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GeriFutbol Son Dakika | Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso, İstanbul'u keşfe çıktı! Saatlerce AVM gezdiler...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 10:36 | 

Son Dakika | Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso, İstanbul'u keşfe çıktı! Saatlerce AVM gezdiler...

Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'un ardından sevgilisi Rita Alonso İstanbul'a geldi.

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Mauricio Lemos ve sevgilisi Rita Alonso, AVM'de görüntülendi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.

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Sarı lacivertli ekibi yeni transferi, önümüzdeki 3 yıl boyunca formasını giyeceği İstanbul ekibi için şehre geldi.

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İstanbul'da yeni bir hayat kuran Mauricio Lemos, kız arkadaşını da yanına çağırdı.

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Sevgililer, önceki gün şehri keşfe çıktı.

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İkili, gittikleri alışveriş merkezinde saatlerce dolaşıp alışveriş yaptı.

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Yorgunluktan bitap düşen ikili, akşam yemeğini ise AVM'de yedi.

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Fenerbahçeli taraftarlar, Lemos'un sevgilisi Rita Alonso'ya 'Yenge' diyor.

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Alonso'nun sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor.

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Rita Alonso'nun Instagram hesabının takipçi sayısı 10 bini aştı.

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Paylaşımları ise 2 binden fazla beğeni almaya başladı.(Sabah)

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