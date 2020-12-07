Son Dakika | Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Volkan Demirel araya girdi...

İŞTE O SÖZLER Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu.