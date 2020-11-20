Son Dakika | Macaristan maçından sonra ortaya çıkan acı gerçek! "Maç öncesi 3 gün..."
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 2-0 mağlup olarak küme düşmemizim yankıları sürüyor. Karşılaşmanın ardından acı tablo ortaya çıktı...
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ADİL DEMİRÇUBUK
Kulüpler bazında 30 yıl geriye giden Türk futbolu, milli takımlar düzeyinde de alarm veriyor. Ay yıldızlı ekibimiz, üst üste 2. kez UEFA Uluslar Ligi’nde grubunu son sırada tamamlayarak C Ligi’ne düştü.
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Geçen yıl format değişikliği yapılarak küme düşmenin kaldırılmasının ardından B Ligi’nde kalan milli takım, bu kez düşmekten kurtulamadı. Macaristan, Rusya ve Sırbistan’ın bulunduğu 3. Grup’ta oynadığı 6 maçta 6 puan toplayan Şenol Güneş’in talebeleri, aynı puana sahip Sırbistan’a ikili averajda geçilince son sıraya geriledi.
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AVRUPA'NIN EN PAHALI 15. MİLLİ TAKIMI
Bu başarısızlığın en üzücü tarafı, ay yıldızlı ekibimizin, ‘piyasa değeri’ yönünden Avrupa’nın en pahalı 15’inci milli takımı olması. Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 197.4 milyon Euro olan A Milli Takım, gelecek sezon mücadele edeceği C Ligi’nin de ‘açık ara’ en pahalı kadrosuna sahip.
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Piyasa değeri sıralamasında bize en yakın ülkeler Slovakya’dan 83 milyon, Yunanistan’dan 97 milyon Euro daha pahalı oyunculara sahip olmak bir yandan gurur veriyor olsa da, böylesine pahalı bir takımın Avrupa’nın 3. ligine düşmüş olması büyük hayal kırıklığı.
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2. VE 3. LİG'DE BİLE ZOR OYNUYORLAR
Gelecek yıl bize rakip olacak ülkeler arasında öyle takımlar var ki, bırakın Türkiye Süper Ligi’ni, 2. ve 3. liglerde dahi oynamaları zor. Birkaç örnek verecek olursak; Cebelitarık’ta bütün takımın değeri sadece 750 bin Euro. Faroe Adaları’nın ise 5 milyon Euro.
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Başka bir deyişle 40 milyon Euro’luk Çağlar Söyüncü, 30 milyon Euro’luk Hakan Çalhanoğlu, 29 milyon Euro’luk Ozan Kabak, futbolu ikinci iş olarak yapan yarı profesyonel oyunculara karşı oynayacak. Gel de üzülme, kahrolma...
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C LİGİ'NİN KADRO DEĞERLERİ
TÜRKiYE 197.4 milyon € , Slovakya 114.7 milyon € , Yunanistan 77.9 milyon € , Kosova 58.9 milyon € , Kuzey İrlanda 47.8 milyon € , K.Makedonya 43.08 milyon € , Gürcistan 31.33 milyon € , Bulgaristan 23.2 milyon € , Kazakistan* 21.2 milyon € , Güney Kıbrıs* 15.35 milyon € , Lüksemburg 13.25 milyon € , Azerbaycan 12.85 milyon € , Moldova* 12.3 milyon € Belarus 11.4 milyon € , Estonya* 7.98 milyon € , Litvanya 7.7 milyon € , Faroe Adaları 5.03 milyon € , Cebelitarık 0.75 milyon €
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UĞUR MELEKE: DİBE VURMAMIZIN 5 BÜYÜK NEDENİ?
Evet, Uluslar Ligi’nde küme düşmek dünyanın sonu değil. Zaten pandemi sürecinde UEFA’nın bu Uluslar Ligi’ni kutsal bir turnuvaymışçasına korumasını da anlamsız buluyorum. Ancak bizim meselemiz küme düşmek değil. Gerilemek... Hem oyun, hem mantalite, hem de sonuç anlamında geriye gitmek. Ve Dünya Kupası elemelerine beş, EURO 2020’ye sekiz ay kala çok kötü sinyaller veriyor olmamız.
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HAZIRLIK MAÇLARI ZARAR VERDİ
Her milli maç arasında pazartesiden cumaya zaten kabaca 12 boş günü var futbolcuların. Ve enteresandır bu 12 güne herkes ısrarla 3 maç sığdırmaya çalışıyor. Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin gerçekten geniş bir oyuncu havuzları var ve bu üç müsabakalık fikstürü kaldırabilirler. Ancak biz kaldıramıyoruz. Almanya ve Hırvatistan maçlarından biz bir şey kazanmadık, aksine kaybettik.
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Zaten büyük baskılar altında oynadığı kulübünden ulusal takıma katılan sporcuyu çarşamba-pazar-çarşamba şeklinde 8 günde 3 maç yaptırmak bizim için doz aşırı. Zaten dikkat ederseniz bu 3 maçlık sürece genelde büyük umutlarla giriyoruz. İlk maç sonunda manşetler “Biz bitti demeden bitmez” filan tadında oluyor. İkinci müsabakalarda fena olmayan sonuçlar alıyoruz. Üçüncü müsabakalarda çakılıyoruz.
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KADRO İSTİKRARSIZLIĞI
Süper bir EURO 2020 eleme grubu süreci geçirdik. Sadece iki maçta gol yedik ve ciddi bir kadro istikrarı yakaladık. Ancak ne olduysa pandemiden sonra oldu ve tekrar eski alışkanlıklara döndük. Şu anda yine milli takımın ideal 11’ini ve ideal dizilişini tam olarak bilemediğimiz bir döneme giriyoruz üzülerek. Macaristan maçı esame listesi elimize ulaştığında bir saat boyunca dizilişimizin ne olduğunu bulmaya çalıştık:
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Acaba İrfan Can mı sol açık oynayacaktı? Çift santrfor mu çıkıyorduk? Hakan kanatta mı, merkezde miydi? Saat 22.45 oldu, maç başladı ve acı gerçekle karşılaştık. Milli takım daha önce hiç oynamadığı bir 4-1-2-1-2 ile (yani karo orta sahalı, kanatsız 4-4-2 ile) sahadaydı. Yılın en kritik maçına çıkıyorsun, bir galibiyetle bütün toz dumanı temizleme ve mükemmel bir ruh haline geçme fırsatın var. Ama sezonun en önemli müsabakasına daha önce hiç denemediğin, maceracı bir dizilişle çıkıyorsun. Akıl almaz...
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RAKİP ANALİZİ SAĞLIKLI YAPILMIYOR
Uluslar Ligi B3 grubunun yüksek bütçeli iki devi Sırbistan ve Türkiye idi. Averajla kümede kalma savaşı verdiler. Düşük bütçeli iki mütevazı kadro Rusya ve Macaristan’sa taktik dersi okuttular bize! Rusya bize karşı ilk maçta Dzyuba’yı derinde oyun kurucu gibi kullandı.
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Çare bulamadık. Cherchesov’un elinde ikinci maçta Artem Dzyuba yoktu, bu kez savunmamıza önde baskı yaptı. Yine çaresiz kaldık! 11’e 11’ken bizi zor durumlara düşürdüler. 11’e 10’ken bile maçı çevirebilecek fırsatları yakaladılar. Altı maç boyunca oynadığımız her rakibi hayatımızda ilk kez izliyor gibiydik sanki!
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MAÇ ÖNCESİ 3 GÜNDE NE ÇALIŞTIK?
Macaristan'a karşı oynadığımız iki maçta da durum çok farklı değildi. 77 gün önce Sivas’ta oynadığımız ilk maçta orta sahayı yürüyerek geçmişlerdi. İki buçuk ay sonra Puskas Arena’da da durum farksızdı. Ruslar’ın oyun kurmamıza izin vermemesine çare olarak Şenol Güneş, Mahmut’u bir ön stoper gibi konumlandırmış.
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Mahmut stoperlerin arasına girerek oyun kuramama sorunumuzu çözmeye çalıştı. Ancak öyle bir orta saha kurgumuz vardı ki, dört oyuncunun da 500 metrekareye sıkıştığı, görev ve sorumlulukları net olmayan, kalabalık bir yolgeçen hanıydık o bölgede. Maç öncesi 3 günde biz ne çalıştık, eksiklerimiz konusunda ne çözüm ürettik ben bir şey anlayamadım doğrusu.
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YETERİNCE CİDDİYE ALMADILAR
Şöyle bir milli takım hayal edin: Sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Umut Meraş... Orta sahada Kaan ve Mert Hakan... Sağ açıkta Emre Kılınç, sol açıkta da Ahmed Kutucu... Hayır bu bir şaka değil, UIuslar Ligi ilk maçında Macaristan önüne çıktığımız ilk 11’di bu. Şenol Güneş ve ekibi maalesef en başından beri bu işi yeterince ciddiye almadılar.
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Oyuncu grubuna da bu ciddiyeti aksettiremediler. Evet, milli takımın UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşmesi dünyanın sonu değil. Ancak kazanma alışkanlığımızı kaybetmemiz, özgüvenimizin zedelenmesi, soyunma odasındaki havayı yitirmemiz can sıkıcı.