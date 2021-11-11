Son Dakika: Melisa Döngel'den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu...

"SADECE ARKADAŞIZ" Takvim'de yer alan habere göre; kalbinin boş olduğunu ve şu an için kariyerine odaklandığını ifade eden güzel oyuncu, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım" dedi.