Son Dakika: Madagaskar - Tanzanya maçı öncesi skandal! Ordu, futbolcuları rehin aldı... Mbawana Samatta hayatının şokunu yaşadı...

Uçakta yapılan testlerde ise üç futbolcunun pozitif olduğu öne sürüldü. Madagaskarlı yetkililerin yaptığı testlerde üç ismin pozitif çıkmasına şaşıran Tanzanya kafilesi, kendi testlerinden tekrar uyguladı ve tüm futbolcular negatif çıktı.