Spor Arena Dış Haberler - Barlas Ateşli
Son Dakika | Maradona'nın cenazesine saygısızlık! Skandal görüntüler ortaya çıktı...
Diego Armando Maradona'nın vefatının ardından yaşanan defin işlemleri sürecine akılalmaz bir skandala imza atıldı. Cenaze evi çalışanlarının, Arjantinli efsanenin naaşıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.
SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Futbol tarihinin en özel isimlerinden Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin vefatının ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor.
3