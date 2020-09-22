Son Dakika | Luis Suarez'den büyük sahtekarlık! Sınav sorularını çaldı iddiası...

'BİR SINAV YÜZÜNDEN 10 MİLYON EURO...' Konuşmalarda komisyondaki profesörlerin ''Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. 10 milyon euroluk anlaşmayı bir sınav yüzünden kaybedemez. Soruların birçoğunu öğrendi. Eğer sınavı geçemezse bizi bombalarlar.'' sözleri gündeme bomba gibi düştü.