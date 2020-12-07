MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Volkan Demirel araya girdi...
GeriFutbol Son Dakika | Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Volkan Demirel araya girdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 08:46 | 

Son Dakika | Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Volkan Demirel araya girdi...

Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup olduğu geceye damga vuran an Mert Hakan Yandaş'ın çılgına döndüğü bölüm oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1PENALTI OLAY OLDU
Abone Olgoogle-news

PENALTI OLAY OLDU

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oldu. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken ev sahibi takım penaltı kazandı.

2
Abone Olgoogle-news

SERDAR AZİZ ATILDI

Ceza sahası içinde Denizlisporlu futbolcunun kafa vuruşunda top Serdar Aziz'in eline çarptı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verirken, deneyimli savunmacıyı da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.

3YAŞANLARI ANLATTI
Abone Olgoogle-news

YAŞANLARI ANLATTI

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonunda yaşananları açıkladı. Serdar Aziz, penaltı ile sonuçla pozisyonda hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

4İŞTE O SÖZLER
Abone Olgoogle-news

İŞTE O SÖZLER

Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu.

513. KEZ KIRMIZI GÖSTERDİ
Abone Olgoogle-news

13. KEZ KIRMIZI GÖSTERDİ

Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Denizlispor maçını yöneten Ali Palabıyık'ın ilginç bir istatistiği yinelenmiş oldu. Fenerbahçe'nin 32. kez maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık 13.kez kırmızı kartına başvurdu.

6EN FAZLA FENERBAHÇE
Abone Olgoogle-news

EN FAZLA FENERBAHÇE

Ali Palabıyık’ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe 13 kez (32 maç), Beşiktaş 6 kez (15 maç), Galatasaray 4 kez (26 maç), Trabzonspor 4 kez (26 maç) kırmızı kart gördü.

7FENERBAHÇE ADINA BİR İLK
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE ADINA BİR İLK

Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 beş maçta ilk kez Fenerbahçe galip gelirken bu maçlarda 4. kez oyuncusu ihraç oldu. Daha önce Luiz Gustavo Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan ve Rodrigues ise Sivasspor deplasmanında kırmızı kart görmüştü.

8MERT HAKAN ÇILDIRDI
Abone Olgoogle-news

MERT HAKAN ÇILDIRDI

Denizlispor - Fenerbahçe maçına damga vuran anlardan birine sarı lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş imza attı.

9SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Abone Olgoogle-news

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçının orta hakemi Ali Palabıyık'ın Serdar Aziz'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atmasına tepki gösterdi.

10HAKEMLERE KIZDI
Abone Olgoogle-news

HAKEMLERE KIZDI

Mert Hakan Yandaş'ın öfkesinin tek hedefi orta hakem Ali Palabıyık değildi. Yandaş, müsabakanın dördüncü hakemi Kutluhan Bilgiç'e de sert tepki gösterdi.

11KENAR YÖNETİMİ ARAYA GİRDİ
Abone Olgoogle-news

KENAR YÖNETİMİ ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe kenar yönetimi, Mert Hakan Yandaş'ı güçlükle sakinleştirdi.

12VOLKAN DEMİREL SAKİNLEŞTİRDİ
Abone Olgoogle-news

VOLKAN DEMİREL SAKİNLEŞTİRDİ

Yardımcı antrenör Volkan Demirel, deneyimli futbolcuyu sakinleştirebilmek adına araya girdi.

13
Abone Olgoogle-news

Mert Hakan Yandaş'ın adeta çılgına döndüğü anlar objektiflere bu şekilde yansıdı.

14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi