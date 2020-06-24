Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan bomba teklif: Fenerbahçe'ye birlikte gidelim...

FENERBAHÇE'DEN 48 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...