Son Dakika | Kuzey Makedonya tarihinde bir ilk! Hayali gerçeğe dönüştürdüler...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak son takımların belli olduğu play-off finalleri dört maçla tamamlandı.Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi. 110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.Euro 2020 Avrupa Şampiyonası play-off final maçında Kuzey Makedonya, Gürcistan'ı 1-0 yendi ve tarih yazdı. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü eski Galatasaraylı Goran Pandev attı.Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti alan Kuzey Makedonya'nın galip geldiği bu önemli maçta bir dönem Fenerbahçe forması giyen günümüzde Napoli'de oynayan Eljif Elmas da 90 dakika görev yaptı.Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.