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GeriFutbol Son Dakika | Manchester United - Başakşehir sonrası Deniz Türüç bombası! Edin Visca ve 20 milyon euro...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 08:32 | 

Son Dakika | Manchester United - Başakşehir sonrası Deniz Türüç bombası! Edin Visca ve 20 milyon euro...

Medipol Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, Manchester United'a attığı tarihi frikik golüyle maçın önüne geçti.

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1GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ
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GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Geceye damga vuran isim Medipol Başakşehir'den Deniz Türüç oldu.

2OLD TRAFFORDDA SİFTAH YAPTI
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OLD TRAFFORD'DA SİFTAH YAPTI

Medipol Başakşehir'in, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Manchester United'a attı.

3İLK GOLÜNÜ ATTI
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İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında kazanılan frikiği kullanmak için topun başına geçen Deniz Türüç'ün şutunu kaleci De Gea çizgiyi geçtikten sonra çeldi. Hakem gol çizgisi teknolojisiyle gelen uyarı sonrasında gol kararını verdi.

4RIBERYDEN SONRA TARİHE GEÇTİ
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RIBERY'DEN SONRA TARİHE GEÇTİ

Mart 2010’dan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a frikik golü atan ilk oyuncu Deniz Türüç oldu. Deniz Türüç'ten önce bunu başaran son isim Franck Ribery olmuştu.

5MAÇTAN SONRA NELER DEDİ
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MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Old Trafford'dasın, Manchester United'a karşı oynuyorsun. İlk maçı kazanmak da bize belli zorluklar getirdi. Bu maçı bir rövanş olarak gördüler. Mağlubiyet için üzgünüz, ama ikinci yarıdaki oyun bize umut verdi. Biz Türkiye'yi gururlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip kapanmıyoruz. Leipzig'e, Paris'e, MANU'ya karşı iyi oynadık. Biz kimseden korkmuyoruz."

6SOSYAL MEDYA YIKILDI
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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Hem milli takımda hem de Medipol Başakşehir'deki yükselen performansını Manchester United karşısında attığı tarihi golle süsleyen Deniz Türüç, sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan isimlerinden oldu.

7EDIN VISCA TAKASI GÖNDERMELERİ
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EDIN VISCA TAKASI GÖNDERMELERİ

Geçtiğimiz günlerde, sezon sonunda Edin Visca ile takas edileceği yönünde transfer söylentileri çıkan Deniz Türüç hakkında sosyal medya platformlarında birbirinden renkli paylaşımlarda bulunuldu.

8FİYATI BİLE BELİRLENDİ...
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FİYATI BİLE BELİRLENDİ...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi alan Lazio'ya da mesaj gönderen Fenerbahçeli taraftarlar, 27 yaşındaki tecrübeli golcünün fiyatını dahi belirledi. İşte gecenin en çok konuşulan Deniz Türüç paylaşımları...

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