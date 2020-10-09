Son Dakika | Michael Schumacher için şok sözler! 'Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...'

GİZLİLİĞE ÇOK ÖNEM VERİLİYOR! YALNIZCA JEAN TODT... Schumacher'in eşi Corinna ve ailenin diğer üyelerinin gizlilik konusunda çok sıkı önlemler aldığının altının çizildiği belgeselde Schumacher'i ziyaret eden ve durumuyla ilgili dünyaya bilgi veren tek kişinin Ferrari'deki patronu ve en yakın dostu Jean Todt olduğu ifade ediliyor. Şu anda FIA Başkanı olan Jean Todt'un Schumacher ile ilgili "Onu ziyaret ediyorum, birlikte yarış izledik. Michael savaşmaya devam ediyor." şeklindeki sözlerini de doktor Riederer belgeselde şu şekilde yorumluyor: