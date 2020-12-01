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Son Dakika | Maradona'nın hemşiresi korkunç gerçeği sonunda itiraf etti!
KORKUNÇ GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ
Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan vefatının ardından skandallar arka arkaya ortaya çıkıyor. 60 yaşındaki hayatını kaybeden Arjantinli ismin hemşiresi Gisela Madrid korkunç gerçeği itiraf etti. İşte yaşananlar...
AMELİYAT SONRASI KARESİ SIZDI
İlk olarak, Maradona'nın vefatından önceki son ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque'nin, efsane isimle operasyon sonrası çektirdiği fotoğrafı paylaşması ailesini öfkelendirmişti. Ailesi, Maradona'nın bilinen son karesinin bir ameliyat pozu olmasına tepki göstermiş ve doktor Leopoldo Luque yaptığı yazılı açıklamayla özür dilemişti.
NAAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Daha sonra ise Diego Maradona'nın defin işlemlerini gerçekleştiren Sepelios Pinier isimli özel şirket bünyesinde görevli 3 cenaze memuru, Arjantinli efsanenin tabutunu açarak naaşıyla fotoğraf çektirmişti. Apar topar görevlerine son verilen 3 çalışana ölüm tehditleri yağarken vatandaşlıklarının dahi tehlikede olduğu öne sürülmüştü.
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