) isimli programda Schumacher'in durumuyla ilgili konuştu.
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Yaşadıkları evde 7/24 izlenen Grande Fratello, bir yarışmacının Schumacher'in durumuyla ilgili sorduğu soruya; "Michael konuşamıyor. Sadece gözleriyle iletişim kuruyor. Sadece 3 kişi onu görmeye gidebiliyor" yanıtını verdi.
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Elisabetta Gregoraci ayrıca Schumacher ve ailesinin İsviçre'den İspanya'ya taşındığını iddia etti. Gregoraci yine aynı yarışmada Alman efsane için; "Michael ve eşi İsviçre'den İspanya'ya taşındı. Büyük bir evi hastaneye çevirdiler." ifadelerini kullandı.
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NİCK FRY'DEN SCHUMACHER PATLAMASI
Eski Mercedes CEO’su Nick Fry, yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher hakkındaki iddialarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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'HİLECİ ALMAN' SUÇLAMALARINA SİNİRLENDİ
Geçmişte Schumacher’in sadece kendisini düşündüğü ve takım oyuncusu olmadığı yönündeki tartışmalara cevap veren Fry, Michael Schumacher için 'Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman' yorumlarını sert bir dille reddetti.
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Fry, Schumacher'in kimseyle konuşmak zorunda kalmamak için kaskıyla aracına gittiğini bu durumun efsane pilotun yapısından kaynaklandığını ifade etti. Eski Mercedes CEO’su ayrıca tarihin en centilmen sporcularından biri olduğunu belirtti.
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Nico Rosberg’in “psikolojik savaş” yorumlarını da reddeden Nick Fry, "Gördüğüm tek şey, harika bir takım oyuncusu ve takım adamı olan çok iyi bir insan olmasıydı. Michael ona baba gibi yaklaştı." dedi.
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ÜZERİMDE BASKI YARATMAK İÇİN TUVALETTE KALDI
Rosberg, efsane pilot hakkında "Michael psikolojik açıdan oyunlar oynamayı severdi. Bu onun özelliklerinden birisiydi ve o dönemde kendisinin hedeflerinden birisi de bendim. Bir yarışın başlamasından hemen önce araca binmek için hazırlanıyorduk ve tuvalete gitmeliydik. Michael önce gitti ve beklediğimi biliyordu. Üzerimde daha fazla baskı yaratmak adına bilerek daha uzun süre orada kaldı. Bu tarz şeyleri her zaman yapıyordu ancak bunları yapabilirseniz mükemmel olmaya başlarsınız." demişti.
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EFSANE PİLOTUN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ
Formula 1'in eski efsanesi Alman Michael Schumacher'in arşiv görüntüleri...