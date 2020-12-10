Son Dakika | Maradona'nın serveti ve vasiyeti ortalığı karıştırdı! 6 kadın ve 8 çocuk sanarken...
Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünden 2 hafta geçmesine rağmen miras tartışmaları başladı. 60 yaşında vefat eden Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia edenler, mirastan pay almaya çalışanlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki Maradona'nın vasiyeti var mıydı? İşte Maradona'nın miras tartışması ve gerçekler...
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Futbolun efsane ismi Maradona iki hafta önce 60 yaşında hayata veda ettiğinde arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan bir miras bıraktı. Maradona'nın ölümünden bu yana servetinin boyutları, mirasçılarının kim olduğu ve nasıl bir pay alacakları konuşuluyor.
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