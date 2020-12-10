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GeriFutbol Son Dakika | Maradona'nın serveti ve vasiyeti ortalığı karıştırdı! 6 kadın ve 8 çocuk sanarken...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 12:56 | 

Son Dakika | Maradona'nın serveti ve vasiyeti ortalığı karıştırdı! 6 kadın ve 8 çocuk sanarken...

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünden 2 hafta geçmesine rağmen miras tartışmaları başladı. 60 yaşında vefat eden Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia edenler, mirastan pay almaya çalışanlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki Maradona'nın vasiyeti var mıydı? İşte Maradona'nın miras tartışması ve gerçekler...

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Futbolun efsane ismi Maradona iki hafta önce 60 yaşında hayata veda ettiğinde arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan bir miras bıraktı. Maradona'nın ölümünden bu yana servetinin boyutları, mirasçılarının kim olduğu ve nasıl bir pay alacakları konuşuluyor.

2VASİYETİ VAR MI
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VASİYETİ VAR MI?

Maradona'nın mal varlığının vasiyeti olması halinde bu vasiyete göre, yoksa varisler arasında eşit şekilde dağıtılması gerekiyor. Arjantin efsanesinin avukatı yaptığı açıklamada Maradona'nın güncel bir vasiyetinin olmadığını söyledi.

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2012'DE VASİYET YAZMIŞ AMA...

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Maradona, 2012 yılında bir vasiyet hazırlamış ancak bu vasiyeti 2016 yılında yırtıp atmış.

4SÜREÇ ÇOK UZAYACAK
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SÜREÇ ÇOK UZAYACAK

Arjantinli hukukçular ve gazeteciler miras paylaşımının çok kolay olmayacağı görüşünde. Beklenen, daha ziyade aile anlaşmazlıkları, DNA testleri ve henüz kanıtlanmamış babalık iddiaları da dahil konularla uzadıkça uzayacak hukuk süreçleri.

5KAÇ ÇOCUĞU VAR
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KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ünlü futbolcunun geniş bir ailesi vardı. Onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu iddia ediliyor. Bu sayı bazı kaynaklara göre 12.

61 RESMİ EVLİLİK YAPTI
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1 RESMİ EVLİLİK YAPTI

Maradona yalnızca 1 resmi evlilik yaptı. Claudia Villafane'den olan iki çocuğunun yanı sıra Veronica Ojeda'dan olan Diego, Valerin Sabalain'den olan Jana ve Cristiana Sinagra'dan olan Diego Sinagra'nın babaları olduğunu resmen kabul etmişti.

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Bunların yanı sıra Natalia Garat isimli bir kadından Santiago Lara isminde bir oğul, ayrıca kimliği bilinmeyen iki kadından da toplam 6 çocuğunun daha olduğu iddia ediliyor.

8DNA TESTİ YAPILMASI GEREKİYOR
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DNA TESTİ YAPILMASI GEREKİYOR

Arjantin basınında yer alan haberlerde vesayet sorununun çözülmesi içn gereken şey hak iddia eden çocuklara DNA testi yapılması.

9MEZARININ AÇILMASI İÇİN BAŞVURDULAR
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MEZARININ AÇILMASI İÇİN BAŞVURDULAR

Farklı annelerden Maradona'nın çocukları olduklarını iddia eden 19 yaşındaki Santiago Lara ve 23 yaşındaki Magali Gil'in DNA testi yapılması için efsane futbolcunun mezarının açılması yönünde başvuru yaptığı belirtildi.

10BUNA EK OLARAK 4 KIZ KARDEŞİ VAR
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BUNA EK OLARAK 4 KIZ KARDEŞİ VAR

Resmen kabul ettiği 5, iddia olarak ise toplam 12 çocuğu olan Maradona'nın hayatta olan 4 de kız kardeşi bulunuyor.

11TOPLAM 16 VARİS SERVETİ EŞİT Mİ DAĞITILACAK
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TOPLAM 16 VARİS! SERVETİ EŞİT Mİ DAĞITILACAK?

Bütün iddiaların doğru olması halinde Maradona'nın 70 ile 100 milyon dolar arasında tahmin edilen servetinin 16 eşit parçaya bölünmesi gerekiyor. Arjantin kaynaklı haberler, futbol efsanesinin hayatı boyunca yanında olan çocukları ve kız kardeşlerinin bu şekilde bir servet dağıtımına sıcak bakmayacağı görüşünde birleşti.

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Bu konuyla ilgili İngiliz The Sun'a konuşan bir kişi; "Bu kabul edilemez. Diego'nun hayatı boyunca yanında olan insanlar, onun hiç tanımadığı kişilerle aynı payı almamalı." ifadelerini kullandı.

13KAOS OLACAK
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KAOS OLACAK

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'deki bir hukuk firmasından Elias Kier Joffe BBC'ye "Miras süreci tahminimce tam bir kaos olacak ve halledilmesinin uzun süreceğini düşünüyorum" dedi.

14VARİS OLMAK İÇİN 9 GÜN KURALI
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VARİS OLMAK İÇİN 9 GÜN KURALI

Babalığını kabul etmiş olsun olmasın Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden tüm kişilerin öldüğü 25 Kasım tarihinden itibaren 9 gün içinde verasetten pay talebiyle mahkemeye başvurması gerekiyor.

15İşte The Suna göre Maradonanın aile ağacı
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İşte The Sun'a göre Maradona'nın aile ağacı

16İŞTE MARADONANIN SERVETİ
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İŞTE MARADONA'NIN SERVETİ

Maradona'nın serveti konusunda kapsamlı bir döküm yapılmış değil. Ama bazı tahmini çalışmalar yapılıyor. Medyada yer alan tahminlerde iki tür ölçüm öne çıkıyor. İlk grup tahminler Maradona'nın spor arabalarından, kıymetli taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinden bir hesaplamaya dayanıyor. Arjantin medyası bu hesaplamalara göre efsane futbolcunun servetinin 70 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyor.

17BİLİNEN VARLIKLARI
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BİLİNEN VARLIKLARI

Maradona'nın bilinen varlıkları arasında şunlar var:Arjantin'de en az beş mülkBir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175bin dolar) otomobilBelarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araç360 bin dolar değerinde pırlanta bir yüzük

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Konami'nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona'ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontratCelebrity Net Worth internet sitesi Maradona'nın futbol hayatı boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlık maaş ve ikramiye aldığını yazıyor.

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Servetinin büyük bir kısmı İtalya'da Napoli futbol kulübü ile yaptığı sözleşmeden geliyor. New York Times gazetesinin 1990 tarihli bir haberine göre, ünlü futbolcu Napoli'deyken 3 milyon dolar maaş ve buna ek olarak 8 ila 10 milyon dolar ikramiye aldı.

20PUMA VE COCA-COLA İLE ÖMÜRLÜK ANLAŞMALAR
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PUMA VE COCA-COLA İLE ÖMÜRLÜK ANLAŞMALAR

Maradona'nın spor giyim markası Puma ve dünyaca ünlü içecek markası Coca-Cola ile ömür boyu sponsorluk anlaşması yaptığı biliniyor. Arjantinli efsanenin bu anlaşmalardan da her sene yüklü miktarda para kazandığı ifade edildi.

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