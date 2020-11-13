Son Dakika | Kuzey Makedonya tarihinde bir ilk! Hayali gerçeğe dönüştürdüler...

ELJİF ELMAS 90 DAKİKA SÜRE ALDI Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti alan Kuzey Makedonya'nın galip geldiği bu önemli maçta bir dönem Fenerbahçe forması giyen günümüzde Napoli'de oynayan Eljif Elmas da 90 dakika görev yaptı.