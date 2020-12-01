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GeriFutbol Son Dakika | Maradona'nın hemşiresi korkunç gerçeği sonunda itiraf etti!
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 14:08 | 

Son Dakika | Maradona'nın hemşiresi korkunç gerçeği sonunda itiraf etti!

Maradona'nın hayatının kaybetmesinin ardından yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. Giderek büyüyen sır perdesinin odağındaki hemşire avukatı aracılığıyla konuştu.

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1KORKUNÇ GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ
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KORKUNÇ GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan vefatının ardından skandallar arka arkaya ortaya çıkıyor. 60 yaşındaki hayatını kaybeden Arjantinli ismin hemşiresi Gisela Madrid korkunç gerçeği itiraf etti. İşte yaşananlar...

2AMELİYAT SONRASI KARESİ SIZDI
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AMELİYAT SONRASI KARESİ SIZDI

İlk olarak, Maradona'nın vefatından önceki son ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque'nin, efsane isimle operasyon sonrası çektirdiği fotoğrafı paylaşması ailesini öfkelendirmişti. Ailesi, Maradona'nın bilinen son karesinin bir ameliyat pozu olmasına tepki göstermiş ve doktor Leopoldo Luque yaptığı yazılı açıklamayla özür dilemişti.

3NAAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
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NAAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Daha sonra ise Diego Maradona'nın defin işlemlerini gerçekleştiren Sepelios Pinier isimli özel şirket bünyesinde görevli 3 cenaze memuru, Arjantinli efsanenin tabutunu açarak naaşıyla fotoğraf çektirmişti. Apar topar görevlerine son verilen 3 çalışana ölüm tehditleri yağarken vatandaşlıklarının dahi tehlikede olduğu öne sürülmüştü.

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LARA'DAN OTOPSİ DİLEKÇESİ

Sürecin devamında, uzun yıllar Diego Maradona'nın oğlu olduğunu ispat etme savaşı veren 19 yaşındaki Santiago Lara, efsane futbolcunun cesedinin çıkarılıp otopsi yapılması için mahkemeye dilekçe vermişti. Lara açıklamasında, annesinin durumu ağırlaşmadan önce avukatlarına kendisinin Maradona'nın çocuğu olduğunu söylediğini belirterek, "Benim için maddiyat bir şey ifade etmiyor. Sadece kim olduğumu öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

5DOKTORUN OFİSİNE BASKIN
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DOKTORUN OFİSİNE BASKIN

Son olarak ise Arjantin polisi, Pazar günü sabah erken saatlerde "tıbbi ihmal" ve "kasten adam öldürme" suçlarından soruşturma açılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenleyerek her yeri didik didik aramıştı.

6YANLIŞ İLAÇ MI KULLANILDI
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YANLIŞ İLAÇ MI KULLANILDI?

Arama emrinin Maradona'nın kızları Dalma ve Giannina'nın ifadelerinde babalarının aldığı ilacın uygun olup olmadığının sorgulanmasının istemesinin ardından çıktığı belirtilmiş ve iddiaların hedefindeki doktor Leopoldo Luque evinde basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap vermişti.

7KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU
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KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

"Birisi bir günah keçisi bulmaya çalışıyor. Hepimiz Diego için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Diego'nun haplar ve alkolle ilgili sorunu vardı. Bir doktor değil, bir arkadaş olarak kendisini izin vermeyeceğim şekilde cezalandırdı. Diego en zor hastamdı. İstemezse hiçbir şey yapamazdın. Doktorlardan ve psikologlardan nefret ediyordu. Benim için farklıydı çünkü ona karşı dürüst oldum. O benim arkadaşımdı. Hastaneden ayrıldığında bir rehabilitasyon merkezine gitmesi gerekiyordu ama gitmek istemedi. Diego için herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek ve hayatını iyileştirmektir"

8AVUKATININ ŞÜPHELERİ DOĞRU ÇIKTI
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AVUKATININ ŞÜPHELERİ DOĞRU ÇIKTI

Polisin harekete geçmesinin bir diğer sebebi olarak Maradona'nın avukatı Matias Morla'nın, müvekkilinin ölümüne acil müdahale konusunda olası bir ihmal ihtimali sebebiyle üst düzey bir soruşturma talep etmesi gösterilmişti. Morla, efsane futbolcuya ölmeden önce 12 saat boyunca herhangi bir tıbbi kontrol yapılmadığını öne sürmüştü. Maradona'nın evinde kalan hemşire Gisela Madrid de bunun üzerine ilk ifadesinde kullandığı "Sabah 6.30'da onu kontrol ettiğini ve yatağında normal bir şekilde uyuyordu." sözlerinin yalan olduğunu itiraf etmişti.

9MEĞER O HAFTA DÜŞÜP YARALANMIŞ
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MEĞER O HAFTA DÜŞÜP YARALANMIŞ

Yalan beyanın ortaya çıkmasının ardından gözlerin çevrildiği Gisela Madrid, vefat sonrası verdiği ifadesi haricinde ilk kez konuştu. Skandalların odağındaki hemşire, avukatı aracılığıyla, Maradona'nın hayatını kaybettiği 25 Kasım Çarşamba gününden birkaç gün önce düştüğünü ve kafasından yaralandığını açıkladı. Gisela Madrid, "Öldüğü Çarşamba gününün olduğu hafta başında yere düştü ve kafasını vurdu. Ancak MR için ya da başka bir tedavi için kimse onu hastaneye götürmedi." diyerek tarihi bir itirafta bulundu.

103 GÜN BOYUNCA ODASINDA YALNIZ KALDI
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"3 GÜN BOYUNCA ODASINDA YALNIZ KALDI"

Hemşire Gisela Madrid'in avukat Rodolfo Baquè ise Maradona'nın bahsi geçen kazadan sonra 3 gün boyunca yalnız bırakıldığını savundu. Baque, "Maradona o dönem karar verebilecek durumda değildi. Düştükten sonra 3 gün boyunca odasında yalnız bırakıldı. Kimseyi görmeden, kimseden yardım almadan..." şeklinde konuştu.

11ODASINDA BAYAT SANDVİÇ BULUNMUŞTU
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ODASINDA BAYAT SANDVİÇ BULUNMUŞTU

Hemşire ve avukatının cephesinden gelen bu açıklamaların ardından akıllara Arjantin basının geçtiğimiz günlerde sızdırdığı bir haber geldi. Yerel basın, Maradona'nın baş ucunda yemesi için dilimlenmiş bayat sandviçler bulunduğunu yazmıştı. Odada ayrıca Reliveran ve Taural gibi birkaç mide ilacı da bulunduğu belirtilmişti.

12KALP KASI ZAYIFLAMIŞTI
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KALP KASI ZAYIFLAMIŞTI

Arjantin basını ayrıca alkol sorunları bulunan ve iyileşmekte olan kokain bağımlısı efsane futbolcunun akciğer ödemine neden olan kalp yetmezliği yaşadığını gün yüzüne çıkarmıştı. Maradona'nın kalp kasının zayıfladığı, kalbinin büyüdüğü için vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamadığı öne sürülmüştü.

13EVDEKİ ÇALIŞANLARA DAVA AÇILDI
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EVDEKİ ÇALIŞANLARA DAVA AÇILDI

Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili olarak evdeki çalışanlarına kişiyi terk etme ve görevi kötüye kullanma nedeniyle adam öldürme suçlarından dava açılmış bulunuyor.

14ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI
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ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Arjantinli efsaneye yapılan otopsinin ön raporunda eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği yer alıyordu.

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