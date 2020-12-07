Son Dakika | Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Volkan Demirel araya girdi...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oldu. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken ev sahibi takım penaltı kazandı.
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SERDAR AZİZ ATILDI
Ceza sahası içinde Denizlisporlu futbolcunun kafa vuruşunda top Serdar Aziz'in eline çarptı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verirken, deneyimli savunmacıyı da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.
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YAŞANLARI ANLATTI
Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonunda yaşananları açıkladı. Serdar Aziz, penaltı ile sonuçla pozisyonda hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyaloğu aktardı.
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İŞTE O SÖZLER
Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu.
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13. KEZ KIRMIZI GÖSTERDİ
Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Denizlispor maçını yöneten Ali Palabıyık'ın ilginç bir istatistiği yinelenmiş oldu. Fenerbahçe'nin 32. kez maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık 13.kez kırmızı kartına başvurdu.
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EN FAZLA FENERBAHÇE
Ali Palabıyık’ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe 13 kez (32 maç), Beşiktaş 6 kez (15 maç), Galatasaray 4 kez (26 maç), Trabzonspor 4 kez (26 maç) kırmızı kart gördü.
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FENERBAHÇE ADINA BİR İLK
Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 beş maçta ilk kez Fenerbahçe galip gelirken bu maçlarda 4. kez oyuncusu ihraç oldu. Daha önce Luiz Gustavo Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan ve Rodrigues ise Sivasspor deplasmanında kırmızı kart görmüştü.
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MERT HAKAN ÇILDIRDI
Denizlispor - Fenerbahçe maçına damga vuran anlardan birine sarı lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş imza attı.
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SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçının orta hakemi Ali Palabıyık'ın Serdar Aziz'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atmasına tepki gösterdi.
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HAKEMLERE KIZDI
Mert Hakan Yandaş'ın öfkesinin tek hedefi orta hakem Ali Palabıyık değildi. Yandaş, müsabakanın dördüncü hakemi Kutluhan Bilgiç'e de sert tepki gösterdi.
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KENAR YÖNETİMİ ARAYA GİRDİ
Fenerbahçe kenar yönetimi, Mert Hakan Yandaş'ı güçlükle sakinleştirdi.
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VOLKAN DEMİREL SAKİNLEŞTİRDİ
Yardımcı antrenör Volkan Demirel, deneyimli futbolcuyu sakinleştirebilmek adına araya girdi.
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Mert Hakan Yandaş'ın adeta çılgına döndüğü anlar objektiflere bu şekilde yansıdı.