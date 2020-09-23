Son Dakika | Mbwana Samatta'nın babasından Fenerbahçe için transfer açıklaması! Sörloth detayı...

'GİTMEMESİNİ SÖYLEDİM' ''Oğluma da tavsiyede bulundum, senin için en iyi yer İngiltere dedim. Ona İtalya, İspanya, Almanya veya Türkiye'ye gitmek yerine İngiltere'de kalmasını önerdim. Orası dünyanın en büyük ligi.''