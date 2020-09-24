Son Dakika | Mesut Özil için flaş transfer açıklama! Acun Ilıcalı açıklamıştı, Fenerbahçe...

Transfer sezonunun başlamasının ardından Mesut Özil'in ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı.
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Arsenal ile olan sözleşmesinin son senesine giren Mesut hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları sarı lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.
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ARTETA'DAN AÇIKLAMA!
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan ise konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.
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Lig Kupası'nda Leicester'ı yendikleri maçın ardından Mesut'un durumu hakkında konuşan Arteta, yıldız futbolcunun geleceğini değerlendirdi.
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'BU KOŞULLARDA ZOR'
Takımın büyük bir gelişim içinde olduğunu belirten Arteta, Mesut Özil'in bu koşullar altında kadroya girmekte zorlanacağını söyledi.
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'MESUT ZORLANACAKTIR'
Arteta, ''Bana göre en iyi durumdaki oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Takım gelişim içinde ve giderek daha iyi oynuyor. Mesut Özil bu durumda kadroya girmekte zorlanacaktır. Sadece Mesut değil, başka bazı oyuncuların da kadroya girmesi zor gözüküyor.'' sözlerini kullandı.
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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve bu sene sonu sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil, Arsenal'de henüz maç kadrosuna giremedi.
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TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN DİYALOG
Fenerbahçeli taraftarların hayali olan Mesut Özil'in Acun Ilıcalı ile arasındaki Türkiye diyaloğu sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.
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Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor.
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'İNŞALLAH ACUN ABİ'
Son olarak Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın." sözlerine "İnşallah Acun abi. Her şeyin hayırlısı." yanıtını vermişti.
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ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI
Ayrıca Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil için sürpriz bir açıklama yapmıştı.
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Kendisine Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili sorulan soruya Ilıcalı, Mesut Özil'in kontratı bittikten sonra transferi için elinden geleni yapacağını belirtmişti.
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Acun Ilıcalı, Mesut Özil için şu sözleri kaydetmişti;
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'BENİM DE BİR ÇABAM VAR'
Yakında güzel şeyler olabilir, öyle hislerim var. Mesut'u çok severim. Elimden bir şey gelirse yapacağım bu konuda da bir çabam var. Bu konu hakkında detayları anlatmak isterim ama anlatamıyorum. Başkanımız zamanı geldiğinde açıklama yapar.
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'FAVORİSİ FENERBAHÇE'
Mesut Özil'in Arsenal ile kontratı var ve bu kontratın bitmesi gerekiyor. Sözleşmesi sona erdiğinde favorisi Fenerbahçe olur.
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'ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ'
Başkanımız ve ben bu konuda elimizden geleni yapacağız.