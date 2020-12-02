Son Dakika | Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğini açıkladılar! Doktorların itirafı...

'BUNU KABUL EDEMİYORUM!' Diego Armando Maradona Sinagra, ''Çok kötü hissediyorum, sürekli uyumak istiyorum. Babam çok genç hayatını kaybetti. Bunu kabullenemiyorum, kabul edemiyorum! Ailesi ile birlikte geçireceği daha çok uzun yıllar vardı. Onu bu kadar erken kaybetmeyi kabul edemiyorum. Hayat böyle bir şey...'' dedi.