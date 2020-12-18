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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 08:49 | 

Son Dakika | Maria Sharapova resmen açıkladı! Evlilik kararını böyle duyurdu...

Geçen sene tenise veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi...

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Geçen yıl tenisi bırakan Maria Sharapova, sosyal medyadan müjdeli haberi duyurdu.

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Geçtiğimiz yıl tenisi bıraktığını açıklayan Maria Sharapova, iş insanı sevgilisi Alexander Gilkes Instagrram hesabından bir duyuru yaptı.

3NİŞANLANDIĞINI AÇIKLADI
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NİŞANLANDIĞINI AÇIKLADI

Sharapova, iki yıldır beraber olduğu Alexander Gilkes ile nişanlandığını paylaştığı fotoğraf ve video ile açıkladı.

4EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI
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EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI

33 yaşındaki eski raket, Glikes'in yaptığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sharapova, evlilik teklifi aldığını böyle duyurdu.

6İLK GÜNDEN BERİ EVET DEDİM
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'İLK GÜNDEN BERİ EVET DEDİM'

Sharapova, paylaşımında ''Tanıştığımız ilk günden itibaren evet dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?'' sözlerini kullandı.

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Alexander Gilkes ise Sharapova ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve şu sözleri kullandı;

8HAYATIMIN SONUNA KADAR...
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'HAYATIMIN SONUNA KADAR...'

''Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum.''

92 YILDIR BERABERLERDİ
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2 YILDIR BERABERLERDİ

Sharapova - Glikes çiftinin ilişkisi 2018 yılında başlamıştı. Sharapova, Şubat 2020'de tenisten emeklilik kararı almıştı.

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Eski Rus tenisçinin evlilik kararını açıkladığı paylaşım kısa süre içinde 250 bine yakın beğeni aldı. 4 binin üzerinde yorum gelirken Sharapova'ya resmen tebrik yağmuru yağdı.

11TARİHE GEÇMİŞTİ
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TARİHE GEÇMİŞTİ

19 Nisan 1987'de Rusya'nın Nyagan kentinde dünyaya gelen Maria Sharapova, henüz 8 yaşındayken Nick Bollettieri Tenis Akademisi'ne devam edebilmek için ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmişti. 2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçmişti.

12UZUN YILLAR EN POPÜLER YÜZLERDENDİ
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UZUN YILLAR EN POPÜLER YÜZLERDENDİ

Henüz 17 yaşında zirveye çıkan Sharapova, o noktadan sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar yüzünden formdan düşse de, kortların uzağında kalsa da hala tenis dünyasının en popüler yüzlerinden biri olarak yıllar boyunca kaldı...

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Tenisteki başarısı kadar güzelliği ile de büyülüyordu. Rus tenisçi Maria Sharapova, zaman zaman ünlü giyim ve aksesuar firmaları için de modellik yapmıştı.

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Maria Sharapova'nın kariyerinin bu noktalara gelmesinde anne ve babasının rolü çok büyük. Ünlü tenisçi bunu da hemen her röportajında dile getiriyor.

15ÇÖKÜŞ YILLARI...
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ÇÖKÜŞ YILLARI...

Sharapova için her şey iyi giderken 2016 yılında çöküş hikayesi başlamıştı... Sharapova, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği basın toplantısında göz yaşlarını tutamadı ve doping kullandığını itiraf etmişti.

16İKİ YIL BOYUNCA OYNAMASI YAKLANDI
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İKİ YIL BOYUNCA OYNAMASI YAKLANDI

İki yıl boyunca tenis oynaması yasaklanan Sharapova'ya sponsorları da sırtını çevirdi. Bir bir sponsorluklar iptal edildi.

17 TEKRAR DÖNDÜ AMA...
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TEKRAR DÖNDÜ AMA...

Buna rağmen yılmadı. Tekrar tenise döndü. Bu kez dünya 1 numarası değildi belki ama sevdiği işi yapmaya kararlıydı. Beklentiler büyüktü ancak o da istediği yere tekrar gelmeyi bir türlü başaramadı.

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Güzel tenisçinin aşk hayatı da bugüne kadar pek iyi geçmemişti. 2005 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile flört etmişti, uzun süreli olmadı. Andy Roddick ile ilişkisi de uzun sürmedi.

19İSTANBULDA EVLENECEKTİ...
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İSTANBUL'DA EVLENECEKTİ...

Sparapova, 2009 yılında o sıralar Türkiye'de oynayan Sloven basketbolcu Sasha Vujacic ile nişanlanmıştı. O sıralarda çiftin İstanbul'da evleneceğine ilişkin dedikodular bile çıkmıştı. Ancak bu ilişki de son bulmuştu.

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