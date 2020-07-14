Son Dakika | Mesut Özil'in transferiyle ilgili sıcak gelişme! İngilizler böyle duyurdu...
İsmi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in Arsenal'daki geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basını, dikkat çeken rakamı manşete taşıdı ve...
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İNGİLTERE MESUT ÖZİL'İ KONUŞUYOR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takımdaki geleceği ülkenin bir numaralı spor tartışması haline geldi.
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MEDYA SORGULUYOR
Ada basını, sırt ağrısı sebebiyle uzun süredir kadroya alınmayan yetenekli oyuncunun sakatlığının arkasındaki gerçeği sorgulamaya başladı.
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TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI
Haftalık 350 bin avroluk ücretiyle Arsenal'ın en fazla kazanan oyuncusu olan Mesut Özil'in arka arkaya 6 maçtır aynı sakatlık gerekçesiyle kadroya alınmaması İngiliz medyasının radarına takıldı.
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İMALI BİR DİL
Daily Mail gazetesi, Mesut Özil'in yalnızca sırt ağrısı nedeniyle yaklaşık 1 aydır forma giymemesini iğneleyici bir dille satırlarına taşırken, perde arkasında başka sorunlar olduğunu ima etti.
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CORONADAN YOK SÜRE ALMADI
Gazetede, yıldız oyuncunun corona virüsü pandemisinin ardından hiçbir resmi maçta forma giymediğinin altını çizdi ve bu haftaki Liverpool maçında dahi sahada olmayacağına dikkati çekti.
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YAKLAŞIK 1 AYDIR OYNAMIYOR
31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, salgın arası sonrasında 17 Haziran'dan itibaren yeniden başlayan Premier Lig'de yaklaşık bir ayda hiç süre almadı.
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GEREKÇESİ SIRT AĞRISI
Arsenal, corona virüsü dönüşünde Premier Lig ve FA Cup olmak üzere iki farklı kulvarda 8 resmi müsabaka oynadı. Mesut Özil ise bu mücadelelerin 5 tanesinde 'sırt ağrısı' sebebiyle kadroya alınmadı.
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8 MAÇTIR SAHADA YOK
Brighton ve Southampon maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Mesut Özil, sakatlığı öncesinde de Manchester City maçında kafilede kendisine yer bulamamıştı.
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ETKİSİZ SEZON
Mesut Özil, bu sezon Arsenal formasıyla 18 lig maçında oynadı ve takımına yalnızca 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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SEZONU EN FAZLA 20 MAÇLA TAMAMLAYABİLİR
Türk asıllı Alman yıldız, ligin geri kalanının tamamında forma giymesi durumunda bile sezonu 20 lig maçıyla noktalayacak.
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KARİYERİNİN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİ OLABİLİR
Bu rakam, Schalke 04 döneminin ardından Mesut Özil'in bir sezonda en az lig maçına çıktığı sezon olacak. Mesut Özil, Schalke 04'te 2006-07 sezonunda yalnızca 19 lig maçında süre almıştı.
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19 MAÇIN ALTINDA KALMA TEHLİKESİ
Deneyimli isim, Liverpool maçının ardından Aston Villa ya da Watford maçlarında da oynamaması durumunda sezonu 19 lig maçının altında tamamlayacak ve profesyonel kariyerinin en az lig maçına çıktığı sezonunu yaşayacak.
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İSTATİSTİKLER SEBEBİYLE GELECEĞİ SORGULANIYOR
Bu istatistikler sonrası Mesut Özil'in Arsenal'daki geleceğini masaya yatıran İngilizler, dünyaca ünlü yıldızın artık yolun sonuna geldiği ve sezon sonunda yolların ayrılacağı görüşünde.
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YA ABD YA DA TÜRKİYE
İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mesut Özil'in yeni adresinin ABD ya da Türkiye olacağını öne sürmüştü.
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SEZON SONU AYRILIK KESİN
Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtilmişti.
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THE SUN DUYURMUŞTU
The Sun'da yer alan haberde; "Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'in yeni rotası ABD veya Türkiye olacak." ifadeleri kullanılmıştı.
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ACUN ILICALI TARAFTARI HEYECANLANDIRMIŞTI
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mayıs ayında Fenerbahçe taraftarlarının Mesut Özil ile ilgili sorduğu sorulara dikkat çeken bir yanıt vermişti.
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"GÜZEL ŞEYLER OLABİLİR"
Acun Ilıcalı canlı yayında, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim.
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"ELİMDEN BİR ŞEY GELİRSE YAPACAĞIM"
"Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde... "
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"ALİ KOÇ, MESUT ÖZİL'İ GETİREBİLECEK BİR BAŞKAN"
"Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım"