MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan bomba teklif: Fenerbahçe'ye birlikte gidelim...
GeriFutbol Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan bomba teklif: Fenerbahçe'ye birlikte gidelim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 07:59,

Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan bomba teklif: Fenerbahçe'ye birlikte gidelim...

Önce Galatasaray ile anlaşan ancak Fenerbahçe’nin çok daha yüksek teklif vermesinin ardından sarı lacivertlilerle söz kesen Mert Hakan Yandaş, kendisi gibi sarı kırmızılı ekiple prensip anlaşmasına varan takım arkadaşına "Gel, Fenerbahçe’ye birlikte gidelim” dedi. Aldığı cevap çok oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena | Ali Naci Küçük
Abone Olgoogle-news

Spor Arena | Ali Naci Küçük

Galatasaray ile söz kesmesine rağmen Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertli takıma transferinin yankıları sürüyor. Florya'da ev bakarken Galatasaray'ı sosyal medyadan takipten çıkacak noktaya gelen başarılı futbolcunun, takım arkadaşını da Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

2NELER YAŞANMIŞTI
Abone Olgoogle-news

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray ocak ayı sonunda Mert Hakan ile o dönemki döviz kuru baz alınarak 7 milyon TL’ye (1 milyon Euro) söz kesti. Sivasspor’un şampiyonluk yarışı vermesinden dolayı başarılı oyuncunun sezon sonunda gelmesinde mutabık kalındı.

3FENERBAHÇE SON 1.5 AYDA DEVREYE GİRDİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE SON 1.5 AYDA DEVREYE GİRDİ

Oyuncunun menajeri Haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep ederken sarı kırmızılı yönetim bunu da kabul etti. İki taraf da transfere ‘oldu’ gözüyle bakarken Fenerbahçe son 1.5 ay Mert Hakan için ısrarlı bir çalışma içine girdi.

4EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ

Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.

5
Abone Olgoogle-news
6GALATASARAY İMZA PARASINI YATIRMADI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY İMZA PARASINI YATIRMADI

Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti.

7FENERBAHÇEDEN 48 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'DEN 48 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...

8GALATASARAY YAŞANANLARI ETİK BULMADI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY YAŞANANLARI ETİK BULMADI

Oyuncunun menajeri bu teklifi Galatasaray’a iletip, kendilerinin 28 milyon TL önerdiğini hatırlattı ve fiyat artışı istedi. Sarı kırmızılı yönetim ise bu isteği ‘etik olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

9REST ÇEKİLDİ
Abone Olgoogle-news

REST ÇEKİLDİ

Yöneticiler, oyuncunun menajerine “Bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık dahi yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü, iyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin” adeta rest çekti.

10GALATASARAYI SİLDİ
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY'I SİLDİ

Böyle olunca Mert Hakan da Fenerbahçe ile söz kesti. Hatta aylar önce Sivasspor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan, Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızılı kulübü sildi.

11TAKİPTEN ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

TAKİPTEN ÇIKTI

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray Kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı.

12FLORYADA EV BİLE BAKIYORDU
Abone Olgoogle-news

FLORYA'DA EV BİLE BAKIYORDU

Mert Hakan, Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözüyle bakıyordu. Florya’da ailesi ile oturmak için daire araştırması dahi yapan, emlakçılar ile görüşüp tesislere yakın bir ev istediğini söylediği öğrenilen yıldız isim, gelişmelerin ardından rotasını Anadolu yakasına çevirdi. Başarılı oyuncu kendisine Florya’da daire araştırması yapıp opsiyonları sunan emlakçılara buradan vazgeçtiğini söyledi.

13FORMAYI GİYDİ VE POZUNU VERDİ
Abone Olgoogle-news

FORMAYI GİYDİ VE POZUNU VERDİ

Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a kapıları öyle bir kapattı ki Florya'da ev bakma noktasından Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verme noktasına geldiği iddia edildi.

14EMRE KILINÇ SÜRPRİZİ
Abone Olgoogle-news

EMRE KILINÇ SÜRPRİZİ

Ocak ayında Galatasaray’ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL’lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe’nin 58 milyon TL’lik teklifi sonrasında rotasını sarı lacivertlilere çeviren Sivassporlu Mert Hakan Yandaş’ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç’ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı.

15GEL FENERBAHÇEYE BİRLİKTE GİDELİM
Abone Olgoogle-news

"GEL FENERBAHÇE'YE BİRLİKTE GİDELİM"

Mert Hakan’ın Emre’ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe’ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler." dediği öğrenildi.

16EMRE KILINÇ KABUL ETMEDİ
Abone Olgoogle-news

EMRE KILINÇ KABUL ETMEDİ

Boluspor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray’ın kapısından son anda dönen Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş’ın bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi.

17GALATASARAY BENİM HAYALİM
Abone Olgoogle-news

"GALATASARAY BENİM HAYALİM"

Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç, “Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray’da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” diyerek kapıyı kapattı.

18GALATASARAY CEPHESİ TEPKİLİ
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY CEPHESİ TEPKİLİ

Mert Hakan Yandaş’ın bu çabaları Galatasaray’ın da kulağına giderken sarı kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi