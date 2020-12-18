Son Dakika | Maria Sharapova resmen açıkladı! Evlilik kararını böyle duyurdu...
Geçen sene tenise veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi...
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Geçen yıl tenisi bırakan Maria Sharapova, sosyal medyadan müjdeli haberi duyurdu.
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Geçtiğimiz yıl tenisi bıraktığını açıklayan Maria Sharapova, iş insanı sevgilisi Alexander Gilkes Instagrram hesabından bir duyuru yaptı.
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NİŞANLANDIĞINI AÇIKLADI
Sharapova, iki yıldır beraber olduğu Alexander Gilkes ile nişanlandığını paylaştığı fotoğraf ve video ile açıkladı.
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EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI
33 yaşındaki eski raket, Glikes'in yaptığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sharapova, evlilik teklifi aldığını böyle duyurdu.
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'İLK GÜNDEN BERİ EVET DEDİM'
Sharapova, paylaşımında ''Tanıştığımız ilk günden itibaren evet dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?'' sözlerini kullandı.
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Alexander Gilkes ise Sharapova ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve şu sözleri kullandı;
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'HAYATIMIN SONUNA KADAR...'
''Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum.''
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2 YILDIR BERABERLERDİ
Sharapova - Glikes çiftinin ilişkisi 2018 yılında başlamıştı. Sharapova, Şubat 2020'de tenisten emeklilik kararı almıştı.
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Eski Rus tenisçinin evlilik kararını açıkladığı paylaşım kısa süre içinde 250 bine yakın beğeni aldı. 4 binin üzerinde yorum gelirken Sharapova'ya resmen tebrik yağmuru yağdı.
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TARİHE GEÇMİŞTİ
19 Nisan 1987'de Rusya'nın Nyagan kentinde dünyaya gelen Maria Sharapova, henüz 8 yaşındayken Nick Bollettieri Tenis Akademisi'ne devam edebilmek için ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmişti. 2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçmişti.
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UZUN YILLAR EN POPÜLER YÜZLERDENDİ
Henüz 17 yaşında zirveye çıkan Sharapova, o noktadan sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar yüzünden formdan düşse de, kortların uzağında kalsa da hala tenis dünyasının en popüler yüzlerinden biri olarak yıllar boyunca kaldı...
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Tenisteki başarısı kadar güzelliği ile de büyülüyordu. Rus tenisçi Maria Sharapova, zaman zaman ünlü giyim ve aksesuar firmaları için de modellik yapmıştı.
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Maria Sharapova'nın kariyerinin bu noktalara gelmesinde anne ve babasının rolü çok büyük. Ünlü tenisçi bunu da hemen her röportajında dile getiriyor.
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ÇÖKÜŞ YILLARI...
Sharapova için her şey iyi giderken 2016 yılında çöküş hikayesi başlamıştı... Sharapova, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği basın toplantısında göz yaşlarını tutamadı ve doping kullandığını itiraf etmişti.
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İKİ YIL BOYUNCA OYNAMASI YAKLANDI
İki yıl boyunca tenis oynaması yasaklanan Sharapova'ya sponsorları da sırtını çevirdi. Bir bir sponsorluklar iptal edildi.
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TEKRAR DÖNDÜ AMA...
Buna rağmen yılmadı. Tekrar tenise döndü. Bu kez dünya 1 numarası değildi belki ama sevdiği işi yapmaya kararlıydı. Beklentiler büyüktü ancak o da istediği yere tekrar gelmeyi bir türlü başaramadı.
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Güzel tenisçinin aşk hayatı da bugüne kadar pek iyi geçmemişti. 2005 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile flört etmişti, uzun süreli olmadı. Andy Roddick ile ilişkisi de uzun sürmedi.
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İSTANBUL'DA EVLENECEKTİ...
Sparapova, 2009 yılında o sıralar Türkiye'de oynayan Sloven basketbolcu Sasha Vujacic ile nişanlanmıştı. O sıralarda çiftin İstanbul'da evleneceğine ilişkin dedikodular bile çıkmıştı. Ancak bu ilişki de son bulmuştu.