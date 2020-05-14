Son dakika | Marius Sumudica'dan çarpıcı itiraflar! 'Fatih Terim iyileştiğinde...'

5 TEKNİK DİREKTÖRDEN BİRİYİM Süper Lig'de kovulmayan 5 teknik direktörden bir tanesiyim. Benim için önemli olan sonuçtur. Biraz daha farklı bir stilimiz var, diğer takımlara göre farklı bir tarzımız var. 3-5-2 oynuyoruz. Farklı açılardan hücum edebiliyoruz. Çok gol attık, çok da gol yedik. Son 8 maçta çok büyük sürprizler göreceğiz gibi.