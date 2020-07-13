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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 15:28,

Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe...

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan Mert Hakan Yandaş'ın son paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

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1SON PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
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SON PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yeni sezondan itibaren Fenerbahçe forması giymesi beklenen Mert Hakan Yandaş'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

2GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
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GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçının ardından gündemden düşmüyor.

3EMRENİN FORMASINI ALDI
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EMRE'NİN FORMASINI ALDI

Kadıköy'de 2-1 kazandıkları müsabakanın son düdüğünün ardından Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile formasını değiştiren Mert Hakan Yandaş, şimdi de son paylaşımıyla olay oldu.

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5BEKLENMEDİK ŞOK
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BEKLENMEDİK ŞOK

Sivas temsilcisinin yıldızı ve transferin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş beklenmedik bir şok yaşamıştı.

6HESABI ÇALINMIŞTI
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HESABI ÇALINMIŞTI

Ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram adresi çalınmıştı.

7LUIZ GUSTAVO İLE AYNI KAREDE
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LUIZ GUSTAVO İLE AYNI KAREDE

Daha sonra Instagram hesabını geri alan yetenekli futbolcu, Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo ile aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

8SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR
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SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

2016 yılından bu yana her Fenerbahçe mücadelesinin ardından karşılaşmaya dair bir görsel paylaşan Mert Hakan Yandaş'ın bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

9GELECEK SEZON İÇİN SPOILER
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"GELECEK SEZON İÇİN SPOILER"

Sarı lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun paylaşımına, "Gelecek sezon için spoiler vermiş, gelecek sezonun ortaya saha ikilisi, hoş geldin" gibi yorumlar yaptı.

10TWITTERINI KAPATMIŞTI
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TWITTER'INI KAPATMIŞTI

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz hafta tepkiler sebebiyle Twitter hesabını kapatmıştı.

11O YORUMLAR...
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O YORUMLAR...

İşte Mert Hakan Yandaş'ın son Instagram paylaşımı ve gelen bazı yorumları...

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