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GeriFutbol Son Dakika | Mbwana Samatta'nın babasından Fenerbahçe için transfer açıklaması! Sörloth detayı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 12:44 | 

Son Dakika | Mbwana Samatta'nın babasından Fenerbahçe için transfer açıklaması! Sörloth detayı...

Süper Lig'in ilk 2 haftasında istediği forvet transferini yapamadan giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in satılmasının ardından gündeme birçok forvet ismi gelirken henüz açıklanan bir transfer olmadı.

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Süper Lig'in ilk 2 haftasını forvetsiz geçiren Fenerbahçe, bu süre içinde gol yollarında da sıkıntı yaşadı.

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Özellikle son oynanan Hatayspor maçında forvet yetersizliği dikkat çekti. Sarı lacivertliler, 9 kişi kalan rakibi karşısında gol pozisyonlarına girmekte zorlandı.

4DERBİYE FORVET YETİŞECEK Mİ
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DERBİYE FORVET YETİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine de 'yeni forvet' olmadan çıkması bekleniyor.

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Taraftarlar, yeni forvetin açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

6SAMATTA İDDİALARI...
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SAMATTA İDDİALARI...

Sarı lacivertli takımın forvet listesinin en üst sırasında ise Mbwana Samatta bulunuyor. Fenerbahçe'nin Samatta ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyordu.

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Tanzanyalı oyuncu için Aston Villa'yla da satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden teklif yapıldığı iddia edilmişti.

8KADRODA YER ALMADI
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KADRODA YER ALMADI

Yıldız oyuncu önceki gün İngiltere Premier Lig'de oynanan Sheffield United maçının kadrosunda yer almadı.

9TIPKI SÖRLOTH GİBİ...
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TIPKI SÖRLOTH GİBİ...

Fenerbahçe, Samatta transferi için ise Sörloth modelini uygulamayı düşünüyor. Alexander Sörloth modelini iyi bilen Fenerbahçe, Samatta'da benzer bir çalışma yapıyor.

10ALEXANDER SORLOTH MODELİ
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ALEXANDER SORLOTH MODELİ

Satın alma opsiyonuna ise '25 gol' garantisi ve 6.5 milyon euro opsiyon bedeli eklendi. Tıpkı İngiltere'de başarısız olup Türkiye'de gol kralı olan Sörloth gibi, Samatta'nın Süper Lig'de patlama yapması halinde satın alma opsiyonunun devreye girmesi amaçlanıyor.

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Aston Villa ise opsiyondaki gol sayısının 15'e çekilmesini ve opsiyon bedelinin 8 milyon euro olmasını istiyor.

12BABASINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI
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BABASINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Ancak yıldız futbolcunun babası Mzee Samatta'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Tanzanya basınına konuşan Mzee Ally Samatta, oğlunun transfer durumu hakkında şöyle konuştu;

13HABERLER DOĞRU DEĞİL
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'HABERLER DOĞRU DEĞİL'

''Oğlum ile daha yeni konuştum ve Aston Villa'dan ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını söyledi.''

14TÜRKİYEDEN TEKLİF ALMADI
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'TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMADI!'

''Takımda kalıp savaşacağını söylüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve İngiltere'deki diğer takımlardan teklif almadığını anlattı.''

15ÇIKAN HABERLER YALAN
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'ÇIKAN HABERLER YALAN'

''O da çıkan haberleri basında görüyormuş. Çıkan tüm haberlerin yalan olduğunu söylüyor. Hiçbir yere gitmeyecek, Aston Villa'nın oyuncusu.''

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''Eğer Aston Villa'dan gidecekse de bu bir İngiliz takımı olur. Çünkü İngiltere'de oynamaya devam etmek istiyor.''

17GİTMEMESİNİ SÖYLEDİM
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'GİTMEMESİNİ SÖYLEDİM'

''Oğluma da tavsiyede bulundum, senin için en iyi yer İngiltere dedim. Ona İtalya, İspanya, Almanya veya Türkiye'ye gitmek yerine İngiltere'de kalmasını önerdim. Orası dünyanın en büyük ligi.''

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''Belçika'dan İngiltere'ye transfer oldu. Bu bir seviye atlamaydı. Şimdi aynı seviyede kalması gerekiyor. Daha düşük bir yere gitmeyecek.''

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