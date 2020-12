Son Dakika | Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğini açıkladılar! Doktorların itirafı...

'FUTBOL HAKKINDA HER ŞEYİ BİLİRDİ' Babası gibi eski bir futbolcu olan ve teknik direktör olmak istediğini söyleyen Diego Armando Maradona Sinagra, ''Babamla her buluşmamızda futbol konuşurduk. Beraber maç izlerdik. Her futbolcuyu tanırdı ve maçlarda ne olacağını bilirdi. Onunla maç izlemek büyük zevkti.'' diye konuştu.