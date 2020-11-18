Son Dakika | Macaristan - Türkiye maçına saatler kala flaş gelişme! Herkes bunu konuşuyor...

TÜRKİYE - MACARİSTAN REKABETİ İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.