MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeyrut'ta yaşanan korkunç anları anlattı!
GeriFutbol Beyrut'ta yaşanan korkunç anları anlattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 12:34,

Beyrut'ta yaşanan korkunç anları anlattı!

Arjantinli futbolcu Lucas Galan, Beyrut'ta yaşanan korkunç patlama sonrası yaşananları anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haber | Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yaşanan büyük patlama tüm dünyayı şok etti.

2
Abone Olgoogle-news

İçerisinde 2750 ton amonyum nitrat bulunan depoda meydana gelen patlama sonucu 100'ün üzerinde insan hayatını kaybederken, 4 binden fazla kişi de yaralandı.

3
Abone Olgoogle-news

Amonyum nitratın tutulduğu depoda, küçük bir açıklığın kapatılması için yapılan kaynak işlemi sırasında patladığını belirtildi.

46 YILDIR DEPODA TUTULAN AMONYUM NİTRAT PATLADI
Abone Olgoogle-news

6 YILDIR DEPODA TUTULAN AMONYUM NİTRAT PATLADI

Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi ise daha önceki bir operasyonda ele geçirilen amonyum nitratın 6 yıldır limanda bekletildiğini söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

Patlama sonrası yüzlerce metre yüksekliğinde mantar bulutu oluşurken, civardaki çok sayıda işyeri ve ev de hasar gördü.

6EVİMİN OLDUĞU YERDE ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY YOK
Abone Olgoogle-news

"EVİMİN OLDUĞU YERDE ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Beyrut'taki patlamanın yaşandığı mahallede yaşayan Arjantinli futbolcu Lucas Galan ise o dehşet anlarını şöyle anlattı:

7
Abone Olgoogle-news

"Evimin bugün olduğu yerde hiçbir şey yok. Beyrut'ta birçok arkadaşım var. Görüntüleri görünce şok oldum.

8HER ŞEY TAMAMEN YOK OLMUŞ GİBİ
Abone Olgoogle-news

"HER ŞEY TAMAMEN YOK OLMUŞ GİBİ"

1.5 yıl önce Lübnan'dan ayrıldım ancak 3 yıldan fazla orada forma giydiğim için olanlara çok üzgünüm.

9
Abone Olgoogle-news

Lübnan'ı çok seviyorum orada birçok arkadaşım var. Gerçekten çok zor durumdayım. Bana gönderilen videoları gördüm ve her şey tamamen yok olmuş gibiydi.

10BANA SAVAŞ ZAMANINDAN DAHA KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER
Abone Olgoogle-news

"BANA SAVAŞ ZAMANINDAN DAHA KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Oynadığım takım patlamanın olduğu yerin 7 kilometre uzağındaydı. Beyrut'taki tüm hayatımı patlamanın olduğu yerde geçirdim.

11
Abone Olgoogle-news

Oradaki bir gazeteci arkadaşımla konuştum ve bana her şeyin yok olduğunu, savaş zamanından daha kötü durumda olduklarını söyledi.

12
Abone Olgoogle-news

Yaşananlar korkunç. Beyrut çok iyi insanlara sahip bir yer. Yıllarca savaştan çok acı çektiler. Şimdi de bu patlama yaşandı. Yaşananlara inanamıyorum."

13LÜBNANDA 3 AYRI TAKIMDA OYNADI
Abone Olgoogle-news

LÜBNAN'DA 3 AYRI TAKIMDA OYNADI

32 yaşındaki Luis Galan futbola ülkesi Arjantin'deki Atletico Policial'da başlamış daha sonra ise Yunan ekibi Kallithea'ye transfer olmuştu.

14
Abone Olgoogle-news

2014'ten 2016'ya kadar Lübnan ekipleri Salam Zgharta ve Al-Ansar formalarını giyen Galan, ardından Suudi Arabistan'a gitmişti.

15
Abone Olgoogle-news

2017 yılında Platense formasıyla Arjantin'e geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, son olarak yine Lübnan ekibi Al Arabi Beirut'ta oynamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi