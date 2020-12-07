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GeriFutbol Son Dakika | Maradona'nÄ±n serveti açÄ±klandÄ±, iÅŸler karÄ±ÅŸtÄ±! 6 kadÄ±n, en az 8 çocuk derken...
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Futbol
BBC TÜRKÇE
Haber GiriÅŸ: 07 AralÄ±k 2020 - 16:19 | 

Son Dakika | Maradona'nÄ±n serveti açÄ±klandÄ±, iÅŸler karÄ±ÅŸtÄ±! 6 kadÄ±n, en az 8 çocuk derken...

Futbolun efsane ismi Diego Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan tartÄ±ÅŸmalar bitmiyor. MirasÄ±nÄ±n nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± konusu bir hayli karÄ±ÅŸÄ±k. Arjantin basÄ±nÄ± Maradona'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n mal varlÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

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Maradona geÃ§tiÄŸimiz hafta 60 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde arkasÄ±nda hayatÄ±nÄ±n karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¶nem dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da yansÄ±tan bir miras bÄ±raktÄ±. Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bu yana servetinin boyutlarÄ±, mirasÃ§Ä±larÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ve nasÄ±l bir pay alacaklarÄ± konuÅŸuluyor.

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EN AZ 8 Ã‡OCUK

Her ÅŸeyden Ã¶nce Ã¼nlÃ¼ futbolcunun geniÅŸ bir ailesi vardÄ±. Onlarca yÄ±l boyunca en az 6 farklÄ± kadÄ±nla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkilerden yine en az 8 Ã§ocuÄŸu olduÄŸu biliniyor. Normal olarak mirasÄ±nÄ±n bu 8 Ã§ocuÄŸu arasÄ±nda eÅŸit olarak daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± beklenir.

3VASÄ°YETÄ° VAR MI YOK MU
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VASÄ°YETÄ° VAR MI YOK MU

Fakat henÃ¼z Maradona'nÄ±n bir vasiyeti olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil ve Arjantinli hukukÃ§ular ve gazeteciler miras paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã§ok kolay olmayacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Beklenen, daha ziyade aile anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±, DNA testleri ve henÃ¼z kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ babalÄ±k iddialarÄ± da dahil konularla uzadÄ±kÃ§a uzayacak hukuk sÃ¼reÃ§leri.

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Ä°ÅŸin diÄŸer boyutunu ise Maradona'nÄ±n servetinin gerÃ§ek boyutlarÄ±nÄ±n belirlenmesi oluÅŸturacak. Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'deki bir hukuk firmasÄ±ndan Elias Kier Joffe BBC'ye "Miras sÃ¼reci tahminimce tam bir kaos olacak ve halledilmesinin uzun sÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

56 Ã‡OCUÄžUNU KABULLENDÄ°
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6 Ã‡OCUÄžUNU KABULLENDÄ°

Maradona renkli yaÅŸamÄ± boyunca bir Ã§ok babalÄ±k iddiasÄ±yla yÃ¼zleÅŸti. KÄ±zlarÄ±ndan biri bir zamanlar ÅŸaka yollu eski futbolcunun Ã§ocuklarÄ±yla neredeyse bir futbol takÄ±mÄ± kurabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Maradona yÄ±llarca, 2003'de 20 yÄ±llÄ±k evlilikten sonra boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Claudia Villafane'den doÄŸan 31 yaÅŸÄ±ndaki Gianinna ve 33 yaÅŸÄ±ndaki Dalma dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ocuÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ama zamanla 6 Ã§ocuÄŸunun daha babalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullendi.

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2010'lu yÄ±llarÄ±n ortalarÄ±nda, iliÅŸkisi olan kadÄ±nlarÄ±n mahkemeye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§ler sonunda Maradona 34 yaÅŸÄ±ndaki Diego Junior ve 24 yaÅŸÄ±ndaki Jana'nÄ±n babasÄ± olduÄŸunu kabul etti.

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2016 yÄ±lÄ±nda ise Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce doÄŸan ve ÅŸu anda 7 yaÅŸÄ±nda olan ikinci oÄŸlu Diego Fernando'nun babasÄ± olduÄŸunu mahkemeye gitmeden aÃ§Ä±kladÄ±.

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2019 yÄ±lÄ±nda sÃ¼rpriz bir geliÅŸme oldu ve Maradona'nÄ±n avukatÄ± eski futbolcunun, 2000'li yÄ±llarda kokain baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in bir sÃ¼re kaldÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ba'da doÄŸan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini bildirdi.

9Ä°KÄ° Ã‡OCUK DAHA VAR
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Ä°KÄ° Ã‡OCUK DAHA VAR

Maradona'nÄ±n resmen kabul ettiÄŸi 8 Ã§ocuÄŸu bunlar. Ama Maradona'nÄ±n babalarÄ± olduÄŸuna inanan en az iki kiÅŸi daha var. Arjantinli 19 yaÅŸÄ±ndaki Santiago Lara ve 23 yaÅŸÄ±ndaki Magali Gil onun Ã§ocuklarÄ± olduklarÄ±nÄ± ve bunu kanÄ±tlamak iÃ§in yasal yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. KanÄ±tlanabildiÄŸi takdirde onlar da Maradona'nÄ±n mirasÄ±ndan bir pay alabilecek.

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GerÃ§ekten de Santiago Lara'nÄ±n avukatÄ± ÅŸimdiden Maradona'nÄ±n mezarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±larak DNA Ã¶rneÄŸinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvurdu bile. Ancak Lara ve Gil Maradona'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± olduklarÄ±nÄ± kanÄ±tlayabilse bile mirastan nasÄ±l bir pay alacaklarÄ± net deÄŸil.Â

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Ä°ÅžTE MARADONA'NIN SERVETÄ°

Maradona'nÄ±n serveti konusunda kapsamlÄ± bir dÃ¶kÃ¼m yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ama bazÄ± tahmini Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Medyada yer alan tahminlerde iki tÃ¼r Ã¶lÃ§Ã¼m Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°lk grup tahminler Maradona'nÄ±n spor arabalarÄ±ndan, kÄ±ymetli taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz varlÄ±klarÄ± Ã¼zerinden bir hesaplamaya dayanÄ±yor. Arjantin medyasÄ± bu hesaplamalara gÃ¶re efsane futbolcunun servetinin 75 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasÄ±nda olduÄŸunu tahmin ediyor.

12BÄ°LÄ°NEN VARLIKLARI
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BÄ°LÄ°NEN VARLIKLARI

Maradona'nÄ±n bilinen varlÄ±klarÄ± arasÄ±nda ÅŸunlar var:
Arjantin'de en az beÅŸ mÃ¼lk

Bir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175bin dolar) otomobil

Belarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araÃ§

360bin dolar deÄŸerinde pÄ±rlanta bir yÃ¼zÃ¼k

Konami'nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona'ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontrat

Celebrity Net Worth internet sitesi Maradona'nÄ±n futbol hayatÄ± boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlÄ±k maaÅŸ ve ikramiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor.

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Servetinin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Ä°talya'da Napoli futbol kulÃ¼bÃ¼ ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeden geliyor. New York Times gazetesinin 1990 tarihli bir haberine gÃ¶re, Ã¼nlÃ¼ futbolcu Napoli'deyken 3 milyon dolar maaÅŸ ve buna ek olarak 8 ila 10 milyon dolar ikramiye aldÄ±.

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Buna karÅŸÄ±lÄ±k Ä°talya'nÄ±n Maradona'ya bir eliyle verdiÄŸini Ã¶bÃ¼r eliyle aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. 2005 yÄ±lÄ±nda Ä°talyan hÃ¼kÃ¼meti Maradona'nÄ±n hazineye Napoli gÃ¼nlerinden 48 milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n bir miktarda vergi borcu olduÄŸunu bildirdi. Bu borcun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bu gÃ¼ne kadar Ã¶denmiÅŸ deÄŸil. Maradona bu borcu Ã¶demeyi reddetti ve yaÅŸasaydÄ± bu tutumunu sÃ¼rdÃ¼rebilirdi. Ama bu vergi borcu halen Ã¶nemli bir borÃ§ olarak duruyor. Celebrity Net Worth sitesinin tahminlerinde bu borÃ§ Maradona'nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Sitenin Ã¼nlÃ¼ futbolcunun net serveti konusundaki tahmininin bu kadar dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶rÃ¼nmesinin bir sebebi bu.

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Maradona'nÄ±n net servetinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenden dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±nÄ±n baÅŸka sebepleri de var. ArkadaÅŸÄ± Arjantinli gazeteci Luis Ventura Maradona'nÄ±n iyice belgelenmiÅŸ harcama alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n da servetinin erimesine sebep olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Fantino a la tarde adlÄ± televizyon programÄ±na konuk olan Ventura, "Maradona Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde fakirleÅŸmiÅŸ miydi?" sorusunu ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±. "Kesinlikle. HarcamayÄ± severdi ve birisi ondan para istediÄŸinde verirdi."

16MÄ°RAS NASIL PAYLAÅžILACAK
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MÄ°RAS NASIL PAYLAÅžILACAK

Maradona'nÄ±n hayatÄ± boyunca eskiden iliÅŸkisi olan kadÄ±nlar ve Ã§ocuklarÄ± konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± kamuoyuna sÄ±k sÄ±k yansÄ±dÄ± ve bÃ¼tÃ¼n boyutlarÄ±yla sosyal medya, Arjantin televizyonlarÄ± tarafÄ±ndan izlendi. Ãœzerinde bir tÃ¼rlÃ¼ anlaÅŸÄ±lamayan iki konu ise saÄŸlÄ±k durumu ve servetiydi. 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda kÄ±zÄ± Gianinna babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu konusunda endiÅŸelerini belirttiÄŸinde Maradona YouTube'a koyduÄŸu videolu aÃ§Ä±klamada "BakÄ±n sÃ¶ylÃ¼yorum geriye miras bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m. HerÅŸeyi baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±m" demiÅŸti. Fakat Arjantin yasalarÄ±na gÃ¶re bir kiÅŸi vasiyetname yoluyla varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ancak Ã¼Ã§te birini yasal mirasÃ§Ä±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki kiÅŸi ve kurumlara baÄŸÄ±ÅŸlayabiliyor. Geri kalanlarÄ±n yine eÅŸ ve Ã§ocuklar arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Maradona ÅŸu ana kadar bilindiÄŸi kadarÄ±yla bir vasiyetname bÄ±rakmamÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne ve Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada evli de olmadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, mirasÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n, teorik olarak Ã§ocuklarÄ± arasÄ±nda eÅŸit olarak paylaÅŸÄ±lmasÄ± gerekiyor.

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HukukÃ§u Joffe Arjantin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde vasiyetname hazÄ±rlamak diye bir gelenek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§oÄŸu kiÅŸinin vasiyetname yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. BBC Maradona'nÄ±n avukatÄ± Matias Morla ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ve vasiyetname ve mirasla ilgili diÄŸer sorularÄ± yÃ¶neltti fakat bu haber yayÄ±nlanana kadar bu konuda bir yanÄ±t alamadÄ±. Vasiyetname bulunmayan durumlarda teknik olarak izlenecek yollar belli. BabalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olsun olmasÄ±n Maradona'nÄ±n Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu iddia eden tÃ¼m kiÅŸilerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 25 KasÄ±m tarihinden itibaren 9 gÃ¼n iÃ§inde verasetten pay talebiyle mahkemeye baÅŸvurmasÄ± gerekiyor.

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Arjantin medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Maradona'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ± Jana PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk baÅŸvuruyu yaptÄ±. Daha sonra yargÄ±cÄ±n kimin ne pay alacaÄŸÄ±na karar vermesi gerekiyor. Miras konusunda uzman Arjantinli hukukÃ§ular BBC'ye bunun aylar sÃ¼rebileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar. Tabi bu sÃ¼reÃ§te paylar aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda mirasÃ§Ä±larÄ±n birbiriyle anlaÅŸmazlÄ±klara dÃ¼ÅŸmesi de olasÄ±. SonuÃ§ olarak sÄ±kÃ§a sÃ¶ylendiÄŸi gibi ailenizi kendiniz seÃ§emiyorsunuz.

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