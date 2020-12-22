Son Dakika | Maradona'nın 30 yıllık doktorundan şoke eden iddia! İntihar ve...

Daha sonra ise Maradona'nın naaşıyla selfie çektiren Diego Molina isimli cenaze görevlisinin gasp ve cinsel taciz suçlarından iki ayrı sabıkası olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak da efsane futbolcunun muhasebecisi olan Andrea Trimarchi'nin kardeşi Maximiliano Trimarchi'nin ölüm günü Maradona'nın evinde olduğu ancak bu gerçeğin günlerce polisten gizlendiği gün yüzüne çıkmıştı.