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GeriFutbol Son Dakika | Macaristan - Türkiye maçına saatler kala flaş gelişme! Herkes bunu konuşuyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 15:37 | 

Son Dakika | Macaristan - Türkiye maçına saatler kala flaş gelişme! Herkes bunu konuşuyor...

A Millî Takımımız, Puskas Arena'da bu akşam Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde nefesler tutuldu.

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1NEFESLER TUTULDU
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NEFESLER TUTULDU

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında bugün Macaristan ile karşılaşacak. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

2SLOVAK HAKEM
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SLOVAK HAKEM

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

3İŞTE SON DURUM
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İŞTE SON DURUM

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

4EKSİKLER ÇOK
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EKSİKLER ÇOK

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek.

5BURAK YILMAZ OYNAYABİLİR
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BURAK YILMAZ OYNAYABİLİR

Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak. Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.

6TÜRKİYE - MACARİSTAN REKABETİ
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TÜRKİYE - MACARİSTAN REKABETİ

İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

7CORONA ŞOKU
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CORONA ŞOKU

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mızın ile karşılaşacak Macaristan'da koronavirüsü şoku yaşanıyor. Macaristan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Dominik Szoboszlai koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

8TAM 4 FORMA GİYEMEYECEK
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TAM 4 FORMA GİYEMEYECEK

Macaristan'da Türkiye maçı öncesi yaşanan kadro sıkıntısı giderek derinleşiyor. Ev sahibi takımda Peter Gulacsi, Willi Orban sakatlıkları, Roland Sallai ve Dominik Szoboszlai ise koronavirüs protokolleri gereğince forma giyemeyecek.

9KADRONUN YÜZDE 73Ü BU AKŞAM YOK
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KADRONUN YÜZDE 73'Ü BU AKŞAM YOK

Toplam kadro değeri 70.5 milyon euro olan Macaristan'da bu 4 futbolcunun değeri 51.5 milyon euroya denk geliyor. Bu rakam, Macaristan'ın yaklaşık %73'ünün Türkiye karşısında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

10A LİGİNE YÜKSELME ŞANSI
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A LİGİ'NE YÜKSELME ŞANSI!

A milli futbol takımımız, bu akşam Macaristan'ı mağlup eder ve Rusya da Sırbistan karşısında puan kaybederse grubu lider tamamlayıp UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme hakkı elde edeceğiz.

11RUSYAYA ÜSTÜNÜZ
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RUSYA'YA ÜSTÜNÜZ

Rusya'nın Sırbistan ile berabere kalması durumunda oluşan tablo da bize yetiyor. Zira ikili averajda Rusya'ya karşı üstünlüğümüz bulunuyor. (1-1 ve 3-2)

12C LİGİNE DÜŞME İHTİMALİ
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C LİGİ'NE DÜŞME İHTİMALİ

Bu akşama dair en kötü senaryo ise A milli futbol takımımızın, Macaristan'a mağlup olması ve Sırbistan'ın Rusya'yı devirmesi.

13SIRBİSTAN ÖNÜMÜZE GEÇİYOR
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SIRBİSTAN ÖNÜMÜZE GEÇİYOR

Bu durumda Sırbistan, ay yıldızlı ekibimizle puanını eşitliyor (6) ve ikili averajda deplasman golü avantajıyla önümüze geçiyor. (2-2, 0-0)

14B LİGİ SENARYOSU
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B LİGİ SENARYOSU

Bu akşam Macaristan karşısında alıcağımız beraberlikte ise grubu 3. sırada tamamlayacağız.

15YERİMİZİ KORUYORUZ
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YERİMİZİ KORUYORUZ

Bu durumda ne bir üst lige yükseleceğiz ne de bir alt lige düşeceğiz.

16DİĞER SONUÇLARDA B LİGİNDEYİZ
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DİĞER SONUÇLARDA B LİGİ'NDEYİZ

Yukarıda bahsi geçen sonuçlar haricinde alınacak her sonuçta da B Ligi'nde kalacağız.

17MUHTEMEL 11LER
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MUHTEMEL 11'LER

Türkiye XI: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
Macaristan XI: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Siger, Holender, Kalmar, Gyurcso, Nikolic

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