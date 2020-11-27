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Hürriyet
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Spor Arena Dış Haberler - Barlas Ateşli
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 10:10 | 

Son Dakika | Maradona'nın cenazesine saygısızlık! Skandal görüntüler ortaya çıktı...

Diego Armando Maradona'nın vefatının ardından yaşanan defin işlemleri sürecine akılalmaz bir skandala imza atıldı. Cenaze evi çalışanlarının, Arjantinli efsanenin naaşıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Futbol tarihinin en özel isimlerinden Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin vefatının ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor.

2İLK KRİZ BU FOTOĞRAFLA ÇIKTI
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İLK KRİZ BU FOTOĞRAFLA ÇIKTI

60 yaşında aramızdan ayrılan Maradona'nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque, operasyonun başarılı geçmesinin ardından Arjantinli efsane ile bu hatıra fotoğrafını çektirmişti.

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AMELİYAT POZU ÖFKELENDİRDİ

Leopoldo Luque, Maradona ile ameliyattan sonra çekildiği bu fotoğrafı yakın çevresiyle paylaşmış ve o görüntü basına sızmıştı. O günden vefatına kadar yeni bir fotoğrafının sızmamış olması yeni bir tartışma konusu yaratmıştı.

4AİLESİ RAHATSIZ OLDU
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AİLESİ RAHATSIZ OLDU

Arjantinli efsanesinin ailesi, Maradona'nın söz konusu fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle doktor Leopoldo Luque'ye tepki göstermişti. Aile, Maradona'nın bilinen son fotoğrafının bir ameliyat pozu olarak tarihe geçmesinden rahatsız olmuştu.

5HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
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HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan bu fotoğraf krizinin ardından ölüm haberini dünyaya ilk duyuran Clarin Gazetesi'ne konuşan doktor Leopoldo Luque, fotoğrafı çektirirken ve sonrasında paylaşırken Maradona'dan izin aldığını ifade etmişti.

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"Bu fotoğrafın herkes tarafından iyi karşılanacağını düşünmüştüm ancak böyle olmadı. Bu fotoğrafı paylaşmamın yersiz ve uygunsuz olduğunu düşünenlerden, yaşananlardan zarar gören ve üzülen herkesten özür diliyorum."

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"İzin konusunu gelince; Diego'nun bu fotoğraftan haberi vardı. Kendi başıma aldığım ve uyguladığım bir karar değildi. Fotoğrafın yaratacağı manevi etkiyi tahmin edemedim. Son olarak altını çizmek istiyorum ki, bu davranışımdan dolayı üzülen herkesten büyük özür dilerim."

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"Diego ile birçok fotoğrafımız var. Benim onunla çekilmek istediğimden çok o benimle çekilmek istiyordu neredeyse. Tabii ki bunu bir jest, bir kibarlık olarak yapıyordu. Ne zaman bir muayeneye gelse ya da profesyonel birlikteliğimiz olsa 'gel de bir fotoğraf çekilelim' derdi."

9YENİ SKANDAL PATLAK VERDİ
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YENİ SKANDAL PATLAK VERDİ

Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin hemen ardından yaşanan bu fotoğraf krizi bu kez çok farklı bir boyuta ulaştı. Arjantinli efsanenin defin işlerinden sorumlu bir görevlinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı.

10NAAŞIYLA POZ VERMİŞLER
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NAAŞIYLA POZ VERMİŞLER

Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktı.

11NAKİL İŞLEMLERİNDE GÖREV ALMIŞ
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NAKİL İŞLEMLERİNDE GÖREV ALMIŞ

Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verildi.

12ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
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ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina'ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi.

13TAŞERON ÇALIŞAN İDDİASI
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TAŞERON ÇALIŞAN İDDİASI

Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Picon, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söyledi.

14FİRMADAN İLK AÇIKLAMA
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FİRMADAN İLK AÇIKLAMA

"Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar."

15AVUKATI SERT ÇIKTI
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AVUKATI SERT ÇIKTI

Öte yandan Maradona ailesini avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülere dair olaya müdahil olan kişiler hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

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"Bu fotoğrafta gördüğünüz adam Diego Molina. Fotoğraf skandalının arkasındaki kişi. Kendisi Pinier'de cenazelerden sorumlu yetkili kişi konumunda. Arkadaşıma ve müvekkilime yaptığı bu iğrençliğin bedelini ödeyene kadar bana dinlenmek yok. "

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