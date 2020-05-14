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GeriFutbol Son dakika | Marius Sumudica'dan çarpıcı itiraflar! 'Fatih Terim iyileştiğinde...'
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Futbol
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 19:56,

Son dakika | Marius Sumudica'dan çarpıcı itiraflar! 'Fatih Terim iyileştiğinde...'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, koronavirüs süreci, liglerin devam etme durumu, Fatih Terim ve birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2İŞTE SUMUDICANIN AÇIKLAMALARI;
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İŞTE SUMUDICA'NIN AÇIKLAMALARI;

Son 15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve hiç 2 hafta üst üste çalışmadığım bir süre olmadı. Ailemi bırakmak çok zordu. Anne-babamın sağlık problemleri vardı. Ben duygusal bir insanım, Türkiye'ye dönme kararı verdim.

3TÜRKİYE İYİ BİR İŞ ÇIKARDI
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TÜRKİYE İYİ BİR İŞ ÇIKARDI

Çünkü oyunculara, kulübe ve Gaziantep şehrine ahlaki anlamda bir borcum vardı. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü oyunculara, kulübe ve Gaziantep şehrine ahlaki anlamda bir borcum vardı. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum

4SEZONA DEVAM ETMELİYİZ
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SEZONA DEVAM ETMELİYİZ

Dönerek, sağlığım açısından biraz risk aldım tabii. 55 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmamıştım ama futbol benim için en önemli şey Uyum sağlamalı ve sezona devam etmeliyiz. Fikrim bu yönde. Düşen takımlar veya şampiyonluk konusu, ancak rekabetçi ortamda belli olur.

5CUMHURBAŞKANINA GÜVENİYORUM
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CUMHURBAŞKANI'NA GÜVENİYORUM

Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'na, TFF'ye, Hükümet'e ve Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. En doğru kararı alacaklar ve bence bu, devam etme yönünde olmalı

6TERİM HASTANEDEN ÇIKTIĞINDA...
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TERİM HASTANEDEN ÇIKTIĞINDA...

Fatih Terim'i hastaneden çıktığında arayanlardan biriyim. İyileştiği, sağlıklı olduğu için mutluyum. Herkese iyi dileklerimi sunuyorum. Aynı zamanda bununla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor.

7DOĞRU KARARLARI ALACAKTIR
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DOĞRU KARARLARI ALACAKTIR

Sorumlular doğru kararları alacaktır. Buna uyum sağlamalıyız. Tabii ki hepimiz bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bu tavsiye, bütün futbolu 1 yerde, izole şekilde yapabilirdik. Testleri takip etmek, maçlara gitmek, otele dönmek çok daha kolay olurdu

8TENİS VEYA SATRANÇ OYNAMIYORUZ
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TENİS VEYA SATRANÇ OYNAMIYORUZ

Maç sırasında tabii ki temaslar olacak. Sonuçta tenis veya satranç oynamıyoruz. Bence en iyi seçenek insanları bu konuda eğitmek. Bu süreçte gerekli eğitimler verilirse, bu sürecin üstesinden 1.5 ayda geliriz

9TIRNAKLARIMLA YARATTIM
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TIRNAKLARIMLA YARATTIM

Takımda birçok şeyi tırnaklarımla yarattım. Hala almamız gereken puanlar var. İstediğimiz puanları alırsak ligde kalacağız. Süper Lig'de pozisyonumuzu korumak, bence oldukça objektif bir hedef ve buna yakınız. Gaziantep'te başardıklarımızdan çok memnunum.

105 TEKNİK DİREKTÖRDEN BİRİYİM
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5 TEKNİK DİREKTÖRDEN BİRİYİM

Süper Lig'de kovulmayan 5 teknik direktörden bir tanesiyim. Benim için önemli olan sonuçtur. Biraz daha farklı bir stilimiz var, diğer takımlara göre farklı bir tarzımız var. 3-5-2 oynuyoruz. Farklı açılardan hücum edebiliyoruz. Çok gol attık, çok da gol yedik. Son 8 maçta çok büyük sürprizler göreceğiz gibi.

11KENDİMİ YARI TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM
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KENDİMİ YARI TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM

Şimdiden kendimi yarı Türk hissediyorum. Hatta Türk vatandaşlığı ve pasaportu da istedim. Evimde kalsaydım, bazı problemleri yaşamayacaktım ama istediğim sevdiğim bir ülkeye geri dönüp sezonu bitirmekti

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