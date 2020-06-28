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GeriFutbol Son Dakika | Mert Hakan Yandaş penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 19:29,

Son Dakika | Mert Hakan Yandaş penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe...

'Fenerbahçe ile anlaştığı kesinleşti'

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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor - Kayserispor maçına Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı damga vurdu.

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Maçın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.

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Mert Hakan, kaçan penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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Maçı anlatan yayıncı kuruluş spikeri kaçan penaltı için 'Mert Hakan acaba panenka penaltısı mı kullandı' şeklinde yorum yaptı.

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Bilindiği üzere Mert Hakan Yandaş'ın ismi uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

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Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş bu sezon Süper Lig'de kullandığı üç penaltı vuruşunun ikisinden yararlanamadı.

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Mert Hakan'ın penaltı kaçırması sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar şu şekilde...

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