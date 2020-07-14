Son Dakika | Mesut Özil'in transferiyle ilgili sıcak gelişme! İngilizler böyle duyurdu...

"GÜZEL ŞEYLER OLABİLİR" Acun Ilıcalı canlı yayında, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim.