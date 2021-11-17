Son Dakika: Madagaskar - Tanzanya maçı öncesi skandal! Ordu, futbolcuları rehin aldı... Mbawana Samatta hayatının şokunu yaşadı...
Madagaskar Ordusu askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Otelde rehin alınanlar arasında Eski Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta'nın da olduğu ortaya çıktı. İşte saniye saniye o anlar...
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Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olan Mbawana Samatta, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için gittiği milli takımda hayatının şokunu yaşadı.
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Milli takım kafilesiyle birlikte Madagaskar müsabakası için bu ülkeye giden Tanzanyalı futbolcu, 14 Kasım'da oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan skandalla sarsıldı.
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Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesinde silahlı Madagaskar ordusunun askerlerinin, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenlediği ortaya çıktı.
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Madagaskar Ordusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin sebebinin Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi.
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Virüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlerde ise Madagaskar Ordusu'nun iddiaları yalanlanarak, ülkeye dönen deneyimli oyuncunun koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.
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NE OLDUYSA UÇAKTA OLDU...
Tanzanya'dan ayrılırken prosedür gereği koronavirüs testi yaptıran kafilede tüm futbolcuların testi negatif çıktı. Ancak Madagaskar'a özel jetle iniş yaptıları havalimanında uçaktan inmelerine izin verilmedi.
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Uçakta yapılan testlerde ise üç futbolcunun pozitif olduğu öne sürüldü. Madagaskarlı yetkililerin yaptığı testlerde üç ismin pozitif çıkmasına şaşıran Tanzanya kafilesi, kendi testlerinden tekrar uyguladı ve tüm futbolcular negatif çıktı.
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Sürecin devamında Tanzanya kafilesinin konakladığı otele gelen Madagaskar ordusu, pozitif olduğunu iddia ettikleri oyuncuların maça çıkmasına izin vermedi. Silahlı askerler, koridorda ve oyuncuların odalarının önünde nöbet tuttu.
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Tanzanya Futbol Federasyonu, o anların görüntülerini paylaştı ve konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.
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Federasyondan yapılan söz konusu açıklamada, "Askerler, Tanzanya Milli Takımı'nın konakladığı otele baskın düzenleyerek maç öncesinde oyuncuların odalarının önünde silahla beklediler. Ordu, kafilede coronavirüs taşıyan futbolcu olduğunu iddia ediyor." denildi.
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1-1 eşitlikle sona eren müsabaka sonrasında Ordu'nun otelden ayrılmasıyla Tanzanya kafilesi serbest kaldı. 15 Kasım tarihinde ise tüm kafile ülkeden ayrılarak oyuncular evlerine ulaştı.