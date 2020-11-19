Son Dakika | Macaristan mağlubiyeti sonrası olay oldu! Aykut Kocaman...

MAÇIN ARDINDAN NE DEDİ? Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık. Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk ve sonra oyunu ele geçirdik. Ancak istediğimiz pozisyonlar bulamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi" dedi.