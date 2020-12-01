Son Dakika | Maradona'nın hemşiresi korkunç gerçeği sonunda itiraf etti!

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU "Birisi bir günah keçisi bulmaya çalışıyor. Hepimiz Diego için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Diego'nun haplar ve alkolle ilgili sorunu vardı. Bir doktor değil, bir arkadaş olarak kendisini izin vermeyeceğim şekilde cezalandırdı. Diego en zor hastamdı. İstemezse hiçbir şey yapamazdın. Doktorlardan ve psikologlardan nefret ediyordu. Benim için farklıydı çünkü ona karşı dürüst oldum. O benim arkadaşımdı. Hastaneden ayrıldığında bir rehabilitasyon merkezine gitmesi gerekiyordu ama gitmek istemedi. Diego için herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek ve hayatını iyileştirmektir"