Son Dakika | Macaristan mağlubiyeti sonrası olay oldu! Aykut Kocaman...
A Milli Takımımız, Macaristan'a 2-0 mağlup olarak grubu son sırada bitirdi ve UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. Maçın ardından olay oldu...
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KÜME DÜŞTÜK!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile kozlarını paylaştı. Milliler, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.
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MACARİSTAN YÜKSELDİ
Puskas Arena'da 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada Varga'nın attığı gollerle ay yıldızlı ekibimizi 2-0 mağlup eden ve bu skorla 3 puanı alarak grubu 11 puanla zirvede tamamlayan Macaristan ise A Ligi'ne yükseldi.
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2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF'U İÇİN FIRSAT TEPTİK
A Milli Takımımız, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 mağlup etmesi sebebiyle kazanması halinde A Ligi'ne yükseleceği mücadeleyi kaybederek 6 puanla son sırada kaldı ve 2022 Dünya Kupası play-off hakkı için tarihi bir fırsat tepti.
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İKİLİ AVERAJLA SIRBİSTAN YÜKSELDİ
Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 gibi farklı skorla devirdi. Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.
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ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Macaristan karşısında alınan beklenmedik mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
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MAÇIN ARDINDAN NE DEDİ?
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık. Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk ve sonra oyunu ele geçirdik. Ancak istediğimiz pozisyonlar bulamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi" dedi.
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DEĞİŞİKLİK YORUMLARI
Macaristan'a 2-0 mağlup olarak 2022 Dünya Kupası için play-off oynama hakkı şansını elinden kaçıran milli takımda değişikliğe ihtiyaç olduğu yorumları yapıldı.
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AYKUT KOCAMAN MESAJLARI
Sosyal medya kullanıcıları, bugünlerde takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın milli takım için doğru aday olduğu yönünde binlerce paylaşımda bulundu.
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SOSYAL MEDYA YIKILDI
Geçtiğimiz günlerde ismi Kasımpaşa, Kayserispor ve Antalyaspor ile anılan deneyimli teknik adam, pandemi süreci bitene kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etmişti.
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PANDEMİ BİTENE KADAR DİNLENECEK
"Bu dönemde bir çok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla da kamuoyunu bilgilendirmiş olalım."
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MİLLİ TAKIMA AÇIK KAPI
2018 yılında o dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmış ve burada milli takıma açık kapı bırakmıştı.
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"İNKAR EDEMEM"
"Her ülkede çalışan insanın Milli Takım son hedefidir. Nihai hedeflerden biridir. Hem oynarken formayı giymek hem çalıştırıcılık yaparken Milli Takım çalıştırıcı olabilmek burada olan herkesin kutsal görevidir. Her Türk antrenör gibi Milli Takım'da görev almayı istiyorum. İnkâr etmenin gereği yok. Her antrenörün bu konuda beklentisi vardır."
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"MİLLİ GÖREV BAŞKA BİR SEVİYEDİR"
Aykut Kocaman aynı yılın son dönemlerinde ise Konyaspor'un başındayken bu arzusunu yenilemiş ve "Milli görev başka bir seviyedir. Orası başka bir temsil yeridir. Burası başka bir temsil yeridir. Eğer böyle bir şey düşünülürse, bu başka türlü formatlanabilir. " demişti.
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İşte Macaristan 2-0 Türkiye maçının ardından yapılan Aykut Kocaman paylaşımları...