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GeriFutbol Son Dakika | Mesut Özil'in transferiyle ilgili sıcak gelişme! İngilizler böyle duyurdu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 16:20,

Son Dakika | Mesut Özil'in transferiyle ilgili sıcak gelişme! İngilizler böyle duyurdu...

İsmi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in Arsenal'daki geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basını, dikkat çeken rakamı manşete taşıdı ve...

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1İNGİLTERE MESUT ÖZİLİ KONUŞUYOR
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İNGİLTERE MESUT ÖZİL'İ KONUŞUYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takımdaki geleceği ülkenin bir numaralı spor tartışması haline geldi.

2MEDYA SORGULUYOR
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MEDYA SORGULUYOR

Ada basını, sırt ağrısı sebebiyle uzun süredir kadroya alınmayan yetenekli oyuncunun sakatlığının arkasındaki gerçeği sorgulamaya başladı.

3TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI
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TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI

Haftalık 350 bin avroluk ücretiyle Arsenal'ın en fazla kazanan oyuncusu olan Mesut Özil'in arka arkaya 6 maçtır aynı sakatlık gerekçesiyle kadroya alınmaması İngiliz medyasının radarına takıldı.

4İMALI BİR DİL
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İMALI BİR DİL

Daily Mail gazetesi, Mesut Özil'in yalnızca sırt ağrısı nedeniyle yaklaşık 1 aydır forma giymemesini iğneleyici bir dille satırlarına taşırken, perde arkasında başka sorunlar olduğunu ima etti.

5CORONADAN YOK SÜRE ALMADI
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CORONADAN YOK SÜRE ALMADI

Gazetede, yıldız oyuncunun corona virüsü pandemisinin ardından hiçbir resmi maçta forma giymediğinin altını çizdi ve bu haftaki Liverpool maçında dahi sahada olmayacağına dikkati çekti.

6YAKLAŞIK 1 AYDIR OYNAMIYOR
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YAKLAŞIK 1 AYDIR OYNAMIYOR

31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, salgın arası sonrasında 17 Haziran'dan itibaren yeniden başlayan Premier Lig'de yaklaşık bir ayda hiç süre almadı.

7GEREKÇESİ SIRT AĞRISI
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GEREKÇESİ SIRT AĞRISI

Arsenal, corona virüsü dönüşünde Premier Lig ve FA Cup olmak üzere iki farklı kulvarda 8 resmi müsabaka oynadı. Mesut Özil ise bu mücadelelerin 5 tanesinde 'sırt ağrısı' sebebiyle kadroya alınmadı.

88 MAÇTIR SAHADA YOK
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8 MAÇTIR SAHADA YOK

Brighton ve Southampon maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Mesut Özil, sakatlığı öncesinde de Manchester City maçında kafilede kendisine yer bulamamıştı.

9ETKİSİZ SEZON
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ETKİSİZ SEZON

Mesut Özil, bu sezon Arsenal formasıyla 18 lig maçında oynadı ve takımına yalnızca 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

10SEZONU EN FAZLA 20 MAÇLA TAMAMLAYABİLİR
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SEZONU EN FAZLA 20 MAÇLA TAMAMLAYABİLİR

Türk asıllı Alman yıldız, ligin geri kalanının tamamında forma giymesi durumunda bile sezonu 20 lig maçıyla noktalayacak.

11KARİYERİNİN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİ OLABİLİR
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KARİYERİNİN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİ OLABİLİR

Bu rakam, Schalke 04 döneminin ardından Mesut Özil'in bir sezonda en az lig maçına çıktığı sezon olacak. Mesut Özil, Schalke 04'te 2006-07 sezonunda yalnızca 19 lig maçında süre almıştı.

1219 MAÇIN ALTINDA KALMA TEHLİKESİ
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19 MAÇIN ALTINDA KALMA TEHLİKESİ

Deneyimli isim, Liverpool maçının ardından Aston Villa ya da Watford maçlarında da oynamaması durumunda sezonu 19 lig maçının altında tamamlayacak ve profesyonel kariyerinin en az lig maçına çıktığı sezonunu yaşayacak.

13İSTATİSTİKLER SEBEBİYLE GELECEĞİ SORGULANIYOR
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İSTATİSTİKLER SEBEBİYLE GELECEĞİ SORGULANIYOR

Bu istatistikler sonrası Mesut Özil'in Arsenal'daki geleceğini masaya yatıran İngilizler, dünyaca ünlü yıldızın artık yolun sonuna geldiği ve sezon sonunda yolların ayrılacağı görüşünde.

14YA ABD YA DA TÜRKİYE
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YA ABD YA DA TÜRKİYE

İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mesut Özil'in yeni adresinin ABD ya da Türkiye olacağını öne sürmüştü.

15SEZON SONU AYRILIK KESİN
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SEZON SONU AYRILIK KESİN

Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtilmişti.

16THE SUN DUYURMUŞTU
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THE SUN DUYURMUŞTU

The Sun'da yer alan haberde; "Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'in yeni rotası ABD veya Türkiye olacak." ifadeleri kullanılmıştı.

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18ACUN ILICALI TARAFTARI HEYECANLANDIRMIŞTI
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ACUN ILICALI TARAFTARI HEYECANLANDIRMIŞTI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mayıs ayında Fenerbahçe taraftarlarının Mesut Özil ile ilgili sorduğu sorulara dikkat çeken bir yanıt vermişti.

19GÜZEL ŞEYLER OLABİLİR
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"GÜZEL ŞEYLER OLABİLİR"

Acun Ilıcalı canlı yayında, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim.

20ELİMDEN BİR ŞEY GELİRSE YAPACAĞIM
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"ELİMDEN BİR ŞEY GELİRSE YAPACAĞIM"

"Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde... "

21ALİ KOÇ, MESUT ÖZİLİ GETİREBİLECEK BİR BAŞKAN
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"ALİ KOÇ, MESUT ÖZİL'İ GETİREBİLECEK BİR BAŞKAN"

"Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım"

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