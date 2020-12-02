Son Dakika | Mathieu Valbuena çılgına döndü! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece...

'ONLARI ÇOK SEVİYORUM AMA...' Yıldız futbolcu, ''Hakemin bize karşı verdiği kararlar yüzünden yenildik. Penaltı pozisyonu kesinlikle skandal. İki takımı da çok seviyorum. Marsilya benim eski kulübüm. Ancak onlar bizi yenmedi, hakem bizi yendi.'' şeklinde konuştu.