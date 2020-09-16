Son Dakika | Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso, İstanbul'u keşfe çıktı! Saatlerce AVM gezdiler...

Mauricio Lemos ve sevgilisi Rita Alonso, AVM'de görüntülendi. İşte detaylar...Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.Sarı lacivertli ekibi yeni transferi, önümüzdeki 3 yıl boyunca formasını giyeceği İstanbul ekibi için şehre geldi.İstanbul'da yeni bir hayat kuran Mauricio Lemos, kız arkadaşını da yanına çağırdı.Sevgililer, önceki gün şehri keşfe çıktı. İkili, gittikleri alışveriş merkezinde saatlerce dolaşıp alışveriş yaptı. Yorgunluktan bitap düşen ikili, akşam yemeğini ise AVM'de yedi.Fenerbahçeli taraftarlar, Lemos'un sevgilisi Rita Alonso'ya 'Yenge' diyor. Alonso'nun sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor.Rita Alonso'nun Instagram hesabının takipçi sayısı 10 bini aştı.Paylaşımları ise 2 binden fazla beğeni almaya başladı.(Sabah)