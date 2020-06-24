Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan bomba teklif: Fenerbahçe'ye birlikte gidelim...
Önce Galatasaray ile anlaşan ancak Fenerbahçe’nin çok daha yüksek teklif vermesinin ardından sarı lacivertlilerle söz kesen Mert Hakan Yandaş, kendisi gibi sarı kırmızılı ekiple prensip anlaşmasına varan takım arkadaşına "Gel, Fenerbahçe’ye birlikte gidelim” dedi. Aldığı cevap çok oldu...
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Spor Arena | Ali Naci Küçük
Galatasaray ile söz kesmesine rağmen Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertli takıma transferinin yankıları sürüyor. Florya'da ev bakarken Galatasaray'ı sosyal medyadan takipten çıkacak noktaya gelen başarılı futbolcunun, takım arkadaşını da Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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NELER YAŞANMIŞTI?
Galatasaray ocak ayı sonunda Mert Hakan ile o dönemki döviz kuru baz alınarak 7 milyon TL’ye (1 milyon Euro) söz kesti. Sivasspor’un şampiyonluk yarışı vermesinden dolayı başarılı oyuncunun sezon sonunda gelmesinde mutabık kalındı.
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FENERBAHÇE SON 1.5 AYDA DEVREYE GİRDİ
Oyuncunun menajeri Haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep ederken sarı kırmızılı yönetim bunu da kabul etti. İki taraf da transfere ‘oldu’ gözüyle bakarken Fenerbahçe son 1.5 ay Mert Hakan için ısrarlı bir çalışma içine girdi.
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EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ
Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.
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GALATASARAY İMZA PARASINI YATIRMADI
Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti.
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FENERBAHÇE'DEN 48 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...
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GALATASARAY YAŞANANLARI ETİK BULMADI
Oyuncunun menajeri bu teklifi Galatasaray’a iletip, kendilerinin 28 milyon TL önerdiğini hatırlattı ve fiyat artışı istedi. Sarı kırmızılı yönetim ise bu isteği ‘etik olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.
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REST ÇEKİLDİ
Yöneticiler, oyuncunun menajerine “Bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık dahi yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü, iyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin” adeta rest çekti.
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GALATASARAY'I SİLDİ
Böyle olunca Mert Hakan da Fenerbahçe ile söz kesti. Hatta aylar önce Sivasspor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan, Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızılı kulübü sildi.
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TAKİPTEN ÇIKTI
Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray Kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı.
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FLORYA'DA EV BİLE BAKIYORDU
Mert Hakan, Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözüyle bakıyordu. Florya’da ailesi ile oturmak için daire araştırması dahi yapan, emlakçılar ile görüşüp tesislere yakın bir ev istediğini söylediği öğrenilen yıldız isim, gelişmelerin ardından rotasını Anadolu yakasına çevirdi. Başarılı oyuncu kendisine Florya’da daire araştırması yapıp opsiyonları sunan emlakçılara buradan vazgeçtiğini söyledi.
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FORMAYI GİYDİ VE POZUNU VERDİ
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a kapıları öyle bir kapattı ki Florya'da ev bakma noktasından Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verme noktasına geldiği iddia edildi.
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EMRE KILINÇ SÜRPRİZİ
Ocak ayında Galatasaray’ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL’lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe’nin 58 milyon TL’lik teklifi sonrasında rotasını sarı lacivertlilere çeviren Sivassporlu Mert Hakan Yandaş’ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç’ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı.
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"GEL FENERBAHÇE'YE BİRLİKTE GİDELİM"
Mert Hakan’ın Emre’ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe’ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler." dediği öğrenildi.
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EMRE KILINÇ KABUL ETMEDİ
Boluspor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray’ın kapısından son anda dönen Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş’ın bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi.
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"GALATASARAY BENİM HAYALİM"
Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç, “Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray’da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” diyerek kapıyı kapattı.
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GALATASARAY CEPHESİ TEPKİLİ
Mert Hakan Yandaş’ın bu çabaları Galatasaray’ın da kulağına giderken sarı kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.