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GeriFutbol Son Dakika | Luis Suarez yine rahat durmadı! Geceye damga vurdu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 01:42 | 

Son Dakika | Luis Suarez yine rahat durmadı! Geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta 8 karşılaşma oynanırken, Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldız Luis Suarez, geceye damga vurdu.

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18 MAÇ OYNANDI
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8 MAÇ OYNANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi.

2BAYERN BİLDİĞİNİZ GİBİ
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BAYERN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

3DEV MAÇ MADRİDİN
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DEV MAÇ MADRİD'İN

B Grubu'nda ise turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.

4RAMOS 100. GOLÜNÜ ATTI
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RAMOS 100. GOLÜNÜ ATTI

Ramos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı.

5INTERİN GOLLERİ PUANA YETMEDİ
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INTER'İN GOLLERİ PUANA YETMEDİ

İtalya ekibinin gollerini ise Lautaro Martinez ve Ivan Perisic kaydetti.

6EN FARKLI SKOR UKRAYNADA
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EN FARKLI SKOR UKRAYNA'DA

Günün en farklı skorla biten mücadelesinde, aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 6-0'la geçti.

7ALMANLAR FARKA KOŞTU
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ALMANLAR FARKA KOŞTU

Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyetini elde eden Almanya ekibinin gollerini, Alassane Plea (3), Valeriy Bondar, Ramy Bensebaini (kendi kalesine) ve Lars Stindl attı.

8CITY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
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CITY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

C Grubu'nun favorilerinden Manchester City, Ferran Torres, Gabriel Jesus ve Joao Cancelo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi ve 9 puanla liderliğini sürdürdü.

9PORTO 3LEDİ
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PORTO 3'LEDİ

Grubun diğer maçında Portekiz temsilcisi Porto, Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

10LIVERPOOL DURMAK BİLMEDİ
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LIVERPOOL DURMAK BİLMEDİ

Liverpool; Diogo Jota (3), Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin fileleri havalandırdığı maçta deplasmanda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-0 yenerek D Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

11ATALANTA AJAXIN GERİSİNE DÜŞTÜ
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ATALANTA AJAX'IN GERİSİNE DÜŞTÜ

Ağır mağlubiyet alan İtalyan temsilcisi Atalanta, 4 puanda kalırken Ajax'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

12AJAX İLK 3 PUANINI ALDI
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AJAX İLK 3 PUANINI ALDI

D Grubu'nun diğer maçında Ajax, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-1 mağlup edip 4 puanla ikinciliğe yükseldi.

13 ATLETICOYA MOSKOVA ÇELMESİ
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ATLETICO'YA MOSKOVA ÇELMESİ

İspanyol devi Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.  Atletico, 4 puanla ikinci sırada, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla üçüncü sırada yer aldı.

14SUAREZ YİNE RAHAT DURMADI
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SUAREZ YİNE RAHAT DURMADI

Birçok kez futbol dışı nedenlerle gündeme gelen Luis Suarez, yine rahat durmadı ve ilginç bir şekilde kart gördü.

15HAKEME YAKALANDI
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HAKEME YAKALANDI

Lokomotiv-Atletico maçında VAR monitörünü gizlice izlemeye çalışan Luis Suarez, hakeme yakalandı ve sarı kart gördü.

16RAKİP OYUNCULARI ISIRDI
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RAKİP OYUNCULARI ISIRDI

PSV'li Otman Bakkal, Chelseali Branislav Ivanovic ve 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan Giorgio Chiellini'yi ısıran Uruguaylının vukutları saymakla bitmiyor.

17IRKÇILIKLA SUÇLANDI
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IRKÇILIKLA SUÇLANDI

Liverpool'da oynarken Patrice Evra'ya ırkçı sözler sarf ettiği iddiası sonrasında FA, Uruguaylı yıldıza tam sekiz maçlık ceza vermişti. Suarez bugün de bu iddiaları yalanlamayı sürdürüyor.

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