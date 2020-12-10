Son Dakika | Maradona'nın serveti ve vasiyeti ortalığı karıştırdı! 6 kadın ve 8 çocuk sanarken...

İŞTE MARADONA'NIN SERVETİ Maradona'nın serveti konusunda kapsamlı bir döküm yapılmış değil. Ama bazı tahmini çalışmalar yapılıyor. Medyada yer alan tahminlerde iki tür ölçüm öne çıkıyor. İlk grup tahminler Maradona'nın spor arabalarından, kıymetli taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinden bir hesaplamaya dayanıyor. Arjantin medyası bu hesaplamalara göre efsane futbolcunun servetinin 70 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyor.