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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 10:15 | 

Son Dakika | Mathieu Valbuena çılgına döndü! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece...

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maçlardan birisi de Fransa'da oynanırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena çılgına döndü.

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Şampiyonlar Ligi heyecanı gece oynanan maçlarla devam ederken Mathieu Valbuena'nın sözleri çok konuşuldu.

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C Grubu'nda Marsilya ile Olympiakos karşı karşıya gelirken Fransız temsilcisi maçı 2-1 kazandı.

3ÜST ÜSTE 13 MAÇ KAYBETMİŞLERDİ
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ÜST ÜSTE 13 MAÇ KAYBETMİŞLERDİ

Bu maçın anlamı Marsilya için çok büyüktü. Zira Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 13 maç kaybetmişti ve bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.

4KÖTÜ REKOR SONA ERDİ
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KÖTÜ REKOR SONA ERDİ

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 13 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Marsilya, ayrıca bu sezon ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

52012DEN BU YANA İLK KEZ
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2012'DEN BU YANA İLK KEZ

Fransız temsilcisi, bu sonuçla 2012'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir maçı kaybetmemiş oldu.

6VALBUENA İSYAN ETTİ
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VALBUENA İSYAN ETTİ

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynayamazken maç sonu açıklamalarıyla dikkat çekti.

7BİZ ONLARA DEĞİL, HAKEME YENİLDİK
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'BİZ ONLARA DEĞİL, HAKEME YENİLDİK'

Valbuena, yenilginin ardından isyan ederken ''Nasıl yenildiğimizi merak ediyorsanız, biz Marsilya'ya kaybetmedik. Marsilya bizi kalitesiyle yenmedi, bize karşı hiçbir şey yapamadılar. Biz sadece hakem kararlarına yenildik.'' sözlerini kullandı.

8ONLARI ÇOK SEVİYORUM AMA...
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'ONLARI ÇOK SEVİYORUM AMA...'

Yıldız futbolcu, ''Hakemin bize karşı verdiği kararlar yüzünden yenildik. Penaltı pozisyonu kesinlikle skandal. İki takımı da çok seviyorum. Marsilya benim eski kulübüm. Ancak onlar bizi yenmedi, hakem bizi yendi.'' şeklinde konuştu.

9STATTA MAKETİ ASILMIŞTI
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STATTA MAKETİ ASILMIŞTI

Marsilya taraftarları, geçtiğimiz yıllarda ezeli rakipleri Lyon'a giden Valbuena'yı hainlikle suçlamış ve statta Fransız futbolcunun idam edilirken gösterildiği bir maketini asmıştı.

10BENİ ÇABUK UNUTTULAR
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'BENİ ÇABUK UNUTTULAR'

Valbuena ise taraftarları eleştirmiş ve kulüp için verdiği emeklerin çok çabuk unutulduğunu belirtmişti.

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Olympiakos'a transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Yunan ekibiyle bir sezonda 9 gol, 23 asist yaparak dikkat çekmişti.

12TATİLDE OLMADIĞIMI GÖSTERDİM
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'TATİLDE OLMADIĞIMI GÖSTERDİM'

Valbuena, ''Türkiye'den ayrılıp Yunanistan'a giderken tatil için buraya geldiğimi söylemişlerdi. Öyle olmadığını herkese gösterdim.'' sözlerini kullanmıştı.

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