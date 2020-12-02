Son Dakika | Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğini açıkladılar! Doktorların itirafı...
Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Kalp krizi geçirerek hayatını sonlandıran efsane futbolcu için doktorlardan çarpıcı açıklamalar geldi.
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Efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 60 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybederken yaşananlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
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ARJANTİN POLİSİ DEVREYE GİRMİŞTİ
Arjantin polisi, Pazar günü sabah erken saatlerde, hakkında "tıbbi ihmal" ve "kasten adam öldürme" suçlarından soruşturma açılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenleyerek her yeri didik didik aramıştı.
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ÖLÜMÜNDE İHMAL VAR MI?
Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan soruşturma kapsamında psikiyatristi Agustina Cosachov'un evi ve muayenehanesinde arama yapılmıştı. Pskiyatrist Cosachov, 3 Kasım'da beyin ameliyatı olan Maradona'nın 11 Kasım'da hastaneden çıkarılmasına ilişkin, özellikle madde kullanımı problemleri konusunda uzman hemşirelerin, bir nöroloğun, bir klinik doktorunun Maradona'ya eşlik etmesi ve kapısında bir ambulansın beklemesi gerekliliğini belirten bir tavsiye mektubu imzalamıştı.
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DOKTORUN EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
Arama emrinin, Maradona'nın kızları Dalma ve Giannina'nın ifadelerinde babalarının aldığı ilacın uygun olup olmadığının sorgulanmasının istemesinin ardından çıktığı belirtilmiş ve iddiaların hedefindeki doktor Leopoldo Luque evinde basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap vermişti.
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12 SAAT KONTROL YAPILMAMIŞ
Maradona'nın avukatı Matias Morla ise Maradona'nın ölümüne acil müdahale konusunda olası bir ihmal ihtimali sebebiyle üst düzey bir soruşturma talep etmesi gösterilmişti. Morla, efsane futbolcuya ölmeden önce 12 saat boyunca herhangi bir tıbbi kontrol yapılmadığını öne sürmüştü.
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'KİMSE ONU HASTANEYE GÖTÜRMEDİ'
Maradona'nın evinde kalan hemşire Gisela Madrid'in yalan beyan verdiği ortaya çıkmış, ardından hemşire "Öldüğü Çarşamba gününün olduğu hafta başında yere düştü ve kafasını vurdu. Ancak MR için ya da başka bir tedavi için kimse onu hastaneye götürmedi." diyerek tarihi bir itirafta bulunmuştu.
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OTOPSİDE YAZANLAR...
Maradona'nın kalp kasının zayıfladığı, kalbinin büyüdüğü için vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamadığı öne sürülmüştü. Arjantinli efsaneye yapılan otopsinin ön raporunda eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği yer alıyordu.
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NEDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ?
Tüm bu gelişmelerin ardından sağlık uzmanları, Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğine dair çarpıcı bir iddia ortaya koydu.
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'ANTİDEPRESAN VE UYUŞTURUCULARI BİRLİKTE ALMASI...'
Nüroloji uzmanı Nelson Castro, Arjantin'de yaptığı açıklamada Maradona'nın kalp krizi geçirmesinden önce antidepresanlar ile uyuşturucuları birlikte aldığını ve bu karışımın Maradona'nın kalbini durdurmuş olabileceğini belirtti.
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'BU MADDELER KALBİ ÇOK HIZLANDIRIR'
Castro, ''Maradona'nın kanında çok fazla antidepresan ve antipsikotik karışımı vardı. Kullandığı maddeler ve ilaçların birçok etkisi bulunuyor. Bunlardan biri de kalp atış hızını arttırmak.'' dedi.
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Arjantinli doktor ayrıca ''Eğer bu ikisini birlikte içtiyse kalp atışı çok hızlanmış demektir. Bu da zaten yorgun olan kalbini durdurmuş olabilir.'' şeklinde konuştu.
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ESKİ EŞİNDEN İTİRAF
Maradona'nın eski eşi Rocio Oliva ise Arjantin'de bir televizyon programına katılırken ''Maradona'nın önce uyuşturucu ve alkol problemini çözmeleri gerekiyordu. Bu ona çok zarar verdi.'' sözlerini kullandı.
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Maradona'nın kalp kasının zayıfladığı, kalbinin büyüdüğü için vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamadığı öne sürülmüştü...
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OĞLU RÖPORTAJ VERDİ
Öte yandan Diego Maradona'nın oğlu Diego Armando Maradona Sinagra, İspanyol Marca gazetesine röportaj verdi.
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'BUNU KABUL EDEMİYORUM!'
Diego Armando Maradona Sinagra, ''Çok kötü hissediyorum, sürekli uyumak istiyorum. Babam çok genç hayatını kaybetti. Bunu kabullenemiyorum, kabul edemiyorum! Ailesi ile birlikte geçireceği daha çok uzun yıllar vardı. Onu bu kadar erken kaybetmeyi kabul edemiyorum. Hayat böyle bir şey...'' dedi.
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'FUTBOL HAKKINDA HER ŞEYİ BİLİRDİ'
Babası gibi eski bir futbolcu olan ve teknik direktör olmak istediğini söyleyen Diego Armando Maradona Sinagra, ''Babamla her buluşmamızda futbol konuşurduk. Beraber maç izlerdik. Her futbolcuyu tanırdı ve maçlarda ne olacağını bilirdi. Onunla maç izlemek büyük zevkti.'' diye konuştu.
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'MESSI BENİ AĞLATTI'
Kariyeri boyunca sadece İtalya'da futbol oynayan Diego Armando Maradona Sinagra, ''Bence Barcelona dahil tüm kulüpler 10 numaralı formalarını emekli etmeliler. Messi'nin yaptığı hareket de çok hoştu. Messi'nin golden sonra yaptıkları beni ağlattı. Napoli'de Boca Juniors'ta yaşananlar da çok duygusaldı.'' ifadelerini kullandı.