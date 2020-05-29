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GeriFutbol Son Dakika | Mathieu Valbuena'dan Fenebrahçe itirafı! 'Haksızlık yapıldı'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 20:01,

Son Dakika | Mathieu Valbuena'dan Fenebrahçe itirafı! 'Haksızlık yapıldı'

Olympiakos'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıkları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu ve dikkat çeken itiraflar yaptı.

2İŞTE VALBUENANIN AÇIKLAMALARI
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İŞTE VALBUENA'NIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti.

3KALPTEN DOKUNDU
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KALPTEN DOKUNDU

Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim ve oradan başımdan dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu.

4ÇOK FAZLA BÜYÜK OYUNCU OYNADI
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ÇOK FAZLA BÜYÜK OYUNCU OYNADI

Fenerbahçe'de çok fazla sayıda büyük oyuncu oynadı. Öyle isimlere alışık taraftarlardan bu denli sevgi görebilmek gerçekten dokunaklı.

5F.BAHÇE İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM
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F.BAHÇE İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM

Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları sizi her zaman iten ve daha fazlasını isteyen taraftarlar. Beni neyin beklediğini de biliyorum çünkü öncesinde Marsilya'da forma giydim.

6COŞKULU BÜYÜK KULÜPLER...
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COŞKULU BÜYÜK KULÜPLER...

Kulüp kariyerimde herhangi bir takıma transfer olurken kararlarımı sportif öncelikli vermeye çalıştım. Önceliğimi, taraftarların coşkulu olduğu büyük kulüplere verdim. Fenerbahçe de bana göre bunun için çok iyi bir örnek.

7OYNAMADIĞIM DURUMLAR NORMAL DEĞİLDİ
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OYNAMADIĞIM DURUMLAR NORMAL DEĞİLDİ

Fenerbahçe taraftarında her zaman şunu gördüm, sahada olayım-olmayayım, oynayayım-oynamayayım ki bence oynamadığım durumlar normal değildi. Oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

8HİÇ KAPRİS YAPMADIM
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HİÇ KAPRİS YAPMADIM

İlk yılın sonunu buraya katabiliriz. İkinci yılda da oynamadığım dönemler oldu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim.

9MAÇLARI TAKİP EDİYORUM
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MAÇLARI TAKİP EDİYORUM

Fenerbahçe'nin maçlarını takip ediyorum. Fenerbahçe'de şampiyon olamamaktan dolayı hala üzüntü duyuyorum. İstanbul'da kupa kazanmanın coşkusunu, taraftarlarımızı görmek isterdim ama maalesef olmadı.

10GALATASARAY DERBİSİ ÜZÜNTÜ VERİCİYDİ
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GALATASARAY DERBİSİ ÜZÜNTÜ VERİCİYDİ

Sezona aslında iyi bir başlangıç yaptılar ama sonra zorlu bir dönemin içerisine girdiler. İç sahadaki Galatasaray derbisi, taraftarlar adına üzüntü vericiydi.

11HERKES FENERBAHÇEDE OYNAYAMAZ
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HERKES FENERBAHÇE'DE OYNAYAMAZ

Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Çok büyük bir baskı ve hedefler var. Sürekli sizden iyi performanslar bekleniyor. Sahaya büyük kişilikler koymak gerekiyor.

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