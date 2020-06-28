Son Dakika | Mert Hakan Yandaş penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor - Kayserispor maçına Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı damga vurdu.Maçın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.Mert Hakan, kaçan penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.Maçı anlatan yayıncı kuruluş spikeri kaçan penaltı için 'Mert Hakan acaba panenka penaltısı mı kullandı' şeklinde yorum yaptı.Bilindiği üzere Mert Hakan Yandaş'ın ismi uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile anlaşmıştı.Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş bu sezon Süper Lig'de kullandığı üç penaltı vuruşunun ikisinden yararlanamadı.