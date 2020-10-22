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GeriFutbol Son Dakika | Merih Demiral tarihe geçebilir! Avrupa'nın konuştuğu transfer ve o rakam...
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Futbol
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 09:49 | 

Son Dakika | Merih Demiral tarihe geçebilir! Avrupa'nın konuştuğu transfer ve o rakam...

Juventus forması giyen Merih Demiral son dönemdeki performansıyla Avrupa devlerini yeniden peşine taktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Juventus'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz Merih Demiral, karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki stoperle ilgili paylaşımlar yapılırken, siyah-beyazlı kulüp Demiral için "Duvar" ifadesini kullandı.

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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yaz transfer döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.

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İtalyan basınındaki haberlere göre; Leicester City, Merih Demiral'dan vazgeçmiş değil... Ada temsilcisinin genç stoper için devre arasında Juve'ye yeni bir teklif yapılacağı iddia edildi.

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İtalyan basınında yer alan habere göre Leicester City, ara transfer döneminde Merih Demiral için bir kez daha Juventus'un kapısını çalacak.

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Yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun güvenini kazandığı belirtilen Merih Demiral için İtalyan devinin 50-60 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

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Leicester City'nin yanı sıra Avrupa'da Tottenham, Manchester United ve Atletico Madrid'in de gündeminde olduğu konuşulan milli futbolcumuz için Juventus'un 50-60 milyon eurodan düşük bir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.

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Merih Demiral transferinin Juventus'un istediği maddi şartlarda gerçekleşmesi durumunda genç savunmacı, Türk futbol tarihine geçecek.

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Milli savunmacı, olası bir transfer durumunda yeni takımına 34 milyon avrodan yüksek bir bedel karşılığında imza atarsa Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

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Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Turan, bonservisine en fazla para dönenmiş Türk futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.

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2019'da Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, mevcut sıralamada 5. basamakta yer alıyor.

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Merih Demiral ile Arda Turan arasında Freiburg'dan Leicester City'ye 21.1 milyon euro karşılığında giden Çağlar Söyüncü, Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon euroya imza atan Hakan Çalhanoğlu, Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro karşılığında Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun bulunuyor.

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