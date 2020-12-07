BBC TÜRKÇE
Son Dakika | Maradona'nÄ±n serveti açÄ±klandÄ±, iÅŸler karÄ±ÅŸtÄ±! 6 kadÄ±n, en az 8 çocuk derken...
Futbolun efsane ismi Diego Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan tartÄ±ÅŸmalar bitmiyor. MirasÄ±nÄ±n nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± konusu bir hayli karÄ±ÅŸÄ±k. Arjantin basÄ±nÄ± Maradona'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n mal varlÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Maradona geÃ§tiÄŸimiz hafta 60 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde arkasÄ±nda hayatÄ±nÄ±n karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¶nem dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da yansÄ±tan bir miras bÄ±raktÄ±. Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bu yana servetinin boyutlarÄ±, mirasÃ§Ä±larÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ve nasÄ±l bir pay alacaklarÄ± konuÅŸuluyor.
VASÄ°YETÄ° VAR MI YOK MU
Fakat henÃ¼z Maradona'nÄ±n bir vasiyeti olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil ve Arjantinli hukukÃ§ular ve gazeteciler miras paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã§ok kolay olmayacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Beklenen, daha ziyade aile anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±, DNA testleri ve henÃ¼z kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ babalÄ±k iddialarÄ± da dahil konularla uzadÄ±kÃ§a uzayacak hukuk sÃ¼reÃ§leri.
Ä°ÅŸin diÄŸer boyutunu ise Maradona'nÄ±n servetinin gerÃ§ek boyutlarÄ±nÄ±n belirlenmesi oluÅŸturacak. Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'deki bir hukuk firmasÄ±ndan Elias Kier Joffe BBC'ye "Miras sÃ¼reci tahminimce tam bir kaos olacak ve halledilmesinin uzun sÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.
6 Ã‡OCUÄžUNU KABULLENDÄ°
Maradona renkli yaÅŸamÄ± boyunca bir Ã§ok babalÄ±k iddiasÄ±yla yÃ¼zleÅŸti. KÄ±zlarÄ±ndan biri bir zamanlar ÅŸaka yollu eski futbolcunun Ã§ocuklarÄ±yla neredeyse bir futbol takÄ±mÄ± kurabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Maradona yÄ±llarca, 2003'de 20 yÄ±llÄ±k evlilikten sonra boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Claudia Villafane'den doÄŸan 31 yaÅŸÄ±ndaki Gianinna ve 33 yaÅŸÄ±ndaki Dalma dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ocuÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ama zamanla 6 Ã§ocuÄŸunun daha babalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullendi.
2016 yÄ±lÄ±nda ise Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce doÄŸan ve ÅŸu anda 7 yaÅŸÄ±nda olan ikinci oÄŸlu Diego Fernando'nun babasÄ± olduÄŸunu mahkemeye gitmeden aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°KÄ° Ã‡OCUK DAHA VAR
Maradona'nÄ±n resmen kabul ettiÄŸi 8 Ã§ocuÄŸu bunlar. Ama Maradona'nÄ±n babalarÄ± olduÄŸuna inanan en az iki kiÅŸi daha var. Arjantinli 19 yaÅŸÄ±ndaki Santiago Lara ve 23 yaÅŸÄ±ndaki Magali Gil onun Ã§ocuklarÄ± olduklarÄ±nÄ± ve bunu kanÄ±tlamak iÃ§in yasal yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. KanÄ±tlanabildiÄŸi takdirde onlar da Maradona'nÄ±n mirasÄ±ndan bir pay alabilecek.
11