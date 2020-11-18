Son Dakika | Macaristan - Türkiye maçına saatler kala flaş gelişme! Herkes bunu konuşuyor...
A Millî Takımımız, Puskas Arena'da bu akşam Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde nefesler tutuldu.
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NEFESLER TUTULDU
A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında bugün Macaristan ile karşılaşacak. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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SLOVAK HAKEM
Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.
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İŞTE SON DURUM
Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.
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EKSİKLER ÇOK
Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek.
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BURAK YILMAZ OYNAYABİLİR
Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak. Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.
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TÜRKİYE - MACARİSTAN REKABETİ
İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.
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CORONA ŞOKU
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mızın ile karşılaşacak Macaristan'da koronavirüsü şoku yaşanıyor. Macaristan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Dominik Szoboszlai koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
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TAM 4 FORMA GİYEMEYECEK
Macaristan'da Türkiye maçı öncesi yaşanan kadro sıkıntısı giderek derinleşiyor. Ev sahibi takımda Peter Gulacsi, Willi Orban sakatlıkları, Roland Sallai ve Dominik Szoboszlai ise koronavirüs protokolleri gereğince forma giyemeyecek.
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KADRONUN YÜZDE 73'Ü BU AKŞAM YOK
Toplam kadro değeri 70.5 milyon euro olan Macaristan'da bu 4 futbolcunun değeri 51.5 milyon euroya denk geliyor. Bu rakam, Macaristan'ın yaklaşık %73'ünün Türkiye karşısında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
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A LİGİ'NE YÜKSELME ŞANSI!
A milli futbol takımımız, bu akşam Macaristan'ı mağlup eder ve Rusya da Sırbistan karşısında puan kaybederse grubu lider tamamlayıp UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme hakkı elde edeceğiz.
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RUSYA'YA ÜSTÜNÜZ
Rusya'nın Sırbistan ile berabere kalması durumunda oluşan tablo da bize yetiyor. Zira ikili averajda Rusya'ya karşı üstünlüğümüz bulunuyor. (1-1 ve 3-2)
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C LİGİ'NE DÜŞME İHTİMALİ
Bu akşama dair en kötü senaryo ise A milli futbol takımımızın, Macaristan'a mağlup olması ve Sırbistan'ın Rusya'yı devirmesi.
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SIRBİSTAN ÖNÜMÜZE GEÇİYOR
Bu durumda Sırbistan, ay yıldızlı ekibimizle puanını eşitliyor (6) ve ikili averajda deplasman golü avantajıyla önümüze geçiyor. (2-2, 0-0)
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B LİGİ SENARYOSU
Bu akşam Macaristan karşısında alıcağımız beraberlikte ise grubu 3. sırada tamamlayacağız.
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YERİMİZİ KORUYORUZ
Bu durumda ne bir üst lige yükseleceğiz ne de bir alt lige düşeceğiz.
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DİĞER SONUÇLARDA B LİGİ'NDEYİZ
Yukarıda bahsi geçen sonuçlar haricinde alınacak her sonuçta da B Ligi'nde kalacağız.
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MUHTEMEL 11'LER
Türkiye XI: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz. Macaristan XI: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Siger, Holender, Kalmar, Gyurcso, Nikolic