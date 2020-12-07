Buna karÅŸÄ±lÄ±k Ä°talya'nÄ±n Maradona'ya bir eliyle verdiÄŸini Ã¶bÃ¼r eliyle aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. 2005 yÄ±lÄ±nda Ä°talyan hÃ¼kÃ¼meti Maradona'nÄ±n hazineye Napoli gÃ¼nlerinden 48 milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n bir miktarda vergi borcu olduÄŸunu bildirdi. Bu borcun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bu gÃ¼ne kadar Ã¶denmiÅŸ deÄŸil. Maradona bu borcu Ã¶demeyi reddetti ve yaÅŸasaydÄ± bu tutumunu sÃ¼rdÃ¼rebilirdi. Ama bu vergi borcu halen Ã¶nemli bir borÃ§ olarak duruyor. Celebrity Net Worth sitesinin tahminlerinde bu borÃ§ Maradona'nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Sitenin Ã¼nlÃ¼ futbolcunun net serveti konusundaki tahmininin bu kadar dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶rÃ¼nmesinin bir sebebi bu.