Son Dakika | Luis Suarez yine rahat durmadı! Geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi.
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BAYERN BİLDİĞİNİZ GİBİ
Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.
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DEV MAÇ MADRİD'İN
B Grubu'nda ise turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.
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RAMOS 100. GOLÜNÜ ATTI
Ramos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı.
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INTER'İN GOLLERİ PUANA YETMEDİ
İtalya ekibinin gollerini ise Lautaro Martinez ve Ivan Perisic kaydetti.
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EN FARKLI SKOR UKRAYNA'DA
Günün en farklı skorla biten mücadelesinde, aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 6-0'la geçti.
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ALMANLAR FARKA KOŞTU
Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyetini elde eden Almanya ekibinin gollerini, Alassane Plea (3), Valeriy Bondar, Ramy Bensebaini (kendi kalesine) ve Lars Stindl attı.
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CITY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
C Grubu'nun favorilerinden Manchester City, Ferran Torres, Gabriel Jesus ve Joao Cancelo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi ve 9 puanla liderliğini sürdürdü.
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PORTO 3'LEDİ
Grubun diğer maçında Portekiz temsilcisi Porto, Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek 6 puanla ikinci sırada yer aldı.
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LIVERPOOL DURMAK BİLMEDİ
Liverpool; Diogo Jota (3), Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin fileleri havalandırdığı maçta deplasmanda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-0 yenerek D Grubu'nda 3'te 3 yaptı.
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ATALANTA AJAX'IN GERİSİNE DÜŞTÜ
Ağır mağlubiyet alan İtalyan temsilcisi Atalanta, 4 puanda kalırken Ajax'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
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AJAX İLK 3 PUANINI ALDI
D Grubu'nun diğer maçında Ajax, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-1 mağlup edip 4 puanla ikinciliğe yükseldi.
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ATLETICO'YA MOSKOVA ÇELMESİ
İspanyol devi Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Atletico, 4 puanla ikinci sırada, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla üçüncü sırada yer aldı.
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SUAREZ YİNE RAHAT DURMADI
Birçok kez futbol dışı nedenlerle gündeme gelen Luis Suarez, yine rahat durmadı ve ilginç bir şekilde kart gördü.
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HAKEME YAKALANDI
Lokomotiv-Atletico maçında VAR monitörünü gizlice izlemeye çalışan Luis Suarez, hakeme yakalandı ve sarı kart gördü.
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RAKİP OYUNCULARI ISIRDI
PSV'li Otman Bakkal, Chelseali Branislav Ivanovic ve 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan Giorgio Chiellini'yi ısıran Uruguaylının vukutları saymakla bitmiyor.
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IRKÇILIKLA SUÇLANDI
Liverpool'da oynarken Patrice Evra'ya ırkçı sözler sarf ettiği iddiası sonrasında FA, Uruguaylı yıldıza tam sekiz maçlık ceza vermişti. Suarez bugün de bu iddiaları yalanlamayı sürdürüyor.