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GeriFutbol Son Dakika | Mert Hakan'ın ardından bomba transfer çalımı! 60 milyon karşılığında... Fenerbahçe ve Galatasaray...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 14:08,

Son Dakika | Mert Hakan'ın ardından bomba transfer çalımı! 60 milyon karşılığında... Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı. Gündeme bomba gibi düşen gelişme ise ortalığı karıştıracak cinsten...

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

4İLK ÇALIM MERT
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İLK ÇALIM MERT

Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı.

5SENİN ÜZERİNE KURACAĞIZ
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SENİN ÜZERİNE KURACAĞIZ

Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.

6İMZA PARASI YATMADI
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İMZA PARASI YATMADI

Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti.

7FENERBAHÇEDEN 48 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
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FENERBAHÇE'DEN 48 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...

8TAKİPTEN ÇIKTI
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TAKİPTEN ÇIKTI

Aylar önce Sivasspor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan, Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızılı kulübü sildi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray Kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı.

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Mert Hakan Yandaş’ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç’ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıkmıştı ancak...

10ÜÇ YILDIZ İÇİN KOLLARI SIVADI
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ÜÇ YILDIZ İÇİN KOLLARI SIVADI

İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği 3 yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı.

12EMRE KILINÇA 60 MİLYON TL
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EMRE KILINÇ'A 60 MİLYON TL

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile yıllık 4 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi.

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Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.

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'FENERBAHÇE İKNAYA ÇALIŞTI'

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