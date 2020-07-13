Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe...

Yeni sezondan itibaren Fenerbahçe forması giymesi beklenen Mert Hakan Yandaş'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçının ardından gündemden düşmüyor.Kadıköy'de 2-1 kazandıkları müsabakanın son düdüğünün ardından Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile formasını değiştiren Mert Hakan Yandaş, şimdi de son paylaşımıyla olay oldu.Sivas temsilcisinin yıldızı ve transferin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş beklenmedik bir şok yaşamıştı.Ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram adresi çalınmıştı.Daha sonra Instagram hesabını geri alan yetenekli futbolcu, Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo ile aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.2016 yılından bu yana her Fenerbahçe mücadelesinin ardından karşılaşmaya dair bir görsel paylaşan Mert Hakan Yandaş'ın bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.Sarı lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun paylaşımına, Gelecek sezon için spoiler vermiş, gelecek sezonun ortaya saha ikilisi, hoş geldin gibi yorumlar yaptı.Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz hafta tepkiler sebebiyle Twitter hesabını kapatmıştı.İşte Mert Hakan Yandaş'ın son Instagram paylaşımı ve gelen bazı yorumları...