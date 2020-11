Son Dakika | Macaristan mağlubiyetinin ardından mesaj bombası! Maçtan sonra açıkladı...

Geriden gelirken ekstra işler yapmak bizi yorar hale geldi. Bizim oyuncularımızın oyun aklı ve oyun şekli belli olmalıydı. Hep reaksiyon vererek oynadık. Macaristan'a karşı reaksiyon da veremedik. Fatih Terim der ki; 'Atılan her gol, yenilen her gol Milli Takım seviyesinde çok önemlidir.' Sırbistan maçındaki 2-2 nedeniyle son sırada kaldık. İşte atılan ve yenilen her gol bu yüzden önemli.