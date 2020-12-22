Son Dakika | Maradona'nın 30 yıllık doktorundan şoke eden iddia! İntihar ve...
Geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybederek 60 yaşında aramızdan ayrılan Diego Armando Maradona'nın 30 yıllık kişisel doktorundan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.
Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından sular durulmuyor. Arjantinli efsanenin hayatını kaybetmesinin sonrasında yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Ölümünün ardındaki sır perdesi artık aralanmak üzere...
Daha sonra ise Maradona'nın naaşıyla selfie çektiren Diego Molina isimli cenaze görevlisinin gasp ve cinsel taciz suçlarından iki ayrı sabıkası olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak da efsane futbolcunun muhasebecisi olan Andrea Trimarchi'nin kardeşi Maximiliano Trimarchi'nin ölüm günü Maradona'nın evinde olduğu ancak bu gerçeğin günlerce polisten gizlendiği gün yüzüne çıkmıştı.
Şimdi ise Arjantinli efsanesinin eski doktoru Alfredo Cahe, Diego Armando Maradona'nın ölümünün bir tür intihar olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. 1977 - 2007 yılları arasında Maradona'nın doktorluğunu üstlenen Alfredo Cahe, eski hastasının son dönemde depresyona girmiş olabileceğine dikkati çekti.
Arjantin'de yayın yapan bir radyoya konuşan Alfredo Cahe, Maradona'nın son geçirdiği ameliyattan sonra depresyon sebebiyle yemeden içmeden kesilmiş olabileceğinin altını çizerek, "Bana sıradan bir kalp krizi ve normal bir ölüm gibi gelmiyor. Diego artık hayattan yorulmuştu. Tüm bu belirtiler intiharı işaret ediyor." dedi.
Söz konusu kazanın ardından tedavi sürecinde hastasıyla bir dizi özel görüşme gerçekleştirdiğini iddia eden Alfredo Cahe, Maradona'ya "İntihar etmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yönelttiğini ve "Belki bir gün olur, bilemiyorum..." cevabını aldığını anlattı.
Deneyimli doktor, "Bana sorarsanız ortada ihmalkarlık, dikkatsizlik ve tecrübesizlik var. Klinikte iken sağlık durumunun sürekli gözlemlendiğini görmedim. Periyodik bir bakım tablosu yoktu. Devamlılık arz eden bir evde bakım planı yapılmamıştı." dedi.
Arjantinli doktor ayrıca Maradona'nın kız arkadaşlarından biri olan Veronica'nın kendisine gelerek, sevgilisinin intihara meyilli olduğunu anlattığını aktardı.
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