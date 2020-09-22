Son Dakika | Luis Suarez'den büyük sahtekarlık! Sınav sorularını çaldı iddiası...
Barcelona'dan ayrılma noktasına geldikten sonra ismi Juventus ve Atletico Madrid ile anılan Luis Suarez'in başı büyük dertte...
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Transfer sezonunda Avrupa'da en çok merak edilen konulardan birisi de Luis Suarez'in Barcelona'dan hangi takıma gideceğiydi.
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Barcelona'dan ayrılma noktasında olan Uruguaylı golcünün Juventus veya Atletico Madrid'e gitmesi bekleniyordu.
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BAŞI BÜYÜK DERTTE!
Ancak Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi.
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İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Luis Suarez, İtalyanca sınavının sorularını çaldı.
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100 ÜZERİNDEN 90 ALMIŞTI
Luis Suarez'in Juventus'a transfer olabilmek adına İtalyan vatandaşlığını almak için girdiği ve 100 üzerinden 90 aldığı sınavın sahte olduğu ortaya çıktı.
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SADECE 30 DAKİKADA BİTMİŞ!
Luis Suarez'in statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı sadece 30 dakikada bitirdiği belirtildi.
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İtalya'da bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldığı kaydedilirken yıldız futbolcunun bu nedenle Juventus'a transferinin gerçekleşmeyeceği iddia ediliyor.
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POLİS KONUŞMALARI DİNLEDİ
Yine İtalyan basınının haberine göre polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı.
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'BİR SINAV YÜZÜNDEN 10 MİLYON EURO...'
Konuşmalarda komisyondaki profesörlerin ''Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. 10 milyon euroluk anlaşmayı bir sınav yüzünden kaybedemez. Soruların birçoğunu öğrendi. Eğer sınavı geçemezse bizi bombalarlar.'' sözleri gündeme bomba gibi düştü.
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Suarez, 30 dakika içinde bitirdiği sınavdan 100 üzerinden 90 almış ve İtalyan vatandaşlığını almaya hak kazanmıştı.
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Ancak ortaya çıkan son haberlerin ardından sınavın geçersiz sayılması bekleniyor.
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Büyük sahtekarlığın ardından Luis Suarez, Atletico Madrid'e bir adım daha yaklaştı.
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Yıldız futbolcunun kısa süre içinde İspanyol ekibiyle sözleşme imzalaması ve yılda 9 milyon euro kazanması bekleniyor.