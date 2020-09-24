Son Dakika | Mesut Özil için flaş transfer açıklama! Acun Ilıcalı açıklamıştı, Fenerbahçe...

'BENİM DE BİR ÇABAM VAR' Yakında güzel şeyler olabilir, öyle hislerim var. Mesut'u çok severim. Elimden bir şey gelirse yapacağım bu konuda da bir çabam var. Bu konu hakkında detayları anlatmak isterim ama anlatamıyorum. Başkanımız zamanı geldiğinde açıklama yapar.