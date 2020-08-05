Beyrut'ta yaşanan korkunç anları anlattı!

Spor Arena Dış Haber | Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yaşanan büyük patlama tüm dünyayı şok etti. İçerisinde 2750 ton amonyum nitrat bulunan depoda meydana gelen patlama sonucu 100'ün üzerinde insan hayatını kaybederken, 4 binden fazla kişi de yaralandı.Amonyum nitratın tutulduğu depoda, küçük bir açıklığın kapatılması için yapılan kaynak işlemi sırasında patladığını belirtildi.Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi ise daha önceki bir operasyonda ele geçirilen amonyum nitratın 6 yıldır limanda bekletildiğini söyledi.Patlama sonrası yüzlerce metre yüksekliğinde mantar bulutu oluşurken, civardaki çok sayıda işyeri ve ev de hasar gördü.Beyrut'taki patlamanın yaşandığı mahallede yaşayan Arjantinli futbolcu Lucas Galan ise o dehşet anlarını şöyle anlattı: Evimin bugün olduğu yerde hiçbir şey yok. Beyrut'ta birçok arkadaşım var. Görüntüleri görünce şok oldum.1.5 yıl önce Lübnan'dan ayrıldım ancak 3 yıldan fazla orada forma giydiğim için olanlara çok üzgünüm. Lübnan'ı çok seviyorum orada birçok arkadaşım var. Gerçekten çok zor durumdayım. Bana gönderilen videoları gördüm ve her şey tamamen yok olmuş gibiydi.Oynadığım takım patlamanın olduğu yerin 7 kilometre uzağındaydı. Beyrut'taki tüm hayatımı patlamanın olduğu yerde geçirdim.Oradaki bir gazeteci arkadaşımla konuştum ve bana her şeyin yok olduğunu, savaş zamanından daha kötü durumda olduklarını söyledi.Yaşananlar korkunç. Beyrut çok iyi insanlara sahip bir yer. Yıllarca savaştan çok acı çektiler. Şimdi de bu patlama yaşandı. Yaşananlara inanamıyorum.32 yaşındaki Luis Galan futbola ülkesi Arjantin'deki Atletico Policial'da başlamış daha sonra ise Yunan ekibi Kallithea'ye transfer olmuştu.2014'ten 2016'ya kadar Lübnan ekipleri Salam Zgharta ve Al-Ansar formalarını giyen Galan, ardından Suudi Arabistan'a gitmişti.2017 yılında Platense formasıyla Arjantin'e geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, son olarak yine Lübnan ekibi Al Arabi Beirut'ta oynamıştı.