Son dakika | Marius Sumudica'dan çarpıcı itiraflar! 'Fatih Terim iyileştiğinde...'
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, koronavirüs süreci, liglerin devam etme durumu, Fatih Terim ve birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İŞTE SUMUDICA'NIN AÇIKLAMALARI;
Son 15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve hiç 2 hafta üst üste çalışmadığım bir süre olmadı. Ailemi bırakmak çok zordu. Anne-babamın sağlık problemleri vardı. Ben duygusal bir insanım, Türkiye'ye dönme kararı verdim.
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TÜRKİYE İYİ BİR İŞ ÇIKARDI
Çünkü oyunculara, kulübe ve Gaziantep şehrine ahlaki anlamda bir borcum vardı. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü oyunculara, kulübe ve Gaziantep şehrine ahlaki anlamda bir borcum vardı. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum
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SEZONA DEVAM ETMELİYİZ
Dönerek, sağlığım açısından biraz risk aldım tabii. 55 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmamıştım ama futbol benim için en önemli şey Uyum sağlamalı ve sezona devam etmeliyiz. Fikrim bu yönde. Düşen takımlar veya şampiyonluk konusu, ancak rekabetçi ortamda belli olur.
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CUMHURBAŞKANI'NA GÜVENİYORUM
Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'na, TFF'ye, Hükümet'e ve Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. En doğru kararı alacaklar ve bence bu, devam etme yönünde olmalı
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TERİM HASTANEDEN ÇIKTIĞINDA...
Fatih Terim'i hastaneden çıktığında arayanlardan biriyim. İyileştiği, sağlıklı olduğu için mutluyum. Herkese iyi dileklerimi sunuyorum. Aynı zamanda bununla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor.
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DOĞRU KARARLARI ALACAKTIR
Sorumlular doğru kararları alacaktır. Buna uyum sağlamalıyız. Tabii ki hepimiz bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bu tavsiye, bütün futbolu 1 yerde, izole şekilde yapabilirdik. Testleri takip etmek, maçlara gitmek, otele dönmek çok daha kolay olurdu
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TENİS VEYA SATRANÇ OYNAMIYORUZ
Maç sırasında tabii ki temaslar olacak. Sonuçta tenis veya satranç oynamıyoruz. Bence en iyi seçenek insanları bu konuda eğitmek. Bu süreçte gerekli eğitimler verilirse, bu sürecin üstesinden 1.5 ayda geliriz
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TIRNAKLARIMLA YARATTIM
Takımda birçok şeyi tırnaklarımla yarattım. Hala almamız gereken puanlar var. İstediğimiz puanları alırsak ligde kalacağız. Süper Lig'de pozisyonumuzu korumak, bence oldukça objektif bir hedef ve buna yakınız. Gaziantep'te başardıklarımızdan çok memnunum.
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5 TEKNİK DİREKTÖRDEN BİRİYİM
Süper Lig'de kovulmayan 5 teknik direktörden bir tanesiyim. Benim için önemli olan sonuçtur. Biraz daha farklı bir stilimiz var, diğer takımlara göre farklı bir tarzımız var. 3-5-2 oynuyoruz. Farklı açılardan hücum edebiliyoruz. Çok gol attık, çok da gol yedik. Son 8 maçta çok büyük sürprizler göreceğiz gibi.
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KENDİMİ YARI TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM
Şimdiden kendimi yarı Türk hissediyorum. Hatta Türk vatandaşlığı ve pasaportu da istedim. Evimde kalsaydım, bazı problemleri yaşamayacaktım ama istediğim sevdiğim bir ülkeye geri dönüp sezonu bitirmekti