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GeriFutbol Son Dakika | Kuzey Makedonya tarihinde bir ilk! Hayali gerçeğe dönüştürdüler...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 08:34 | 

Son Dakika | Kuzey Makedonya tarihinde bir ilk! Hayali gerçeğe dönüştürdüler...

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası play-off finallerinde gecenin maçı nefesleri kesti.

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1GECEYE DAMGA VURDU
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GECEYE DAMGA VURDU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak son takımların belli olduğu play-off finalleri dört maçla tamamlandı.

2MACARİSTAN VİZEYİ KAPTI
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MACARİSTAN VİZEYİ KAPTI

Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.

3TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
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TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

4F GRUBU
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F GRUBU

Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.

5KENDİ KALESİNE ATTI
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KENDİ KALESİNE ATTI

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.

6SLOVAKYA 110DA GÜLDÜ
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SLOVAKYA 110'DA GÜLDÜ

110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.

7E GRUBU
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E GRUBU

E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.

8İSKOÇYA GERİ DÜŞTÜ AMA
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İSKOÇYA GERİ DÜŞTÜ AMA

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

923 YIL SONRA BİR İLK
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23 YIL SONRA BİR İLK

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.

10D GRUBU
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D GRUBU

İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.

11PANDEV BİLETİ GETİRDİ
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PANDEV BİLETİ GETİRDİ

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası play-off final maçında Kuzey Makedonya, Gürcistan'ı 1-0 yendi ve tarih yazdı. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü eski Galatasaraylı Goran Pandev attı.

12ELJİF ELMAS 90 DAKİKA SÜRE ALDI
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ELJİF ELMAS 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti alan Kuzey Makedonya'nın galip geldiği bu önemli maçta bir dönem Fenerbahçe forması giyen günümüzde Napoli'de oynayan Eljif Elmas da 90 dakika görev yaptı.

13TARİHTE BİR İLK
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TARİHTE BİR İLK

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

142021 YAZINA ERTELENDİ
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2021 YAZINA ERTELENDİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

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